Mutligeneracje na rynku pracy. Czego potrzebują?

Czego potrzebują mutligeneracje na rynku pracy? 6 na 10 zgodnie twierdzi, że stabilnego zatrudnienia.

Według raportu „Wielopokoleniowa siła w miejscu pracy”, przygotowanego przez Aplikuj.pl, dla 62 proc. kandydatów najważniejszym czynnikiem wpływającym na wybór pracodawcy jest stabilność zatrudnienia. Okazuje się, że w niepewnych czasach stała się ona istotniejsza nawet od atrakcyjnego wynagrodzenia. Mimo że główne oczekiwania wobec przyszłego miejsca pracy są takie same w przypadku wszystkich pokoleń, widoczne są wyraźne różnice w innych aspektach. Jakich? Na przykład Zetkom i Millenialsom bardziej zależy na hybrydowym lub zdalnym trybie pracy, z kolei przedstawiciele generacji X i Baby boomers zdecydowanie preferują stacjonarny. Co to oznacza dla rekruterów w kontekście przygotowywania oferty pracy?

Stabilność zatrudnienia i wynagrodzenie

Kandydaci oczekują od przyszłego pracodawcy otwartości i przejrzystości już na pierwszym etapie rekrutacji. Ogłoszenia, które nie zawierają nazwy firmy lub w lakoniczny sposób prezentują zakres obowiązków, nie cieszą się sporym zainteresowaniem. Szczegółowy opis miejsca pracy, nawet w przypadku organizacji z ugruntowaną pozycją na rynku, to jednak nie wszystko. Dla zdecydowanej większości kandydatów dużą rolę odgrywają konkretne informacje dotyczące rodzaju oferowanej umowy oraz wysokości wynagrodzenia. Czynniki te zostały uznane za najważniejsze odpowiednio przez 62 i 58 proc. ankietowanych w ramach badania.

– Dotychczas bezpieczeństwo zatrudnienia było istotne przede wszystkim dla pokolenia baby boomers, czyli osób tuż przed emeryturą. Młodsze generacje przykładały większą wagę do takich kwestii jak wynagrodzenie czy atmosfera w pracy, zdając sobie sprawę z faktu, że funkcjonują na rynku pracownika i w razie problemów szybko mogą znaleźć nowe zatrudnienie. Podejście to zmieniły trzy czynniki: pandemia, inflacja i wojna za naszą wschodnią granicą. W niepewnych czasach wszyscy kandydaci – bez względu na wiek – oczekują od pracodawcy nie tylko satysfakcjonujących zarobków, lecz także stabilizacji. Dlatego tak ważne jest, by w ogłoszeniu o pracę uwzględnić zarówno widełki płacowe, jak i informację o formie zatrudnienia – mówi Magdalena Trojak, Aplikuj.pl.

Kandydaci cenią opinie innych o pracodawcy

Co ciekawe, nie ma istotnych różnic między pokoleniami, jeśli chodzi o kwestię sprawdzania pracodawcy. Zarówno Zetki jak i Baby boomersi szukają informacji o firmie, zapoznają się z recenzjami i komentarzami, a dopiero na podstawie analizy znalezionych treści podejmują decyzję o udziale w rekrutacji. Co trzeci kandydat uważa, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na wybór pracodawcy są… opinie. Odpowiedź tę wskazywano zdecydowanie częściej niż benefity pozapłacowe, dostęp do nowoczesnego sprzętu czy możliwość pracy zdalnej.

– Bez względu na to, którego pokolenia dotyczy rekrutacja, pracodawca musi dbać o swój wizerunek w sieci. Pierwszym miejscem kontaktu kandydata z firmą jest często właśnie ogłoszenie. Dlatego też nasza platforma daje możliwość dokładnego opisania organizacji, zaprezentowania szczegółowych informacji na temat oferty, dodania linku do strony internetowej, a także umieszczenia opinii z Google, którą kandydat może sprawdzić. To spora oszczędność czasu zarówno dla kandydata, jak i pracodawcy. Ten pierwszy ma wszystkie niezbędne informacje w jednym miejscu, co zdecydowanie ułatwia mu podjęcie decyzji o wysłaniu CV. Z kolei drugi może bez problemu realizować skuteczną strategię employer brandingową, która zwiększy zainteresowanie ofertami, a także w prosty sposób dostosować treść ogłoszenia do oczekiwań przedstawicieli poszczególnych pokoleń – dodaje Izabela Foltyn, Kierownik działu sprzedaży.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Różnice między pokoleniami. Czego oczekują kandydaci?

Ze względu m.in na szeroki zakres ochrony pracownika, poczucie bezpieczeństwa, płatny urlop oraz gwarantowane wynagrodzenie minimalne, można przypuszczać, że część kandydatów będzie preferować umowę o pracę. Jak wynika z badania blisko 60 proc. ogółu kandydatów w procesie rekrutacji jako najistotniejszą kwestię wskazało otwartość na rozmowę o wynagrodzeniu i rodzaju umowy. Jedynie w przypadku pokolenia wyżu demograficznego ten aspekt był najmniej istotny w całym procesie. Jednocześnie zainteresowanie stacjonarnym trybem pracy w określonych godzinach jest duże wyłącznie w przypadku pokoleń X i Baby boomers. Dla przedstawicieli generacji Y i Z spore znaczenie ma możliwość pracy hybrydowej lub całkowicie zdalnej. Jednocześnie są oni mniej chętni do pracy po godzinach.

– W trakcie pandemii pojawiały się głosy, że pracownicy pozostaną w domach, mimo możliwości powrotu do biur. I choć całkowita praca zdalna nadal bywa atutem dla niektórych, to kontakt z drugim człowiekiem okazał się dla wielu równie ważny. Dlatego też obecnie najpopularniejszym modelem jest tryb hybrydowy, zwłaszcza w przypadku Zetek i Millenialsów. Opcja ta nadal daje dużo swobody, a jednocześnie pozwala budować relacje z innymi pracownikami – tłumaczy Witold Królczyk, COO.

Autopromocja Nowe obowiązki płatników PIT i ZUS w 2023 r. Kup książkę: Zatrudnianie i zwalnianie pracowników

Czynniki wpływające na skuteczność rekrutacji pokoleniowej

Ogłoszenie o pracę powinno uwzględniać potrzeby typowe dla poszczególnych pokoleń. Na co rekruter musi zwrócić uwagę? Lokalizacja firmy ma znaczenie przede wszystkim dla pokolenia Z i Baby boomers. Jest to spowodowane wygodą i chęcią zaoszczędzenia czasu. Bliskość centrum, szybki dojazd, a nawet zorganizowana komunikacja do zakładu pracy to kwestie, które zdecydowanie warto podkreślić w ogłoszeniu.

Dla Zetek, a więc osób będących na rynku pracy zaledwie od kilku lat, a czasami nawet stawiających na nim swoje pierwsze kroki, niezwykle ważna jest jasna ścieżka rozwoju i awansu. Im starsze pokolenie, tym aspekt ten ma mniejsze znaczenie – głównie ze względu na zdobyte uprzednio doświadczenie i aplikowanie na wyższe stanowiska. W przypadku pokoleń X i Y – a więc osób wychowujących dzieci – istotne są elastyczne godziny pracy, które umożliwią zachowanie balansu między obowiązkami zawodowymi i prywatnymi.

Autopromocja Infor IFK - bieżące aktualności o zmianach przepisów: Nowe obowiązki biur rachunkowych związane z KSeF

Jakie zmiany czekają w prawie pracy i podatkach na 2024 rok? Subskrybuj serwis IFK

– Podobnie jak kandydat nie powinien wysyłać jednego wzoru CV do wielu pracodawców, również warto by rekruter zadbał o dostosowanie treści ogłoszenia do oczekiwań potencjalnego pracownika. W Aplikuj.pl stawiamy na możliwość tworzenia spersonalizowanych ofert, co w przypadku rekrutacji pokoleniowej jest kluczowe. Pracodawca może uwzględnić w ogłoszeniu tryb i rodzaj pracy, dopuszczalne formy zatrudnienia, a także benefity pracownicze oferowane przez firmę – czyli wszystkie elementy, które dla różnych kandydatów są bardzo ważne – podsumowuje Witold Królczyk.