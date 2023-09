Aż 13% Polaków otwarcie przyznaje, że nie lubi ludzi z którymi pracuje

Co najbardziej psuje atmosferę i osłabia naszą motywację? Polacy najczęściej wskazują na lenistwo oraz próby unikania obowiązków przez współpracowników. Ponad 30% ankietowanych przyznaje, że obserwowanie tego, jak inni migają się od wykonywania swoich zadań, obniża ich własną produktywność.

Jak wynika z przeprowadzonego w sierpniu badania „Polacy w pracy – w kontekście przejawianych zachowań”, połowa Polaków traktuje swoją pracę przede wszystkim jako źródło utrzymania. Jednocześnie, 59% ankietowanych przyznaje, że stanowi ona dla nich istotny element życia. Ponad połowa ankietowanych (54%) odpowiedziała, że czerpie z niej satysfakcję. Jednym z najważniejszych elementów jest atmosfera w miejscu pracy, a negatywne zachowania współpracowników mogą nas mocno do firmy zniechęcić.

Czego Polacy nie lubią u współpracowników

Badanie Preply pokazało, że Polacy zawsze znajdą powód, by nieco pozrzędzić. Konieczności wysłuchiwania narzekania współpracowników doświadczyła aż połowa ankietowanych. Czego dotyczą te narzekania? Głównie są to zarobki (33%), szefostwo i firma (9%), oraz nadmiar pracy (8%). Co ciekawe, aż 9% osób zapytanych o najczęstsze przyczyny narzekań ich kolegów wskazało na… wszystko.

– Wyniki badania potwierdzają pewien stereotyp, ale jednocześnie widać, że ta łatka narzekającego narodu zaczyna Polaków uwierać. To ciekawy paradoks – nie lubimy słuchać narzekań innych ludzi, ale sami nie potrafimy się przed nim powstrzymać. W środowiskach międzynarodowych nadmierne narzekanie nie jest mile widziane – komentuje Gina Sole, digital PR manager w Preply.

Równie niepożądanym zachowaniem w pracy, jest dla Polaków plotkowanie (49%). Tuż za nim uplasowało się lenistwo, na które wskazuje 1/3 ankietowanych, a kolejna w rankingu uplasowała się zawiść (27%).

Zachowania, na które nie zwracamy większej uwagi, to: małomówność (15%), nietolerancja (17%), brak poczucia humoru (18%) i spóźnialstwo (21%).

Co Polacy najbardziej cenią u kolegów i koleżanek z pracy

Preply zapytał też ankietowanych o to, jakie cechy najbardziej cenią u kolegów z pracy. Zdecydowana większość – bo niemal 40% – wskazała na uczciwość. Co trzecia osoba przyznała, że najbardziej ceni sobie rzetelność i sumienność oraz zaangażowanie w powierzone obowiązki.

Polacy słyną ze swojej pracowitości i staranności. Nie dziwi zatem, że tego samego oczekują od innych. Rzeczywistość nie jest jednak tak kolorowa, jak moglibyśmy sobie tego życzyć. Jak pokazują wyniki badania, uczciwość oraz rzetelność są spotykane rzadziej, niż można by tego oczekiwać. Z kolei komunikatywność i poczucie humoru to cechy, na które natknąć się można najłatwiej.