Energetyka i IT. Branże najbardziej proekologiczne – tak uważają ich pracownicy

Pracownicy branży energetycznej i IT najwyżej oceniają starania proekologiczne firm, w których pracują. Relatywnie wysoka ocena dotyczy również dbałości o ekologię w miejscu pracy – biurze. Relatywnie, bo nawet w tych dwóch kategoriach oceny nadal pozostawiają duże pole do poprawy. To wyniki z raportu „Ekobarometr – Zielono w biurze”.

Wyniki zamieszczone w raporcie „Ekobarometr – Zielono w biurze” opublikowanym przez firmę doradczą Nuvalu Polska na podstawie cyklicznych badań realizowanych przez SW Research dostarczają nowego spojrzenia na temat tego, które branże wyróżniają się w kontekście ochrony środowiska, wprowadzania zrównoważonych praktyk i innowacji proekologicznych. Jednocześnie jest to cenny wkład w zrozumienie, które sektory gospodarki w Polsce są szczególnie zaangażowane w działania tego typu i jak są one postrzegane przez zatrudnione w organizacjach osoby. Jednym z ciekawszych wniosków jest właśnie duża różnica w ocenie firm i miejsca pracy pomiędzy branżami.

Ostry kontrast sektorów branżowych

Sektory sprzedażowy i marketingowy zdają się wypadać najsłabiej w oczach pracowników (ocena –37,3 na skali –100 do +100*). Najwyższe oceny odnotowane zostały w branżach IT oraz energetyki (ocena –10,8 na skali –100 do +100) – nadal jednak są one „na minusie”. Wysokie oceny IT i energetyki mogą wynikać z ich natury, gdzie innowacje i technologie często skupiają się na zrównoważonym rozwoju, dzięki czemu pracownicy są bardziej świadomi działań prowadzonych przez organizacje, w których pracują.

biuro.png"/> Źródło zewnętrzne

* wynik liczony jako różnica pomiędzy ocenami 9–10 i 1–6

Analizując oceny biur, pod kątem rozwiązań proekologicznych zauważane są podobne różnice między branżami, jak w analizie powyżej. Ponownie branże sprzedażowa i marketingowa wykazują zdecydowanie niższe zadowolenie (ocena –49,3 na skali –100 do +100*), co może sugerować, że w tych obszarach istnieje potrzeba intensyfikacji inicjatyw sprzyjających środowisku. I ponownie branże IT / energetyka oceniają swoje miejsca pracy najlepiej spośród przebadanych grup zawodowych (ocena –13 na skali –100 do +100).

Źródło zewnętrzne

* wynik liczony jako różnica pomiędzy ocenami 9–10 i 1–6

W obecnych czasach, w których zrównoważony rozwój i troska o środowisko są kluczowe, firmy odgrywają niezwykle istotną rolę w ochronie naszej planety. Wyniki badania wyraźnie wskazują, że niezależnie od przynależności do danej branży, polscy pracownicy biurowi wyrażają dużo negatywnych opinii na temat działań podejmowanych przez swoje firmy na rzecz ochrony środowiska – mówi Łukasz Wasilewski, członek zarządu Nuvalu Polska.

IT i energetyka na plusie ekologicznym

W raporcie zamieszczone zostały również wyniki pokazujące poziom satysfakcji pracowników w przełożeniu na chęć polecania pracodawcy i pracy, a także w odpowiedzi na pytanie „Kocham swoją pracę”. W tej części badania można zaobserwować, że pracownicy z sektorów doradztwa, usług prawnych i finansowych są skłonni do polecenia swoich pracodawców (ocena –1,9 na skali –100 do +100*) oraz swoich biur (ocena –4,4 na skali –100 do +100), aczkolwiek suma ocen i tak pozostaje ujemna (ocena –11,7 na skali –100 do +100).

Najmniej usatysfakcjonowaną grupą zawodową są ponownie branże sprzedaż i marketing (ocena –48,6 na skali –100 do +100), a także logistyka (ocena –34,7 na skali –100 do +100). Pracownicy ostatniej wymienionej grupy niechętnie polecają również swoich pracodawców (ocena –27,1 na skali –100 do +100), pod kątem rozwiązań

Źródło zewnętrzne

* wynik liczony jako różnica pomiędzy ocenami 9–10 i 1–6

Co ciekawsze – pracownicy z branż IT / energetyka są grupą, która pomimo stosunkowo wysokich ocen pracodawcy oraz biura, pod kątem działań proekologicznych chcieliby, aby same biura miały jeszcze więcej rozwiązań mających wpływ na ochronę środowiska (55,8% badanych z branży). Blisko 50% z nich uważa również, że pracodawca mógłby robić więcej w tym zakresie dla całej organizacji.

Niski odsetek pracowników, którzy postrzegają swoją firmę jako niezaangażowaną lub mało zaangażowaną w działania proekologiczne, może wskazywać na różne problemy. Oczywiście dana organizacja może takie inicjatywy wspierać w niewielkim stopniu, natomiast w dużej mierze może to wynikać z braku komunikacji ze strony zarządu lub kierownictwa w zakresie podejmowanych inicjatyw na rzecz środowiska. Raport z badania może stanowić narzędzie, które pomoże zidentyfikować trendy i obszary wymagające dalszego wsparcia oraz rozwoju, aby przyspieszyć proces zmiany na bardziej ekologiczne i tworzyć satysfakcjonujące i przyjazne środowiska pracy we współpracy z samymi pracownikami organizacji – mówi Łukasz Wasilewski, CEO Nuvalu Polska.

Badanie „Ekobarometr – Zielono w biurze” powstało dzięki współpracy agencji badawczej SW Research i firmy doradczej Nuvalu Polska. Dane użyte we wnioskach i analizie pochodzą z 5 edycji badania „Ekobarometr”. Omawiane badanie może stanowić punkt wyjścia do podejmowania skonkretyzowanych kroków w celu poprawy działań proekologicznych w firmach i zwiększenia świadomości pracowników w tym temacie. Ostatecznie, dążenie do bardziej ekologicznej gospodarki wymaga współpracy i zaangażowania ze wszystkich branż i sektorów. Jednakże, te pozytywne wyniki w branżach IT i energetyki nie powinny spowodować, że inne branże zaniechają działań na rzecz środowiska. Wręcz przeciwnie, wyniki badania stanowią sygnał, że istnieje potrzeba wzmożonego zaangażowania w tej dziedzinie, szczególnie w branżach, które wypadają słabiej.

Nuvalu Polska jest firmą działającą na rynku nieruchomości komercyjnych w segmentach biurowym, handlowym, magazynowym i inwestycyjnym. Świadczy usługi: doradztwa; pośrednictwa; obsługi procesów wynajmu/sprzedaży nieruchomości; obsługa procesów renegocjacji i relokacji najemców; projektowania i aranżacji wnętrz dla klientów biznesowych.