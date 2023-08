Przeciętny emeryt otrzyma o około 762 zł brutto wyższą czternastkę niż rok temu. Na pełną kwotę dodatkowego świadczenia mogą liczyć osoby z emeryturą lub rentą nieprzekraczającą 2900 zł brutto – przekazał PAP we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS zapowiada większe przelewy dla emerytów

ZUS w komunikacie przesłanym PAP poinformował, że we wrześniu emeryci i renciści mogą spodziewać się na swoich kontach bankowych wyższych niż zwykle przelewów. Oprócz świadczenia podstawowego otrzymają również kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli czternastą emeryturę.

Autopromocja

Wynosi ona 2650 zł brutto. Do pierwszych seniorów trafi w piątek 1 września. Kolejne terminy wypłat to: 5, 6, 10, 15, 20 i 25 września.

Kto może liczyć na pełną czternastą emeryturę?

Na pełną kwotę czternastki mogą liczyć osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

"Mimo że w tym roku przeciętna emerytura przewyższa o 550 zł próg 2900 zł, to przeciętny emeryt otrzyma ok. 762 zł brutto więcej niż rok temu. Przeciętna emerytura w czerwcu br. wynosiła ok. 3450 zł. Przeciętna emerytura rok wcześniej wynosiła ok. 2900 zł. W ubiegłym roku przeciętny emeryt mógł zatem liczyć na prawie pełną kwotę czternastki (1338,44 zł), a w tym roku na 2100 zł" – podkreślił rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Komu czternastka nie przysługuje?

Odniósł się także do kwestii wydawania decyzji osobom, którym nie przysługuje czternasta emerytura.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

"Temat ten jest podnoszony co roku i był analizowany pod różnymi kątami. Pamiętajmy, że ZUS tylko wykonuje ustanowione przepisy. Należy jednak przypomnieć, że trzynastą i czternastą emeryturę wypłaca się osobie uprawnionej z urzędu. Trudno wydawać decyzje odmowne osobom nieuprawnionym, skoro ustawa nie przewiduje procedury zgłoszenia wniosku" – wskazał rzecznik.

"Jeśli ktoś złoży w tej sprawie wniosek, ZUS odpowie wnioskodawcy na piśmie, że czternastka nie przysługuje. Komunikujemy bardzo szeroko o akcji wypłat tych świadczeń i można założyć, że większość świadczeniobiorców o nich wie. Poza tym kryteria przyznania świadczenia są jasne. Czternastki nie dostały osoby, które przekroczyły próg dochodowy lub nie pobierają żadnego ze świadczeń przewidzianych w ustawie. Od czego miałyby się odwoływać? Ten kuriozalny zarzut był już wyjaśniany po poprzedniej wypłacie czternastki" – dodał Żebrowski.