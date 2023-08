Czternasta emerytura w 2023 roku wyniesie 2202,50 zł netto. Decyzja Rady Ministrów

14. emerytura 2023 - 2202,50 zł netto

W dniu 22 sierpnia 2023 r. rząd przyjął:

- rozporządzenie w sprawie określenia kwoty wyższej niż kwota najniższej emerytury stosowanej do ustalenia wysokości kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2023 r. oraz

- rozporządzenie w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2023 r.,

przedłożone przez minister rodziny i polityki społecznej.



Rada Ministrów podjęła decyzję o podwyższeniu tzw. 14. emerytury do kwoty 2650 zł. Dla osób, które pobierają najniższą emeryturę, świadczenie to, w momencie wypłaty, będzie wynosić 2202,50 zł netto (o ok. 838 zł netto więcej niż wynika z ustawy).



Dodatkowe środki trafią do blisko 9 mln emerytów i rencistów. W tym roku wysokość 14. emerytury zostanie zwiększona o 1061,56 zł brutto względem 2022 r. 14 emerytura zostanie wypłacona we wrześniu. Od 2023 r. 14. emerytura jest świadczeniem stałym i będzie wypłacana co roku.



Najważniejsze zasady wynikające z przepisów tych dwóch rozporządzeń a także z ustawy z 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów:

Wysokość 14. emerytury została podwyższona z kwoty ustawowej wynoszącej w 2023 r. 1588, 44 zł do kwoty 2650 zł.



W 2023 roku wysokość 14. emerytury zostanie zwiększona o 1061,56 zł brutto względem 2022 r.



Dla osób, które pobierają emeryturę do 2900 brutto świadczenie to będzie wynosić, w momencie wypłaty, 2202,50 zł netto czyli o ok. 838 zł netto więcej niż wynika to z ustawy.

Ważne 14. emerytura w pełnej wysokości zostanie wypłacona osobom, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej 2900 zł brutto działać będzie zasada „złotówka za złotówkę”. Do świadczenia będą uprawnione osoby, których suma świadczeń nie przekracza 5500 zł.

W 2023 roku 14. emerytura wypłacana będzie we wrześniu. Świadczenie będzie wypłacane przez ZUS z urzędu. Nie trzeba będzie składać wniosków o przyznanie dodatkowego wsparcia.

Z kwoty 14. emerytury nie mogą być dokonywane potrącenia i egzekucje.

Kwota 14. emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób, które ubiegają się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie.

14. emerytura będzie wypłacona osobom pobierającym emerytury i renty: