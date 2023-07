Webinarium „Czy zawieranie umów o pracę na okres próbny ma jeszcze jakiś sens?” + certyfikat gwarantowany

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) niebawem w Polsce będzie możliwa dodatkowa forma oszczędzania do emerytury, podobna do IKZE, jednak na poziomie europejskim! Nowe przepisy mają zapewnić obywatelom Unii Europejskiej nowe możliwości oszczędzania na emeryturę, umożliwienie inwestowania transgranicznego, a także przenoszenia przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego do innego państwa członkowskiego UE.