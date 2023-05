Uczestnik PPK złożył pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, a mimo to pracodawca obliczył, pobrał i dokonał tych wpłat do instytucji finansowej. Po otrzymaniu informacji, że wpłaty do PPK były nienależne, instytucja finansowa zwróciła otrzymane środki i to w kwocie wyższej (wraz z wypracowanym przez nie zyskiem) niż dokonane wpłaty.