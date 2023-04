Czy PPK się opłaca?

Personalizowany Plan Kapitałowy

Osoba zarabiająca tzw. średnią krajową (6883,96 zł brutto) po 5 latach będzie mogła wypłacić ponad 12,5 tysiąca złotych brutto, a „czysty zysk” wyniesie wówczas ponad 4,3 tyś. zł. Po upływie dekady, kwota możliwa do wypłaty sięgnie 25 tysięcy zł., a całkowity zysk będzie równy ponad 8,6 tyś. zł. To o ponad połowę więcej, niż gdyby identyczną kwotę co ta kierowana do PPK odkładać „do skarpety”.

To, co szczególnie warto podkreślić to fakt, że przystąpienie do PPK zawsze będzie pozwalało zarobić ponad połowę więcej niż odkładanie takiej samej kwoty na koncie czy do skarbonki - tłumaczy dr Dominik Czernia, autor narzędzia z Omni Calculator.

Ile zysku już po pierwszych miesiącach?

Oczywiście, im wyższa kwota wynagrodzenia, tym odpowiednio wyższy okaże się zysk z uczestnictwa w PPK. Jeśli więc, dla przykładu, przy wynagrodzeniu równym 15000 zł brutto to okaże się, że zysk miesięczny wyniesie ponad 150 zł, a po pół roku już niemal tysiąc złotych. Osoba otrzymująca pensję w takiej wysokości i zamierzająca korzystać z programu przez 5 lat, wypłaci prawie 27,5 tys. zł, z czego prawie 10 tysięcy złotych będzie wyłącznie zyskiem osiągniętym przez uczestnictwo w PPK na domyślnych warunkach.

Rozwiązanie dla zamożnych?

Dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego stwierdził, iż jego zdaniem PPK stały się programem atrakcyjnym wyłącznie dla osób osiągających wysokie przychody i wymagają gruntownego przebudowania. To z pewnością kwestia wymagająca szerszej dyskusji, jednak jak można obliczyć, miesięczny zysk z uczestnictwa w programie dla osoby zarabiającej tzw. najniższą krajową (3490 zł brutto) to zaledwie niespełna 40 zł. Po upływie 10 lat, przy zachowaniu domyślnych procentów wpłat, może ona liczyć na niecałe 4,4 tys. zł zysku.

Źródło: Omni Calculator

