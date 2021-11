Konkurs "Pracownik Roku" - nabór do końca marca 2022 r.

Rusza konkurs "Pracownik Roku" IV edycja. Nabór trwa od 22 listopada 2021 r. do końca marca 2022 r. Tegoroczne hasło konkursu brzmi: Solidarni w trudnych czasach pandemii. Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal Infor.pl.

Konkurs "Pracownik Roku" IV edycja

22 listopada 2021 r., po raz czwarty, Pracodawcy będą dziękować publicznie swoim Pracownikom za ich wkład w trwanie i rozwój przedsiębiorstw. – Nie jest tajemnicą, że sukces firmy to nie tylko przedsiębiorcy, ale też pracownicy. We współczesnym świecie pracownicy stają się partnerami przedsiębiorców – powiedział Marek Goliszewski prezes BCC zapowiadając pierwszą edycję Konkursu.

Po sukcesie poprzednich edycji Konkursu „Pracownik Roku” Business Centre Club zaprasza wszystkich Pracodawców do wspólnego doceniania pracy, szczególnie lojalności, dzielenia się wiedzą oraz inicjatywy. Tegoroczna IV edycja Konkursu odbędzie się pod hasłem: Solidarni w trudnych czasach pandemii”.

– Konkurs Pracownik Roku miał ogromny wpływ na postawy pracowników. Naszych kandydatów wybieraliśmy poprzez ankietę i postawiliśmy na najlepszych. Od strony pracowniczej firma bardzo ożyła” – twierdzi Ryszard Pazdan prezes Atmoterm. Pracownik Roku w kategorii Mentor Aleksander Seman z Thales Polska zaznaczył, że to ukoronowanie jego pracy. Dla pani Bożeny Woś z WSS Społem Śródmieście wyróżnionej w kategorii Długodystansowiec to „wielkie wyzwanie i mobilizacja na przeszłość”, a dla pana Marcina Noworzynia z Atmoterm – zwycięzcy w kategorii Inicjator, to docenienie innowacyjności i przekonanie, że jest w firmie, która docenia jego wysiłki. To opinie zwycięzców pierwszej edycji Konkursu oraz ich przełożonych.

– Dodatkową korzyścią z udziału w Konkursie jest to, że przełożeni rozwijają umiejętność chwalenia i doceniania, tak rzadką w codzienności biznesowej polskich organizacji oraz mają okazję zobaczyć jej wpływ na swoich pracowników i organizacje” – mówi Katarzyna Lorenc, przewodnicząca Kapituły Konkursu.

Kategorie

Każdy Pracodawca może zgłosić po jednym Pracowniku w każdej z sześciu kategorii: Długodystansowiec, Inicjator, Mentor, Filar organizacji, Menedżer, Zespół. Wszyscy pracownicy zostaną nagrodzeni a nominowanych przez Kapitułę Konkursu do finału czekają publiczne laudacje przygotowane przez przełożonych oraz nagrody rzeczowe.

Relacje z ubiegłorocznych edycji oraz informacje o IV edycji Konkursu można znaleźć na www.pracownikroku.org.

TOP Grupa HR BCC, która wyszła z inicjatywą Konkursu stoi na stanowisku, że wdzięczność w biznesie jest obecna, ale nie jest nagłośniona przez co wiele osób odczuwa frustrację zamiast satysfakcji. – Chcemy to zmieniać, zapraszając co roku kolejnych Pracodawców do pokazania się swoim pracownikom z najlepszej strony, okazując szacunek i uznanie dla codziennych wysiłków tych, którzy im zaufali. To najbardziej efektywna i najtańsza forma budowania wizerunku pracodawcy – podkreśla Katarzyna Lorenc.

Harmonogram

22.11.2021 - 31.03.2022 - Nabór w IV edycji Konkursu

22.04.2022 – Ocena zgłoszeń przez Kapitułę i wybór Finalistów Konkursu

06.06.2022 – Gala finałowa Konkursu i ogłoszenie zwycięzców w każdej z sześciu kategorii

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.pracownikroku.org

Zachęcamy pracodawców do zgłaszania swoich pracowników.