Dodatki covidowe za 2020 r. dla ratowników medycznych ze Śląska mają być niedługo wypłacone.

Dodatki za pracę w 2020 r. dla ratowników medycznych ze Śląska

Pracownicy 12 stacji pogotowia z woj. śląskiego otrzymają wkrótce dodatki za ubiegłoroczną pracę. W czwartek rano związkowcy zorganizowali konferencję prasową, zapowiadając wkroczenie na drogę sądową, po południu wojewoda śląski podpisał umowy.

Wyższe dodatki dla ratowników na Śląsku

Rzeczniczka Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Iwona Borchulska poinformowała podczas czwartkowej konferencji prasowej w Sosnowcu, że pracownicy pogotowia w Sosnowcu dysponują nakazem i decyzją Państwowej Inspekcji Pracy ws. wypłaty dodatków pracownikom w większej kwocie z powodu zmiany ustawy o stanie epidemiologicznym w Polsce.

"Kilkakrotnie zwracaliśmy się do wojewody śląskiego, otrzymaliśmy informację, że wojewoda pieniądze ma, ale nie wypłaca. Wyczerpaliśmy możliwości Związku Pielęgniarek i Położnych oraz Związku Ratowników Medycznych, kierując do pracodawcy wezwania przedsądowe. Zwróciliśmy się o pomoc do pana posła Mateusza Bochenka, który jest też przedstawicielem rady społecznej tego pogotowia, bo związkowe możliwości zostały wyczerpane, a jeszcze chcieliśmy w sposób prawny uzyskać płatność przed pójściem do sądu pracy" – dodała.

Poseł Mateusz Bochenek (PO – KO) ocenił sytuację jako "bulwersującą". "Dlaczego wojewoda nie realizuje tego prawa, nie przekazuje pieniędzy ludziom? To są ich pieniądze, zarobione przez zespoły ratownictwa medycznego" – podkreślił. "Mam nadzieję, że ta gorsząca sytuacja czym prędzej się zakończy i przyznane dodatki zostaną wypłacone" – dodał.

Rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska poinformowała w czwartek po południu, że powodem opóźnień w wypłacie były problemy interpretacyjne, wymagające wyjaśnienia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia.

17 mln zł dla ratowników medycznych ze Śląska

"Właśnie dzisiaj wojewoda Jarosław Wieczorek podpisał umowy, teraz mogą je podpisywać gestorzy ze strony pogotowia i pieniądze w kwocie 17 mln zł zostaną wkrótce wypłacone ratownikom" – powiedziała PAP.