Strategia Demograficzna 2040 - konsultacje projektu

Strategia Demograficzna 2040 wprowadza zmiany m.in. w Kodeksie pracy w zakresie pracy rodziców. Ruszają konsultacje projektu strategii.

Konsultacje projektu Strategii Demograficznej

W tym tygodniu w pierwszych województwach, lubuskim i zachodniopomorskim, ruszają konsultacje społeczne projektu strategii demograficznej - powiedziała PAP minister rodziny Marlena Maląg. Podkreśliła, że to kompleksowy dokument, który wyznacza kierunki działań w perspektywie do 2040 r.

Rząd w połowie czerwca zaprezentował projekt Strategii Demograficznej 2040. Dokument przewiduje m.in. ochronę rodziców małych dzieci przed zwolnieniem, realizację programów mieszkaniowych zapowiedzianych w Polskim Ładzie i utworzenie centrum zajmującego się zdrowiem prokreacyjnym.

Jak przekazała szefowa MRiPS właśnie ruszają konsultacje społeczne projektu. "Mam przyjemność ogłosić, że w tym tygodniu w pierwszych województwach, lubuskim i zachodniopomorskim, ruszają konsultacje społeczne projektu Strategii Demograficznej 2040. To kompleksowy dokument, który wyznacza kierunki działań w perspektywie do 2040 r. Do konsultacji zapraszamy wszystkich, którym nie jest obojętna przyszłość kolejnych pokoleń, przyszłość Polski i nas wszystkich" - powiedziała minister rodziny.

Strategia Demograficzna wpisuje się w Polski Ład

Zwróciła uwagę, że w założenia strategii demograficznej wpisuje się część rozwiązań zawartych w Polskim Ładzie, a prace nad nimi toczyły się równolegle.

"To ważne, by działać mądrze, kompleksowo, a przede wszystkim odpowiadać na realne potrzeby i problemy rodzin – również przyszłych i potencjalnych. W trakcie prac nad dokumentem eksperci zidentyfikowali 10 obszarów wpływających na decyzję o posiadaniu dzieci i zaproponowali 12 kierunków interwencji w ramach 3 celów szczegółowych. Do zrobienia jest dużo, ale wierzę, że jesteśmy na dobrej drodze" - podkreśliła Maląg.

Konsultacje społeczne projektu potrwają trzy miesiące. Następnie dokument zostanie przyjęty przez rząd.

Elastyczna praca dla rodziców i kobiet w ciąży

W ramach strategii wprowadzona ma być gwarancja elastycznej pracy dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4 (praca zdalna, praca hybrydowa lub elastyczny czas pracy). Wybór będzie uzależniony od charakteru wykonywanej pracy oraz dokonywany na podstawie porozumienia pracodawcy z pracownikiem.

Obniżony wymiar czasu pracy dla rodziców i kobiet w ciąży

Przewidziano również gwarancję pracy w zmniejszonym wymiarze godzin dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4, poszerzoną o zapis, że pracodawca nie może dyskryminować pracownika ze względu na wymiar czasu pracy poprzez wykluczenie go z przywilejów pracowniczych. Zaznaczono, że różne elastyczne formy mogą być stosowane równocześnie, zależnie od charakteru wykonywanej pracy (w formie porozumienia pracodawcy z pracownikiem).

Umowa na czas określony z osobą do 40 roku życia - ograniczenia

Rząd planuje również ograniczyć możliwość zawierania umów o pracę na czas określony z osobami w wieku do 40 lat do maksymalnie dwóch umów, na łączny czas nieprzekraczający 15 miesięcy.

Ochrona przed zwolnieniem matki i ojca

Strategia przewiduje również wprowadzenie rozwiązań chroniących oboje rodziców przed zwolnieniem (obecnie z takiej ochrony korzysta matka). Matki mają być objęte ochroną przez okres do roku po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego (niezależnie od wymiaru czasu pracy). Wprowadzona ma być ochrona przed zwolnieniem dla ojców w ciągu pierwszego roku życia dziecka – w przypadku małżeństw ta ochrona obowiązywałaby od momentu zajścia żony w ciążę.

Informowanie o uprawnieniach rodzicielskich

Ponadto przy podpisaniu umowy o pracę pracownik ma być obowiązkowo informowany o uprawnieniach związanych z rodzicielstwem.

Centrum zdrowia prokreacyjnego

Strategia przewiduje również utworzenie (we współpracy z administracją samorządową) modelowego centrum zajmującego się zdrowiem prokreacyjnym. Centrum będzie zapewniać m.in. kompleksową, wysokospecjalistyczną opiekę nad niepłodnymi parami oraz parami z doświadczeniem poronienia, a także rodzicami oczekującymi urodzenia dziecka.

Inne programy wspierające rodzinę

Wiele działań będzie realizowanych w ramach programów Polskiego Ładu. To m.in. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, Mieszkanie bez Wkładu Własnego, Bon mieszkaniowy, Mój dom 70 mkw.