Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

Wypadki przy pracy w I kwartale 2021 r.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego* za pierwszy kwartał 2021 r. wynika, że o 23% spadła liczba wypadków przy pracy względem analogicznego okresu w 2020 r. Podczas pierwszych trzech miesięcy br. w wypadkach poszkodowanych zostało 10 891 osób vs. 14 140 w 2020 r.

Wskaźnik wypadkowości

Według analizy Głównego Urzędu Statystycznego zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących – wskaźnik wypadkowości za I kwartał 2021 r. wynosi 0,81, podczas gdy w 2020 r. był jeszcze na poziomie 1,04. Natomiast, w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. odnotowano nieznaczny, ale jednak wzrost udziału zarówno w wypadkach śmiertelnych, jak i ciężkich – po 0,2 p.proc. Liczba osób poszkodowanych w wypadkach z innym skutkiem zmniejszyła się o 23,3%.

Wzrost bezpieczeństwa pracy

- Już od początku 2020 r. obserwujemy pozytywny trend spadku liczby wypadków przy pracy - o prawie ¼. Natomiast, o ile w ubiegłym roku mógł być efektem ograniczenia pracy zespołów bądź wprowadzenia systemu hybrydowego w związku z pandemią, to po pierwszym kwartale 2021 r. możemy już mówić o pozytywnym wpływie wprowadzania nowych procedur bezpieczeństwa pracy. Okres pandemiczny był pewnego rodzaju impulsem dla firm do głębszych zmian w obszarze zabezpieczania pracowników podczas wykonywania ich obowiązków, które jednocześnie będą wsparciem dla sprawnego prowadzenia działalności i realizacji założonych celów biznesowych. Większe skoncentrowanie na bezpieczeństwie i mniejsza liczba wypadków to jednocześnie ochrona pracodawcy przed kosztownymi przestojami – mamy więc nadzieję, że ten trend wpisze się już na stałe w działalność polskich przedsiębiorstw – mówi Łukasz Wawrzyniak, Główny Specjalista ds. BHP W&W Consulting.

Gdzie jest najwięcej, a gdzie najmniej wypadków przy pracy?

Jeśli chodzi o wypadkowość w podziale na poszczególne działalności gospodarcze, najwyższy wskaźnik odnotowano w sekcjach górnictwo i wydobycie (3,07), dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja (2,03) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (1,31). Najniższy natomiast w sekcjach informacja i komunikacja (0,14), pozostała działalność usługowa (0,17) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (0,21).

Niestety, podczas pierwszych trzech miesięcy br. doszło do 48 wypadków ze skutkiem śmiertelnym i 63 ze skutkiem ciężkim. Średni czas niezdolności do pracy poszkodowanego pracownika wyniósł 27,2 dni, najdłuższa absencja dotyczyła pracowników branży budowlanej – średnio prawie 38 dni, najkrótsza działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej – 20,4 dni. Zagwarantowanie bezpiecznych warunków pracy jest istotne również ze względu na koszty ponoszone przez firmę w związku z koniecznością zatrudnienia zastępstwa oraz wypłatą nadgodzin. To także dodatkowe obowiązki związane z wdrożeniem w nowe obowiązki na czas zastępstwa.

* Źródło danych GUS (https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/)

Źródło: W&W Consulting