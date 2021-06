Dłuższy urlop i wyższa emerytura działaczy antykomunistycznych

Działacze opozycji antykomunistycznej otrzymali dodatkowy urlop wypoczynkowy i wyższą emeryturę. Nowelizacja ustawy weszła w życie.

Dłuższy urlop wypoczynkowy i wyższa emerytura dla działaczy opozycji antykomunistycznej

Większa pomoc dla szczególnie zasłużonych dla Polski – to główne założenie nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, która właśnie weszła w życie. – To m.in. dodatkowy urlop wypoczynkowy, większa pomoc finansowa, a w niektórych przypadkach także wyższa emerytura. Chcemy w ten sposób zrekompensować szczególnie zasłużonym dla Polski krzywdy, które ponieśli przed laty – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Ustawę o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw prezydent Andrzej Duda podpisał 20 kwietnia br.

– Każda nowelizacja rozszerzająca katalog uprawnień tej grupy, bohaterów naszej wolności, każde zwiększenie środków budżetowych przeznaczonych na ten cel, każdy nowy program pomocowy opracowywany i wdrażany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z myślą o tych osobach jest zasługą obecnego obozu władzy i krokiem w dobrym kierunku – mówiła wówczas minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. To, że żyjemy dzisiaj w wolnym i demokratycznym kraju, to wielka zasługa tych, którzy nie bali się poświęcenia, nie bali się represji, walcząc z komunistycznym reżimem.

Pomoc pieniężna dla działaczy antykomunistycznych - jednorazowa lub okresowa

Z końcem maja nowelizacja weszła w życie. Co to oznacza w praktyce?

To m.in. podniesienie progów uprawniających do pomocy, dzięki czemu szersza grupa działaczy opozycji antykomunistycznej, oraz osób represjonowanych z powodów politycznych będzie mogła skorzystać z prawa do pomocy pieniężnej – jednorazowej lub okresowej. Dodatkowo możliwe będzie przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej nawet dwa razy w roku (do tej pory raz w roku).

I tak np. – jeżeli chodzi o pomoc pieniężną – w przypadku osoby samotnie gospodarującej występującej o przyznanie pomocy, w miejsce dotychczasowego progu dochodowego nieprzekraczającego kwoty odpowiadającej 220 proc. najniższej emerytury, czyli kwoty 2751,94 zł, ustanowiony jest próg dochodowy nieprzekraczający kwoty odpowiadającej 290 proc. najniższej emerytury, obecnie jest to kwota 3627,55 zł. Oznacza to podwyższenie tego progu o 875,61 zł.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy - 5 dni

To też m.in. przyznanie prawa do 5 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego oraz uznanie za okres składkowy okresu pozbawienia możliwości wykonywania swojego zawodu przed dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych.

Wyższa emerytura działaczy antykomunistycznych - świadczenie wyrównawcze

Do niedawna prawo do świadczenia wyrównawczego przysługiwało działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych pobierającym emeryturę lub rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy. Dzięki nowelizacji ustawy prawo to zostanie rozszerzone o działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych, pobierające rentę rodzinną.

Z uwagi na mechanizm tegorocznej waloryzacji świadczenie wyrównawcze przysługuje w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 2501,76 zł a kwotą pobieranej emerytury albo renty.

Łatwiejszy dostęp do służby zdrowia działaczy antykomunistycznych

Już wcześniej osobom o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej, lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, przysługuje prawo m.in. do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarskiego. To również np. prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym w uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej.