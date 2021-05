Świadczenie przedemerytalne - roczne rozliczenie do 31 maja

Osoby dorabiające do świadczenia przedemerytalnego powinny pamiętać o rozliczeniu w ZUS. Do 31 maja należy złożyć odpowiednie dokumenty.

Przypomnienie dla „wcześniejszych” emerytów

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Tylko do poniedziałku 31 maja mają czas na powiadomienie ZUS o osiągniętych w okresie od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. przychodach osoby, które są na świadczeniu przedemerytalnym.

Każda osoba, która dostaje z ZUS tzw. świadczenie przedemerytalne, czyli nie ma jeszcze ustawowego wieku emerytalnego (kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat), może dodatkowo pracować. Musi jednak pamiętać o limitach dorabiania i rozliczaniu swoich dodatkowych przychodów w ZUS.

- Jeśli ktoś zarabia nie więcej niż 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym waloryzację, to wypłata z ZUS należy się w pełnej wysokości. Jeżeli natomiast przekroczy on 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to wówczas ZUS wstrzyma wypłatę - informuje Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Dlaczego warto powiadomić ZUS o przychodach

Osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego ma obowiązek powiadomić ZUS o dorabianiu.

- To, jak szybko „wcześniejszy” emeryt poinformuje nas o swoich przychodach i ich wysokości, jest bardzo ważne i ma duże znaczenie przy rozliczeniu świadczenia. Jeśli stwierdzimy, że przychód przekroczył dopuszczalne limity, a osoba wzięła zasiłek z ZUS w pełnej wysokości, wówczas ustalimy kwotę nienależnie pobranych świadczeń i trzeba będzie je zwrócić wraz z odsetkami – przestrzega rzeczniczka.

Termin na roczne rozliczenie do 31 maja

Do 31 maja osoby pobierające świadczenie czy zasiłek przedemerytalny muszą złożyć do ZUS odpowiedni dokument potwierdzający przychód za dany rok rozliczeniowy, w tym przypadku za okres od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

- Osoby pobierające świadczenie lub zasiłek przedemerytalny składają do ZUS zaświadczenie lub oświadczenie, (jeśli sami opłacają składki) o wysokości przychodu za ubiegły rok rozliczeniowy. Na tej podstawie ZUS ustali, czy świadczenie przedemerytalne było wypłacane w prawidłowej wysokości. ZUS może rozliczyć świadczenie w formie miesięcznej lub rocznej, w zależności od tego, które z tych rozwiązań jest korzystniejsze dla naszego klienta – zapewnia Kowalska-Matis.

Jakie dane przekazujemy do ZUS?

Nie ma oficjalnego druku, na jakim trzeba podać niezbędne dane. Jednak musi on zawierać: dane płatnika, dane świadczeniobiorcy i numer świadczenia, osiągnięte zarobki, pieczątkę płatnika składek i podpis upoważnionej osoby. Wypełniając go, należy wykazywać, co do zasady tylko składniki przychodu podlegające oskładkowaniu, a dodatkowo wynagrodzenie chorobowe i zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Przychód należy podać w kwocie łącznej oraz w rozbiciu na poszczególne miesiące, od marca do lutego.

Osoba na świadczeniu przedemerytalnym, która prowadzi działalność gospodarczą w oświadczeniu wykazuje zadeklarowaną w ZUS podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Więcej: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/zmniejszenie-lub-zawieszenie-swiadczen-pracujacych-emerytow-i-rencistow