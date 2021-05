Ile może dorobić emeryt i rencista od 1 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.? Znamy już nowe limity dorabiania.

Nowe limity dorabiania emerytów i rencistów od czerwca 2021 r.

Pojawiły się komunikaty Prezesa ZUS na temat wysokości kwot, do których bez żadnych konsekwencji mogą dorabiać emeryci i renciści.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa ZUS z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2021 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353 i 794) ogłasza się, że od dnia 1 czerwca 2021 r. kwota przychodu odpowiadająca:

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2021 r. wynosi 3977,10 zł; 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2021 r. wynosi 7386,10 zł.

Od 1 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. wcześniejsi emeryci i renciści mogą dorabiać do kwoty 3977,10 zł. Wówczas nie ponoszą żadnych negatywnych konsekwencji. Przekroczenie tej kwoty powoduje odpowiednie zmniejszenie pobieranego z ZUS świadczenia. Oznacza to, że np. dodatkowy zarobek w wysokości 4077,10 zł spowoduje pomniejszenie emerytury o 100 zł, ponieważ właśnie o taką kwotę przekroczony został wspomniany limit. Pomniejszeń nie dokonuje się jednak bez końca. Obowiązuje tzw. kwota maksymalnego zmniejszenia, która ustalana jest raz w roku. Od 1 marca 2021 r. wynosi ona:

dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - 646,67 zł,

dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 485,04 zł,

dla renty rodzinnej przysługującej jednej osobie - 549,71 zł.

W przypadku emerytury przekroczenie limitu o kwotę wyższą niż 646,67 zł i tak spowoduje pomniejszenie emerytury jedynie o 646,67 zł. To kwota maksymalnego pomniejszenia.

Kolejna konsekwencja dorabiania wiąże się z limitem 7386,10 zł. Przekroczenia tej kwoty oznacza zawieszenie świadczenia.

Zawieszenie renty socjalnej - ile można dorobić od czerwca 2021 r.?

Natomiast w stosunku do renty socjalnej podaje się jedynie kwotę zawieszenia świadczenia (nie ma pomniejszeń). W świetle Komunikatu Prezesa ZUS z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2021 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1300) ogłasza się, że od dnia 1 czerwca 2021 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2021 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 3977,10 zł. Kwota zawieszenia renty socjalnej jest więc równa kwocie pomniejszenia emerytury i inny rencista.

Osoba pobierająca rentę socjalną może dorabiać do swojego świadczenia do kwoty 3977,10 zł. Przekroczenie tej kwoty skutkuje zawieszeniem renty socjalnej wypłacanej przez ZUS.