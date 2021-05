Umowa o zabezpieczeniu społecznym wchodzi w życie - Izrael i Turcja

Umowa o zabezpieczeniu społecznym podpisana między Polską i Izraelem oraz umowa podpisana między Polską a Turcją wchodzą w życie dnia 1 maja i 1 czerwca 2021 r.

Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Izraelem - od kiedy?

KRUS informuje o wejściu w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym oraz Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym.

Od dnia 1 maja 2021 r. weszła w życie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 505) oraz Porozumienie Administracyjne w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 507), podpisane w Jerozolimie w dniu 22 listopada 2016 r.

Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją - od kiedy?

Natomiast z dniem 1 czerwca 2021 r. wejdzie w życie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 770) wraz z Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 772), podpisane w Warszawie w dniu 17 października 2017 r.

Zawarcie powyższych umów zabezpieczy interesy obywateli Polski – zamieszkałych w Izraelu i Turcji w zakresie nabywania prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i pozwoli na rozwiązanie wielu ich problemów. Postanowienia umów mają zastosowanie do pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek (także rolniczą), podlegających ustawodawstwu tej Umawiającej się Strony, na terytorium której wykonywana jest praca, jak również do członków ich rodzin i innych osób uprawnionych, pozostałych po śmierci żywiciela. Umowy te mają szczególne znaczenie dla tych osób w zakresie uzyskiwania prawa do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy oraz starości.

W celu uzyskania informacji dotyczących umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym kliknij tutaj.

