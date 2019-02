Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Białorusią podpisana

13 lutego 2019 r., w Warszawie, została podpisała umowa między Polską a Białorusią o zabezpieczeniu społecznym. Ze strony polskiej umowę podpisał Pan Marcin Zieleniecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Umowa ma na celu zapewnienie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego funkcjonujących w Polsce i na Białorusi. Została ona oparta na międzynarodowych standardach obowiązujących w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, tj.: zasadzie równego traktowania, zasadzie swobodnego transferu (eksportu) świadczeń, zasadzie stosowania jednego ustawodawstwa, zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia.

Umowa będzie miała zastosowanie do wszystkich osób, które podlegają lub podlegały ustawodawstwu jednego lub obydwu krajów, członków ich rodzin oraz osób pozostałych przy życiu po tych osobach. Jej postanowienia odnoszącą się miedzy innymi do: świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków pogrzebowych.

Związanie Polski umową z Białorusią m.in. pozwoli na uwzględnianie (sumowanie) okresów ubezpieczenia przebytych na Białorusi, w celu ustalenia prawa i wysokości polskich świadczeń emerytalno-rentowych (i wzajemnie), a także umożliwi transfer świadczeń osobom uprawnionym zamieszkałym na terytorium drugiego państwa.

Z uwagi na to, że podpisana umowa podlega ratyfikacji, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpocznie działania wymagane do uruchomienia procedury zmierzającej do ratyfikacji umowy. Umowa wejdzie w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Strony wymienią noty informujące o spełnieniu wymogów dla wejścia jej w życie.