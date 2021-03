Zwolnienie z ZUS - ostatni dzień na deklaracje rozliczeniowe!

Dokumenty rozliczeniowe do 31 marca 2021 r.

Płatnicy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za styczeń 2021 r., za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. albo za luty 2021 r. muszą do 31 marca 2021 r. złożyć dokumenty rozliczeniowe - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kto?

- Dotyczy to wyłącznie tych płatników, którzy są zobowiązani do składania rozliczeń. W ich wypadku trzeba przekazać deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za okres, za który występują o zwolnienie z opłacania składek – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Oczywiście obowiązek ten nie dotyczy tylko płatników zwolnionych z przekazywania, co miesiąc dokumentów rozliczeniowych – dodaje.

Do kiedy wniosek o zwolnienie z ZUS?

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek (RDZ-B7) musi trafić do ZUS najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. Można go złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Dla kogo zwolnienie ze składek?

Przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki Covid-19 wciąż mogą ubiegać się o wsparcie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Chodzi m.in. o zwolnienie z opłacania składek i świadczenie postojowe.

Prawo do pomocy mają przedsiębiorcy z kilkudziesięciu różnych branż. Zakres i forma wsparcia zależy od rodzaju przeważającej działalności gospodarczej (według kodu PKD odnotowanego w rejestrze REGON na 30 listopada 2020 r.). W ramach najnowszej odsłony tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy mogą ubiegać się m.in. o umorzenie składek za luty oraz świadczenie postojowe (maksymalnie trzy razy). Chodzi o firmy z branży fitness, gastronomicznej, turystycznej, obiekty noclegowe, uzdrowiska, obiekty kultury i rozrywki, firmy zajmujące się fotografią, produkcją lub dystrybucją filmów i muzyki i fizjoterapeuci. Ze zwolnienia ze składek skorzystają również taksówkarze i prowadzący usługi wspomagające transport.