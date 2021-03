Zwolnienie z ZUS za luty 2021 r.

Tarcza 8.0 – covid

Tarcza Antykryzysowa 8.0 weszła w życie zaraz po Tarczy 7.0. Od dnia 28 lutego 2021 r. można bowiem składać wnioski o wsparcie przewidziane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Tarcza 8.0). Wśród uregulowanych form pomocy z powodu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 w dalszym ciągu można liczyć na zwolnienie ze składek ZUS.

Umorzenie ZUS dotyczy następujących składek: z ubezpieczenia społecznego, z ubezpieczenia zdrowotnego, FP, FS, FGŚP, FEP.

Dla kogo zwolnienie z ZUS?

Zwolnienie z ZUS jako wsparcie biznesu w trudnej sytuacji ekonomicznej dotyczy ściśle określonych branż. Z Tarczy 8.0 skorzystają firmy z około 50 branż. A kto może wnioskować o umorzenie składek ZUS? Skorzystają firmy z następujących branż:

fitness,

gastronomia,

turystyka,

obiekty noclegowe,

uzdrowiska,

obiekty kultury i rozrywki,

firmy zajmujące się fotografią,

produkcją lub dystrybucją filmów i muzyki i

fizjoterapeuci.

Zwolnienie mogą otrzymać także te osoby, które opłaciły już składki za luty. Jeśli otrzymają decyzję ZUS o przyznaniu zwolnienia, wówczas składa się wniosek o ich zwrot.

Jakie kody PKD?

O zwolnienie z ZUS za luty mogą starać się podmioty, które na dzień 30 listopada 2020 roku prowadziły działalność oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności kodem: PKD 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 371 uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Zwolnienie z ZUS za luty 2021 r. – warunki

Za luty 2021 r. zwolnienie z ZUS mogą otrzymać wyżej wymienieni przedsiębiorcy, którzy spełniają kilka warunków:

zgłoszenie jako płatnik składek ZUS przed dniem 1 listopada 2020 r., osiągnięcie przychodu z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższego co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 roku, złożenie deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za luty 2021 r. złożenie wniosku RDZ-B7.

Do kiedy wniosek?

O zwolnienie z ZUS za luty 2021 r. składa się wniosek RDZ-B7. Można złożyć go najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. Dodatkowo należy przekazać do ZUS dokumenty rozliczeniowe za luty do dnia 31 marca 2021 r., chyba że jest się zwolnionym z ich składania.

Dokumenty rozliczeniowe za luty 2021 r. należy przekazać do ZUS w terminie do 31 marca 2021 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 371)