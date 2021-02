Wskaźnik waloryzacji zasiłku chorobowego - II kwartał 2021 r.

Wskaźnik waloryzacji do świadczenia rehabilitacyjnego - II kwartał 2021

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2021 r. na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870, 2112 i 2320) wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2021 r. wynosi 108,6%.

Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów 2020/2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS

reklama reklama



Wskaźnik wyższy niż 100%

Co to oznacza, że wskaźnik jest wyższy niż 100%? Gdy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjęty do obliczania świadczenia rehabilitacyjnego przekracza 100%, wówczas należy zwaloryzować podstawę wymiaru zasiłku obniżoną o 13,71% (składki finansowane przez pracownika). Tak obliczoną podstawę mnoży się o wskaźnik waloryzacji podany na dany kwartał. Z otrzymanej kwoty wylicza się przysługujący procent czyli świadczenia rehabilitacyjnego (75%, 90%, 100%). Aby dowiedzieć się, ile wynosi stawka za jeden dzień nieobecności w pracy, otrzymany wynik dzieli się przez 30.

Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu: Świadczenie rehabilitacyjne 2021 – wysokość, dokumenty

Poprzednie wskaźniki

w I kwartale 2021 r. - 97%. W zawiązku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2021 r. nie podlega waloryzacji,

w IV kwartale 2020 r. - 96,7%. W zawiązku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2020 r. nie podlega waloryzacji,

W zawiązku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2020 r. nie podlega waloryzacji, w III kwartale 2020 r. - 108,1% ,

, w II kwartale 2020 r. - 107,4% ,

, w I kwartale 2020 r. - 99,6%. W zawiązku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2020 r. nie podlega waloryzacji,

W zawiązku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2020 r. nie podlega waloryzacji, w IV kwartale 2019 r. - 99,5%. W zawiązku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2019 r. nie podlega waloryzacji,

W zawiązku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2019 r. nie podlega waloryzacji, w III kwartale 2019 r. - 108,1% ,

, w II kwartale 2019 r. - 107,6% ,

, w I kwartale 2019 r. - 99,1%. W zawiązku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2019 r. nie podlega waloryzacji,

W zawiązku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2019 r. nie podlega waloryzacji, w IV kwartale 2018 r. - 100,1% ,

, w III kwartale 2018 r. - 108,6% ,

, w II kwartale 2018 r. - 107 %,

%, w I kwartale 2018 r. - 97,7%. W zawiązku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2018 r. nie podlega waloryzacji,

W zawiązku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2018 r. nie podlega waloryzacji, w IV kwartale 2017 r. - 100 %. W zawiązku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2017 r. nie podlega waloryzacji,

%. W zawiązku z tym, że wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowana do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2017 r. nie podlega waloryzacji, w III kwartale 2017 r. - 107,4%.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Prezesa ZUS z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2021 r. (Monitor Polski rok 2021 poz. 193)