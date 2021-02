Wyższa emerytura od 1 marca 2021 r.

Waloryzacja emerytur 2021

Waloryzacja emerytur i rent w 2021 r. jak co roku następuje z dniem 1 marca. Jest to waloryzacja kwotowo-procentowa. Przepisy gwarantują kwotę minimalnego wzrostu świadczeń emerytalno-rentowych. W tym roku będzie to 50 zł.

Wskaźnik waloryzacji

Co do zasady przeprowadza się jednak obliczenie nowej wysokości emerytury za pomocą wskaźnika waloryzacji. Miał on początkowo wynosić ustawowe minimum, a więc 103,84%. Oznaczałoby to wzrost emerytur o 3,84%. Wskaźnik ten ostatecznie będzie wynosił jednak więcej - 104,24%, a więc podwyżka świadczeń osiągnie poziom 4,24%. Przy emeryturze 2500 zł brutto będzie to różnica 10 zł (106 zł więcej zamiast 96 zł).





Dopiero jeśli wynik waloryzacji procentowej wyniesie mniej niż 50 zł, wówczas stosuje się waloryzację kwotową. Powiększa się przysługujące ubezpieczonemu świadczenie o gwarantowaną kwotę 50 zł.

Kalkulator emerytalny brutto netto

Polecamy: Kalkulator emerytalny. Za pomocą kalkulatora można ustalić podstawę wymiaru emerytury oraz obliczyć wysokość emerytury zarówno brutto, jak i netto.