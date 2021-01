Mały ZUS plus 2021 - ostatni dzwonek na zgłoszenie!

Mały ZUS plus - zapis tylko do 1 lutego 2021 r.

Do Małego ZUS plus można się zgłaszać jeszcze tylko przez 3 dni. W całej Polsce od początku roku wpłynęły wnioski już od 313 546 tys. osób. To ok. 50 tys. więcej firm niż korzystało z ulgi w grudniu 2020 r. Mały ZUS uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorca, który spełnia warunki, powinien zgłosić chęć płacenia niższych składek maksymalnie do 1 lutego.

W ubiegłym roku z Małego ZUS plus korzystało 21 100 dolnośląskich przedsiębiorców. W tym 4 200 firm zarejestrowanych na terenie legnickiego ZUS, 6 700 firm z terenu wałbrzyskiego oraz 10 200 z terenu wrocławskiego ZUS. W całej Polsce takich firm było 267 600.





Jakie korzyści daje?

Do Małego ZUS-u plus można się zgłaszać jeszcze przez trzy dni. Ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie dotyczy jednak składki zdrowotnej, którą zawsze płaci się w całości.

Kto się zgłasza?

- W tym roku zainteresowanie możliwością korzystania z ulgi jest większe niż w latach minionych - mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Obowiązek zgłoszenia dotyczy tylko tych osób, które z ulgi jeszcze nie korzystały to oznacza, ze ci, którzy w minionym roku płacili ulgowe składki i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się do małego ZUS plus – dodaje.

Rzeczniczka przypomina, że Mały ZUS plus adresowany jest do przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku, przez co najmniej 60 dni.

Jaki okres?

Na Małym ZUS-ie plus można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne, natomiast składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

Jak się zgłosić?

Przedsiębiorca, który chce korzystać z Małego ZUS plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 1 lutego 2021 r. Można to zrobić, składając w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92)".

Korzystałem w 2021 r. z małego ZUS plus...

Co ważne osoba, która korzystała z Małego ZUS-u plus w 2020 r. i nadal spełnia warunki w 2021 r., nie musi ponownie zgłaszać się do ulgi.

Jakie dokumenty?

Dodatkowo każdy korzystający z Małego ZUS-u plus w 2021 r. musi złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2021 r. (do 10 lub 15 lutego) lub pierwszy miesiąc, w którym wznowił/rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2020 r. (w terminie do 10 albo 15 dnia następnego miesiąca) z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.