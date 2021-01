Mały ZUS plus od 1 stycznia 2021 r. - jak skorzystać?

Jak skorzystać?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która korzystała w 2020 r. z ulgi mały ZUS plus i nadal w 2021 r. chce opłacać niższe składki, nie musi ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń. Natomiast płatnik, który dopiero od 2021 r. chce skorzystać z małego ZUS plus, musi zgłosić się do ubezpieczeń z kodem, który rozpoczyna się od cyfr 05 90 albo 05 92.

Kontynuacja małego ZUS plus

Płatnik, który kontynuuje działalność prowadzoną w 2020 r., nie korzystał z małego ZUS plus i chce od 2021 r. skorzystać z tej ulgi musi wyrejestrować się z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10 albo 05 12. Następnie musi zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA) albo tylko do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA) z kodem zaczynającym się od 05 90 albo 05 92.





Termin

Dokumenty zgłoszeniowe płatnik musi przekazać:

do 1 lutego 2021 r. jeśli:

w 2020 r. prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni i nie korzystał z małego ZUS plus,

w styczniu 2021 r. rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2020 r. lub wznowił prowadzenie działalności gospodarczej.

w ciągu 7 dni od dnia, w którym spełnił warunki do korzystania z małego ZUS plus jeśli:

rozpoczął lub wznowił prowadzenie działalności gospodarczej po 24 stycznia 2021 r.,

spełni warunki w innym miesiącu niż styczeń 2021 r.

Dokumenty

Oprócz dokumentów zgłoszeniowych płatnik, który chce skorzystać z małego ZUS plus, musi również przekazać ZUS DRA cz. II albo ZUS RCA cz. II.

Zapoznaj się z przykładami o składaniu dokumentów umożliwiających zgłoszenie do „małego ZUS plus” oraz sprawdź czy spełniasz warunki do skorzystania z „małego ZUS plus”.