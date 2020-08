Program profilaktyczny PIP "Bezpiecznie w szkole"

Rusza program profilaktyczny inspekcji w szkołach

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek zapowiedział 27 sierpnia 2020 r. w Warszawie podczas spotkania z dziennikarzami z udziałem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg uruchomienie od 1 września programu profilaktycznego Państwowej Inspekcji Pracy pod nazwą „Bezpiecznie w szkole”.

„Już za kilka dni rozpoczyna się rok szkolny. Zdecydowałem, że Państwowa Inspekcja Pracy zaangażuje się w działania, których celem jest zapewnienie nauczycielom, a przy tym także uczniom bezpiecznych warunków na terenie szkół. Rodzice posyłający dzieci do szkół muszą mieć pewność, że ich dzieci są w pełni bezpieczne w miejscu pobierania nauki” – stwierdził Wiesław Łyszczek.





Celem zapowiadanego programu jest popularyzacja wymagań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie działań polegających na zapobieganiu i redukcji zagrożeń w szkołach oraz placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia w czasie pandemii. Działania inspektorów pracy mają mieć zasięg ogólnopolski.

Program rozpocznie wysyłka do dyrektorów szkół i placówek oświatowych listu intencyjnego, w którym znajdą się główne założenia przedsięwzięcia oraz zaproszenie do udziału w nim, w tym do skorzystania z bezpłatnych szkoleń PIP. Kolejnym etapem programu będą indywidualne szkolenia prowadzone przez inspektorów pracy w szkołach, realizowane w uzgodnieniu z dyrekcją placówek. W trakcie szkoleń upowszechniane będą zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym związane z dokonaniem prawidłowej oceny ryzyka zawodowego oraz jej aktualizacją m.in. w związku z pojawieniem się nowych czynników ryzyka. Wparciem tych działań będzie doradztwo PIP w zakresie bezpiecznych warunków pracy, uzupełnione dystrybucją tematycznych plakatów, prezentujących dobre praktyki i rozwiązania antykowidowe.

Zakłada się, że Państwowa Inspekcja Pracy zapewni w każdym województwie wsparcie profilaktyczne około sześćdziesięciu placówkom szkolnym w ciągu tygodnia.

Realizacja programu profilaktycznego w szkołach uwzględniać ma ponadto wymianę informacji ze służbami sanitarnymi w zakresie nieprawidłowości dotyczących zagadnień leżących w kompetencjach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg oceniła, że program PIP jest ważną i cenną inicjatywą. Jak podkreśliła, istotne jest, by dzieci wracające od września do szkoły miały zapewnione bezpieczne warunki, ale też warunki takie muszą mieć zapewnione także pracownicy szkół i placówek.

„Ratowanie miejsc pracy było i jest priorytetem dla naszego rządu. Dzisiaj musimy dalej troszczyć się o pracowników, o bezpieczeństwo i warunki pracy. My jako resort wprowadziliśmy różne rozwiązania, w tym pracę zdalną. Praca zdalna wprowadzona na stałe do Kodeksu pracy musi zabezpieczać obydwie strony, zarówno stronę pracownika, jak i stronę pracodawcy. Dlatego prace rozpoczniemy we wrześniu poprzez Radę Dialogu Społecznego” – zapowiedziała Marlena Maląg.

Podczas briefingu prasowego Wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP Iwona Hadacz przedstawiła informacje dotyczące wcześniejszych antykowidowych inicjatyw Głównego Inspektora Pracy: szybkich kontroli prawidłowego stosowania przepisów ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem m.in. w urzędach administracji państwowej i samorządowej oraz dodatkowych kontroli PIP w czerwonych i żółtych strefach.