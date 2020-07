Czym jest Centralna Baza Ofert Pracy (CBOP)?

Centralna Baza Ofert Pracy

Prawie 60 tys. wolnych miejsc pracy zgłoszonych zostało obecnie do Centralnej Bazy Ofert Pracy. Centralna Baza Ofert Pracy (CBOP) to cenne źródło informacji na temat ofert pracy w całej Polsce. Jest to wspólna baza powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy prowadzona i udostępniana przez ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej.

Można tu znaleźć informacje o aktualnych ofertach pracy, propozycjach staży z urzędu i przygotowaniu dorosłych. Baza skupia oferty pracy pracodawców krajowych, którzy poszukują pracowników w Polsce, ale także oferują pracę w krajach rynku unijnego.





CBOP zawiera także informacje o możliwości odbycia staży i praktyk zgłaszanych przez pracodawców. To także źródło informacji na temat organizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy targach pracy, giełdach pracy i szkoleniach.

Łatwy dostęp do bazy

Obecnie osoby szukające pracę mają do dyspozycji w bazie prawie 60 tys. wolnych miejsc pracy. Oferty można przeglądać i filtrować pod kątem m.in. stanowiska, miejsca pracy, rodzaju umowy czy wynagrodzenia.

Użytkownicy, którzy zarejestrowali swój profil w CBOP mogą dodatkowo otrzymywać newsletter z informacjami o ofertach pracy według określonego profilu wyszukiwania. Z drugiej strony pracodawcy mogą sprawdzać, w którym powiecie zarejestrowane są osoby z poszukiwanymi przez nich kwalifikacjami. Dzięki tej funkcjonalności pracodawca może złożyć ofertę pracy do tego urzędu pracy, w którego rejestrze osób bezrobotnych zarejestrowanych jest najwięcej potencjalnych kandydatów do pracy.

Obecnie najwięcej wolnych miejsc pracy dostępnych jest dla pracowników produkcji, robotników gospodarczych, magazynierów, pakowaczy ręcznych, operatorów maszyn i robotników magazynowych.

Centralna Baza Ofert Pracy dostępna jest na stronie http://www.oferty.praca.gov.pl, także w wersji mobilnej.

