Nowe zadania i wyższe wynagrodzenia dla pracowników urzędów pracy

Wsparcie dla urzędów pracy. Maląg: mamy wspólny cel. Ochronę miejsc pracy

Ochrona miejsc pracy to priorytet rządu, temu służy tarcza antykryzysowa. Realizacja zadań przewidzianych w tarczy to, w dużej mierze, zadanie dla urzędów pracy, które obsługują wnioski od przedsiębiorców. Wspieramy urzędy na każdym możliwym polu. Zależy nam na tym, żeby wnioski przedsiębiorców bez zbędnej zwłoki były przez urzędników rozpatrywane, a wsparcie jak najszybciej trafiało do firm i pracowników – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Robimy wszystko, żeby wzrost stopy bezrobocia był jak najmniejszy. Walczymy o każde miejsce pracy. Wszystkie nasze działania są temu podporządkowane – powiedziała minister Marlena Maląg, komentując szacunkowe dane resortu dotyczące poziomu bezrobocia w kwietniu.

Tarcze na ochronę miejsc pracy

Żeby wspierać przedsiębiorczość i chronić miejsca pracy rząd Zjednoczonej Prawicy uruchomił tarczę antykryzysową, która daje firmom narzędzia do walki o przetrwanie w warunkach epidemii. Zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe, pożyczka dla mikroprzedsiębiorców czy wsparcie z środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to instrumenty, które – w ramach tarczy – zapewniają ochronę firmom.

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że do przedsiębiorców trafiło już ponad 6,24 mld złotych z tytułu wsparcia z różnych instrumentów tarczy. Wsparcia, które ma pozwolić firmom m.in. na utrzymanie stanu zatrudnienia.

Wsparcie kierowane jest również bezpośrednio do pracowników, ponieważ chroni ich przed utratą miejsc pracy, a co za tym idzie pozwala utrzymać pracownikom aktywność zawodową i zabezpieczyć ich materialnie w czasie kryzysu z jakim przyszło się zmierzyć polskiej i światowej gospodarce – mówi minister Marlena Maląg i wylicza, że dzięki wszystkim instrumentom tarczy antykryzysowej ochroniliśmy już trzy miliony miejsc pracy.

Do tego działa jeszcze tzw. tarcza finansowa – w jej ramach na konta przedsiębiorców trafiło ok. 8,7 mld złotych, które chronią – jak mówi prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys – miejsca pracy blisko pół miliona pracowników.

Ochrona miejsc pracy i polskiej przedsiębiorczości to nasz priorytet – rządu, wspominanego PFR, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy urzędów pracy, zarówno tych działających na szczeblu powiatowym, jak i wojewódzkim.

Nowe zadania dla urzędów pracy

To głównie urzędy pracy zajmują się wdrażaniem rozwiązań przewidzianych w tarczy antykryzysowej w obszarze rynku pracy. To właśnie urzędy pracy rozpatrują wnioski przedsiębiorców chcących skorzystać z wybranych narzędzi tarczy. W przypadku np. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców to zadanie dla powiatowych urzędów pracy, z kolei wnioskami dotyczącymi wsparcia z środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zajmują się wojewódzkie urzędy pracy.