WEBINARIUM! Tarcza Antykryzysowa: składki ZUS, świadczenia dla pracowników, wynagrodzenia

Szkolenie już w najbliższy wtorek – ZAPISZ SIĘ https://akademia.infor.pl/webinaria

Program webinarium:

Świadczenia dla pracowników przychodzących do pracy w czasie epidemii

Świadczenia dla pracowników zdalnych

COVID-19 a świadczenia BHP

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Przestój ekonomiczny

Zasady zmniejszania wynagrodzeń

Zasady zmniejszania etatu

Na jakie dofinansowania mogą liczyć pracodawcy

Rozwiązania dotyczące składek ZUS

Zmiana wysokości zwolnień podatkowych

Przesunięcie terminu płatności zaliczek na PIT

Wykorzystamy też najczęściej zadawane pytania oraz odpowiemy na wątpliwości uczestników webinarium.

reklama reklama



Prowadzący:

Paweł Ziółkowski

Ekspert Inforakademia.pl, prawnik, publicysta, trener, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie. Właściciel biura doradztwa gospodarczego. Autor ponad 8000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych.

Korzyści dla uczestników webinarium:

PREZENT: Tygodniowy bezpłatny dostęp do całej Platformy INFORAKADEMIA. (Dostęp do Platformy INFORAKADEMIA zostanie do Państwa przesłany w mailu wraz z linkiem do retransmisji webinarium oraz z materiałami szkoleniowymi.)

Webinarium potrawa 90 min.

Osoby uczestniczące w webinarium mają możliwość zadawania pytań.

Materiał szkoleniowy będzie można pobrać w trakcie trwania webinarium.

Uczestnicy webinarium otrzymają maila z linkiem do retransmisji, materiałami szkoleniowymi oraz bezpłatnym tygodniowym dostępem do całej Platformy INFORAKADEMIA.

Szczegóły organizacyjne webinarium - > https://akademia.infor.pl/webinarium/WEB0000000000000000450,Tarcza-antykryzysowa-swiadczenia-dla-pracownikow-wynagrodzenia-skladki-ZUS.html