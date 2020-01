Kadry > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Wiadomości > VII konferencja Zarządzanie Zespołami IT w dniach 6-7 lutego w Warszawie

VII konferencja Zarządzanie Zespołami IT w dniach 6-7 lutego w Warszawie

Już 6-7 lutego odbędzie się VII konferencja Zarządzanie Zespołami IT – rekomendujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu! To jedyne tego typu wydarzenie w Polsce, które w całości skupia się na tematyce pozyskania, motywowania i utrzymania specjalistów IT. Podczas konferencji prezentowane są perspektywy zarówno dyrektorów działów HR oraz IT. Patronat medialny nad Konferencją objął portal Infor.pl.