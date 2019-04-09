365 dni po RODO - bezpłatna konferencja SIODO

III KONFERENCJA SIODO
"365 DNI PO RODO"
DATA WYDARZENIA - 28/05/2019 Warszawa
UDZIAŁ NIEODPŁATNY
LIMIT UCZESTNIKÓW - 200 OSÓB
WYMAGANA REJESTRACJA >>>
PANEL I - RODO OBSZARY ZMIAN - OCENA WSTĘPNA WDRAŻANIA
PANEL II - RODO ROZWIĄZANIA I PROBLEMY - CO DOSKWIERA IOD ~ OM
PANEL III - RODO CASE STUDY OMÓWIENIE ŹRÓDEŁ ZAGROŻEŃ - EXTRA PRZYPADKI RODO~WANIA
AGENDA KONFERENCJI:
Rejestracja uczestników – 8.30 – 9.45
Przywitanie gości i uczestników – 10.00
Otwarcie Konferencji – Prezes SIODO – 10.05-10.10
Przemówienie okolicznościowe Rektora – 10.10/10.20
PANEL I RODO OBSZARY ZMIAN - OCENA WSTĘPNA WDRAŻANIA 10.20 -11.30
PRELEGENT 1 RODO WYMIAR ORGANIZACYJNY 11.10-11.30
PRELEGENT 2 RODO WYMIAR TECHNICZNY
DYSKUSJA 20 MINUT
Przerwa kawowa 11.30 – 12.00
PANEL II RODO ROZWIĄZANIA I PROBLEMY - CO DOSKWIERA IOD ~ OM
PRELEGENT 1 RODO OBSZAR EDUKACYJNY 12-13.30
PRELEGENT 2 RODO OBSZAR OUTSOURCINGU
DYSKUSJA 20 MINUT
Przerwa 13.30 – 13.45
PANEL III RODO CASE STUDY OMÓWIENIE ŹRÓDEŁ ZAGROŻEŃ - EXTRA PRZYPADKI RODO~WANIA 13.00 - 13.30
PRELEGENT 1 RODO ZAGROŻENIA RODO ODPOWIEDZIALNOŚĆ 13.45 – 15.15
PRELEGENT 2
DYSKUSJA 20 MINUT
Czas dla patronów Konferencji i zaproszonych gości 15.15 – 15.30
PODSUMOWANIE KONFERENCJI 15.30 – 15.45
Zamknięcie Konferencji – Prezes SIODO 15.45 – 15.50