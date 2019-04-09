PORTAL INFOR.PL
| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wiadomości > 365 dni po RODO - bezpłatna konferencja SIODO

365 dni po RODO - bezpłatna konferencja SIODO

Już 28 maja br. w Warszawie odbędzie się III Konferencja SIODO "365 DNI PO RODO". Głównym tematem konferencji jest omówienie i ocena skutków wejścia w życie Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych. Patronat medialny nad Konferencją objął portal Infor.pl.

III KONFERENCJA SIODO
"365 DNI PO RODO"

DATA WYDARZENIA - 28/05/2019 Warszawa

UDZIAŁ NIEODPŁATNY

LIMIT UCZESTNIKÓW - 200 OSÓB
WYMAGANA REJESTRACJA >>>

PANEL I - RODO OBSZARY ZMIAN - OCENA WSTĘPNA WDRAŻANIA

PANEL II - RODO ROZWIĄZANIA I PROBLEMY - CO DOSKWIERA IOD ~ OM

PANEL III - RODO CASE STUDY OMÓWIENIE ŹRÓDEŁ ZAGROŻEŃ - EXTRA PRZYPADKI RODO~WANIA

AGENDA KONFERENCJI:

Rejestracja uczestników – 8.30 – 9.45 

Przywitanie gości i uczestników – 10.00

Otwarcie Konferencji – Prezes SIODO – 10.05-10.10

Przemówienie okolicznościowe Rektora – 10.10/10.20

PANEL I RODO OBSZARY ZMIAN - OCENA WSTĘPNA WDRAŻANIA 10.20 -11.30
PRELEGENT 1 RODO WYMIAR ORGANIZACYJNY 11.10-11.30
PRELEGENT 2 RODO WYMIAR TECHNICZNY 
DYSKUSJA  20 MINUT

Przerwa kawowa 11.30 – 12.00

PANEL II RODO ROZWIĄZANIA I PROBLEMY - CO DOSKWIERA IOD ~ OM
PRELEGENT 1 RODO OBSZAR EDUKACYJNY 12-13.30
PRELEGENT 2 RODO OBSZAR OUTSOURCINGU
DYSKUSJA 20 MINUT

Przerwa 13.30 – 13.45

PANEL III RODO CASE STUDY OMÓWIENIE ŹRÓDEŁ ZAGROŻEŃ - EXTRA PRZYPADKI RODO~WANIA 13.00 - 13.30
PRELEGENT 1 RODO ZAGROŻENIA RODO ODPOWIEDZIALNOŚĆ 13.45 – 15.15
PRELEGENT 2
DYSKUSJA 20 MINUT

Czas dla patronów Konferencji i zaproszonych gości 15.15 – 15.30

PODSUMOWANIE KONFERENCJI 15.30 – 15.45

Zamknięcie Konferencji – Prezes SIODO 15.45 – 15.50

Czytaj także

Data publikacji:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

365 dni po RODO - bezpłatna konferencja SIODO
365 dni po RODO - bezpłatna konferencja SIODO

PPK dla pracownika24.90 zł

Narzędzia kadrowego

Kalkulatory

zobacz wszystkie »

Wskaźniki i stawki

zobacz wszystkie »

Najważniejsze wideoszkolenia

zobacz wszystkie »

Aktywne formularze

zobacz wszystkie »

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

Dostosowanie dokumentacji pracowniczej do nowych zasad

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stobiecka

Radca prawny, Partner zarządzający kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
SKLEP.INFOR.PL
Publikacje na czasie
Bestsellery
Psychologiczny GPS. Jak zadbać o siebie, stawiać zdrowe granice i tworzyć budujące relacje69.00 zł
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Praktyczne wskazówki59.00 zł
INFORLEX Kadry Płace i HR285.00 zł

KSIĄŻKI

Profesjonalna tematyka:

CZASOPISMA

Fachowe dwutygodniki:

SERWISY INTERNETOWE

180 tys. artykułów:

E-BOOKI

Książki w wersji PDF:

  • Nie potrzebujesz czytnika
  • Pobierasz od razu
  • Oszczędzasz pieniądze
  • Więcej »
Copyright © 2019 INFOR PL S.A.