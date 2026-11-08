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Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » Jest dodatkowe wolne od pracy 2026. Premier już oficjalnie zdecydował o terminie. Aż 5 dni wolnego z rzędu bez brania urlopu

Jest dodatkowe wolne od pracy 2026. Premier już oficjalnie zdecydował o terminie. Aż 5 dni wolnego z rzędu bez brania urlopu

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08 listopada 2026, 10:09
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Jest dodatkowe wolne od pracy w 2026. Premier zdecydował
Jest dodatkowe wolne od pracy w 2026. Premier zdecydował
Shutterstock

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Pod koniec 2026 roku część Polaków skorzysta z dodatkowego dnia wolnego od pracy, który w połączeniu z układem kalendarza zapewni aż pięć kolejnych dni wolnego bez konieczności wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Termin wyznaczył Prezes Rady Ministrów, jednak jego decyzja nie obejmuje wszystkich zatrudnionych. W prywatnych firmach o przyznaniu wolnego zdecyduje pracodawca. Wyjaśniamy, kto skorzysta z wyjątkowo długiej przerwy świątecznej i jakie zasady obowiązują pozostałych pracowników.

Pięć dni wolnego od pracy z rzędu w 2026 roku. Władze podjęły decyzję

Drugi dzień Bożego Narodzenia, czyli 26 grudnia 2026 roku, przypada w sobotę. Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. Dlatego też pracownikowi, dla którego sobota jest dniem wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, trzeba wyznaczyć inny dzień wolny.

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W przypadku członków korpusu służby cywilnej termin został już ustalony. Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenie, zgodnie z którym wolny będzie poniedziałek 28 grudnia.

Dzięki temu pracownicy objęci zarządzeniem zyskają pięć kolejnych dni odpoczynku:

  • czwartek 24 grudnia - Wigilia, która jest dniem ustawowo wolnym od pracy,
  • piątek 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • sobota 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia,
  • niedziela 27 grudnia,
  • poniedziałek 28 grudnia - dzień wyznaczony przez premiera w zamian za święto przypadające w sobotę.

Przerwa potrwa zatem od 24 do 28 grudnia 2026 roku. Osoby pracujące od poniedziałku do piątku wrócą do pracy dopiero we wtorek 29 grudnia.

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Kto ma już dzień wolny 28 grudnia?

Zarządzenie premiera dotyczy członków korpusu służby cywilnej, czyli osób pracujących m.in. w urzędach administracji rządowej tj. ministerstwach, urzędach celnych i wojewódzkich, administracji skarbowej, itp. W poniedziałek 28 grudnia wiele takich instytucji będzie nieczynnych, dlatego przed planowaną wizytą warto sprawdzić komunikat konkretnego urzędu.

Pracownicy firm prywatnych również mają prawo do wolnego

Zarządzenie nie obejmuje automatycznie firm prywatnych, ale dzień wolny należy się wszystkim zatrudnionym na umowę o pracę. Różnica polega na tym, że w tym przypadku to pracodawca decyduje o terminie odbioru wolnego. Powinien zrobić to w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypada święto.

Może to być 28 grudnia, dzięki czemu pracownicy zyskają pięciodniową przerwę świąteczną, ale firma może wskazać również inny termin np. 23 grudnia. Pracownik może poprosić o wolne w konkretnym dniu, jednak pracodawca nie ma obowiązku zaakceptowania jego propozycji.

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Kto nie otrzyma dodatkowego wolnego?

Nie wszyscy pracownicy będą mogli skorzystać z dnia wolnego. Rekompensata za święto w sobotę nie przysługuje osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło, a także samozatrudnionym na kontraktach B2B.

Dodatkowo wolnego nie otrzymają pracownicy, dla których sobota jest normalnym dniem pracy, na przykład w systemie zmianowym lub równoważnym. W ich przypadku święto wypadające w sobotę jest traktowane jako dzień świąteczny w grafiku, a nie jako dzień do odbioru.

Warto również pamiętać, że jeśli pracownik w wyznaczonym dniu wolnym będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim, dzień ten przepada i nie przechodzi na inny termin.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku - harmonogram

  • 1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok
  • 6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli
  • 5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
  • 6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja (piątek) - Święto Pracy
  • 3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja
  • 24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
  • 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
  • 15 sierpnia (sobota) - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • 1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych
  • 11 listopada (środa) - Święto Niepodległości
  • 24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia
  • 25 grudnia (piątek) - Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
  • 26 grudnia (sobota) - Boże Narodzenie (drugi dzień)
Źródło: INFOR
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