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Zmiany Kodeksu pracy dot. mobbingu: wzór regulaminu. Jak dostosować dokumentację do nowych przepisów?

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03 listopada 2026, 18:34
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
polityka antymobbingowa 2026 2027 wzór regulaminy regulamin wskazówki pracodawca
Zmiany Kodeksu pracy dot. mobbingu: wzór regulaminu. Jak dostosować dokumentację do nowych przepisów?
Shutterstock

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Dnia 5 listopada 2026 r. wchodzi w życie tzw. ustawa antymobbingowa czyli nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca mobbingu i dyskryminacji. Jej zadaniem jest m.in. doprecyzowanie przepisów w celu usunięcia dotychczasowych wątpliwości interpretacyjnych. Jasno zostały określone liczne obowiązki pracodawcy w obszarze polityki antymobbingowej. Surowe kary mobilizują do podporządkowania się nowym regulacjom. Oto praktyczne wskazówki i gotowe wzory regulaminów.

Polityka antymobbingowa - zmiany 2026 i 2027 r.

Ustawa z dnia 19 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego wchodzi w życie już 5 listopada 2026 r. Z punktu widzenia pracodawcy najważniejsze zmiany dotyczą obowiązków w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji oraz innym przejawom naruszania godności i innych dóbr osobistych pracowników. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: podejmowanie działań prewencyjnych, wykrywanie niepożądanych zjawisk, odpowiednie reagowanie na nie, podejmowanie działań naprawczych oraz wsparcie osób dotkniętych mobbingiem.

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Główna zmiana polega na skonkretyzowaniu obowiązków pracodawcy. Podmiot zatrudniający musi w dokumencie wewnątrzzakładowym określić reguły, procedury, częstotliwość przeciwdziałania mobbingowi, naruszaniu zasady równego traktowania oraz godności i innych dóbr osobistych pracownika. W tym celu wypracowane postanowienia powinny znaleźć się w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub odrębnym regulaminie dedykowanym polityce antymobbingowej.

Co ważne, prawny obowiązek wydania sformalizowanych procedur dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 10 osób. Takie podmioty muszą dostosować aktualne regulaminy albo stworzyć odrębne, zgodne z nowymi przepisami do dnia 5 maja 2027 r. Natomiast zatrudniający do 9 pracowników nie muszą tworzyć formalnych regulaminów w tym zakresie, lecz nie są zwolnieni z pozostałych obowiązków, jak przeciwdziałanie mobbingowi, naruszaniu zasady równego traktowania oraz dyskryminacji w zakładzie pracy. Wydaje się, że warto, by każdy podmiot zatrudniający posiadał spisane zasady. W razie kontroli jest to nieoceniony dowód posiadania polityki antymobbingowej. Oddzielnym zagadnieniem jest oczywiście to, czy pracodawca w rzeczywistości stosuje się do ustalonych reguł wewnątrzzakładowych. Niemiej jednak w celach dowodowych zasadne jest utworzenie regulaminu.

Praktyczne wskazówki dla pracodawców

  1. Pracodawcy posiadający procedury antymobingowe i antydyskryminacyjne powinni je zaktualizować i uzupełnić (wymaga tego chociażby zmieniona definicja mobingu, szerszy katalog przejawów mobbingu i konieczność wdrożenia procedur wsparcia dla ofiar).
  2. Oprócz stworzenia lub uaktualnienia regulaminu należy prowadzić regularne i realne działania przeciwdziałające mobbingowi i dyskryminacji, takie jak: działania profilaktyczne, reagowanie na zgłoszenia, zapewnianie rzeczywistego wsparcia osobom doświadczającym przemocy w miejscu pracy.
  3. Działania prewencyjne powinny polegać przede wszystkim na działaniach diagnostycznych (np. ankiety, wywiady, sondaże), informacyjnych (prezentacje, spotkania, szkolenia) oraz rozwiązaniach systemowych (wewnętrzne procedury, doskonalenie procesu rekrutacji, wprowadzenie funkcji mediatora lub rzecznika pracownika, programy terapeutyczne).
  4. Pracodawca ustala reguły, procedury i częstotliwość działań antymobbingowych i antydyskryminacyjnych w regulaminie.
  5. Pracodawcy muszą przestrzegać nowych przepisów już od 5 listopada 2026 r. Data 5 maja 2027 r. dotyczy wyłącznie formalnego dostosowania regulaminów do nowych regulacji.
  6. Postanowienia regulaminów powinny być szczegółowe, np. muszą określać formę zgłoszenia mobbingu (pisemne, elektroniczne, ustne), miejsce zgłoszenia (do konkretnej osoby, działu HR, komisji), terminy.

Zmiany w mobbingu - gotowy wzór regulaminu

Zmiany zachodzące w Kodeksie pracy powinny mieć odzwierciedlenie w przepisach wewnątrzzakładowych. Pracodawca sam wybiera, czy umieści je w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy, czy dodatkowym regulaminie dedykowanym omawianej materii. Jak powinien wyglądać proces tworzenia polityki antymobbingowej zgodnej z nowymi przepisami? Po pierwsze, pracodawca tworzy projekt regulaminu. Jego treść uzgadnia z zakładową organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników. Następnie podaje się go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. W końcu wchodzi w życie, ale muszą upłynąć 2 tygodnie, licząc od dnia przedstawienia go pracownikom (np. podanie do wiadomości 26 października 2026 r. - zaczyna obowiązywać 9 listopada 2026 r.). Przed dopuszczeniem każdego pracownika do pracy, pracodawca ma obowiązek zapoznać go z treścią regulaminu.

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mobbing zmiany wzór regulamin polityka antymobbingowa

Mobbing - wzór regulaminu dostępny w publikacji "Mobbing i dyskryminacja. Jak się ronić przed roszczeniami?", autorka: Ewa Łukasik

INFORLEX

Pełny wzór regulaminu i innych dokumentów dostępny jest w publikacji "Mobbing i dyskryminacja. Jak się bronić przed roszczeniami?" »

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Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dziennik Ustaw z 2026, poz. 1046)

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Źródło: INFOR
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