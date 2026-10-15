REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » Stosunek pracy » Ochrona przedemerytalna obejmuje również pracowników zatrudnionych na podstawie umów na czas określony

Ochrona przedemerytalna obejmuje również pracowników zatrudnionych na podstawie umów na czas określony

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 października 2026, 11:53
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Ochrona przedemerytalna obejmuje również pracowników zatrudnionych na podstawie umów na czas określony
Ochrona przedemerytalna obejmuje również pracowników zatrudnionych na podstawie umów na czas określony
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy przepisy przewidujące ochronę trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym w rzeczywistości ich chronią, czy raczej wykluczają ich z rynku pracy? To pytanie od lat pozostaje otwarte. Nie ma już natomiast wątpliwości co do tego, że ochrona, o której mowa obejmuje również pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas określony.

Na gruncie obowiązujących przepisów pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje niewięcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Zasada ta wynika z art. 39 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i jak każda regulacja przewidująca dla określonej grupy pracowników szczególną ochronę, budzi w praktyce wątpliwości. Z jednej strony toczą się spory związane z tym, jak prawidłowo ją interpretować, z drugiej wprost mówi się o tym, że choć jej celem jest ochrona pracowników zbliżających się do momentu zakończenia aktywności zawodowej, to ma ona w praktyce również inny skutek – wyklucza z rynku pracy kobiet po 55 roku życia i mężczyzn po 60. Pracodawcy nie chcą ich zatrudniać, bo obawiają się możliwych do wystąpienia w przyszłości trudności związanych z zakończeniem tego rodzaju współpracy.

REKLAMA

REKLAMA

Ochrona obejmuje również pracowników zatrudnionych na czas określony

W 2025 roku Sąd Najwyższy podjął w omawianym zakresie uchwałę w składzie 7 sędziów, która jest uznawana za kluczową dla przedmiotowej tematyki (z 30 września 2025 r., sygn. akt III PZP 6/24), bo jasno wskazała, że ochrona przedemerytalna wynikająca z art. 39 Kodeksu pracy obejmuje swoim zakresem również umowy terminowe. Do jej podjęcia doszło w efekcie przekazania przez Sąd Najwyższy Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wspomnianemu składowi zagadnienia prawnego do rozpoznania. Dotyczyło ono tego, czy zakaz wypowiedzenia z art. 39 Kodeksu pracy dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony także wówczas, gdy zawarto ją na okres, który upływa przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego?

POLECAMY: Kalendarz książkowy 2027

Szerokie rozumienie przepisy to nie to samo, co wykładnia rozszerzająca

Sąd Najwyższy przeprowadził szeroką analizę zarówno obowiązującego w omawianym zakresie stanu prawnego, jak i powstałego na jego tle dorobku orzeczniczego. W uzasadnieniu podjętej uchwały zauważył m.in., że nie sposób zgodzić się z twierdzeniem, jakoby zakaz wypowiedzenia umowy o pracę pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zawartej na okres upływający przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego stanowił przykład zastosowania wobec art. 39 Kodeksu pracy wykładni rozszerzającej. Należy bowiem wyraźnie odróżnić wykładnię rozszerzającą od wykładni literalnej, której rezultatem może być ustalenie szerszego zakresu podmiotowego normy niż w przypadku alternatywnych koncepcji jej rozumienia. Jeżeli szerokie rozumienie przepisu mieści się w granicach językowo poprawnej interpretacji, nie można mówić o wykładni rozszerzającej. W takim wypadku mamy do czynienia jedynie z rezultatem wykładni językowo-logicznej, która nie wychodzi poza literalne znaczenie tekstu prawnego.

REKLAMA

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Autopromocja

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia

Sprawdź

Wolność pracodawcy nie jest ograniczana

Sąd wskazał, że jeżeli pracownikowi brakuje mniej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, a posiadany przez niego staż ubezpieczeniowy (bez względu na jego wymiar), jest wystarczający do uzyskania prawa do emerytury, to jest on osobą, o której mowa wprost w przepisie, niezależnie od tego, że stosunek pracy ma ulec rozwiązaniu przed osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego. Przesłanka odwołująca się do możliwości uzyskania emerytury nie została bowiem obostrzona wymaganiem, by jej realizacja nastąpiła w trakcie trwania chronionego stosunku pracy. Nie ma też żadnych usprawiedliwionych podstaw do przyjęcia, że taki dodatkowy warunek jest zgodny z intencją ustawodawcy. Odmienny wniosek, prowadzący do odmowy udzielenia ochrony stanowiłby przykład wykładni istotnie zawężającej, polegającej na wprowadzeniu do przepisu dodatkowej, niewyrażonej w nim przesłanki, odwołującej się do domniemanego celu regulacji. Co więcej, interes pracodawcy rozumiany jako prawo do swobodnego doboru pracowników, niewyrażony wprost w przepisie, nie może stanowić podstawy do odstąpienia od jego literalnej wykładni na rzecz zawężenia zakresu podmiotowego ochrony. Każdy pracodawca w procesie zatrudniania pracowników dysponuje, a w każdym razie przy dołożeniu minimalnej staranności może (i powinien) dysponować, wiedzą o ich danych osobowych, do których niewątpliwie zalicza się data urodzenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ograniczenie możliwości zatrudnienia osób, którym ustawodawca udziela ochrony

Zdaniem Sądu Najwyższego w składzie podejmującym omawianą uchwałę, zastosowanie art. 39 Kodeksu pracy warunkują tylko dwie przesłanki – pozostawanie w zatrudnieniu pracownika w wieku przedemerytalnym i posiadanie przez niego okresu zatrudnienia (staż emerytalny) umożliwiającego uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem wieku emerytalnego. Żadne inne wymagania nie wynikają z tego przepisu, a znaczenie omawianego okresu ochronnego nie powinno być oceniane wyłącznie z punktu widzenia nabycia prawa do tego świadczenia. Rzeczywisty i funkcjonalny sens tej regulacji ujawnia się bowiem także w kontekście ustalania wysokości emerytury.
Na zakończenie warto zauważyć, że Sąd Najwyższy wskazał również, że nie jest uprawniony do odstąpienia od zastosowania przepisu bez podstawy w normach hierarchicznie wyższych, nawet jeśli dostrzegłby potrzebę jego nowelizacji z uwagi na racjonalność dostosowania go do zmieniających się realiów społeczno-gospodarczych. Zauważył także, że stosowanie ochrony przewidzianej w art. 39 Kodeksu pracy również wobec pracowników zatrudnionych na podstawie umów zawartych na czas określony, może w praktyce ograniczać możliwości zatrudnienia osób, którym ustawodawca zamierza udzielić ochrony.

Podstawa prawna

art. 39 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1245)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Polsce zabraknie pracowników? Do 2035 roku z rynku może zniknąć ponad 2 mln osób
15 paź 2026

Polski Instytut Ekonomiczny szacuje, że do 2035 r. liczba pracujących w Polsce zmniejszy się o 2,1 mln.

Ochrona przedemerytalna obejmuje również pracowników zatrudnionych na podstawie umów na czas określony
15 paź 2026

Czy przepisy przewidujące ochronę trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym w rzeczywistości ich chronią, czy raczej wykluczają ich z rynku pracy? To pytanie od lat pozostaje otwarte. Nie ma już natomiast wątpliwości co do tego, że ochrona, o której mowa obejmuje również pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas określony.
Pracodawca ponosi konsekwencje doboru pracowników. A niewłaściwie organizując pracę, przyczynia się do powstania szkody
14 paź 2026

Dwustronnie zobowiązujący i wzajemny charakter stosunku pracy modyfikuje zasada ryzyka ponoszonego przez pracodawcę. To pracodawca ponosi ujemne konsekwencje niewłaściwego doboru pracowników i popełnionych przez nich niezawinionych błędów. Pracodawca jest zmuszony ponosić straty wynikłe z niezaradności pracownika i jego nienależytego przygotowania do pracy.
Teraz zmiana pracy tylko gdy oferta z wyższym wynagrodzeniem. Benefity, praca zdalna i lepszy dojazd ważne są dla zaczynających pracę
14 paź 2026

Teraz aż dwóch na trzech pracowników nie wahałoby się przed zmianą pracy gdyby nadarzyła się oferta z wyższym wynagrodzeniem. Jednocześnie aż co siódmy aktualnie zatrudniony nie dałby się skłonić do jej zmiany przez jakikolwiek argument.

REKLAMA

Przeciętne wynagrodzenie mężczyzn to kwota 10075,14 zł, a kobiet 9218,90 zł. GUS opublikował szczegółowe dane na kwiecień 2026
12 paź 2026

GUS w październiku opublikował "Rozkład wynagrodzeń w gospodarce narodowej w kwietniu 2026 r.". Największa różnica wynagrodzeń pomiędzy mężczyznami i kobietami występuje w działalności związanej z finansami i ubezpieczeniami - panowie zarabiają tu o 34,5% więcej niż panie. Kobiety mają za to największą przewagę w budownictwie - zarabiają o 36,8% więcej od mężczyzn.
W październiku ZUS wysyła decyzje. Otrzyma je ponad 6,29 mln osób
12 paź 2026

Na początku października 2026 roku ZUS rozpoczyna wysyłkę decyzji. Otrzyma je ponad 6,29 mln osób. Dotyczą czternastek, które były wypłacane we wrześniu i październiku.
Ciało mówi pierwsze. O codziennych praktykach somatycznych chroniących przed stanami depresyjnymi
09 paź 2026

Wysokie tempo pracy, presja odpowiedzialności i stała dostępność sprawiają, że coraz więcej osób funkcjonuje w stanie przewlekłego napięcia. Z perspektywy psychologii klinicznej wiadomo dziś jednoznacznie: depresja bardzo rzadko pojawia się nagle. Najczęściej jest konsekwencją długotrwałego przeciążenia układu nerwowego, ignorowania sygnałów z ciała i braku regeneracji. Dlatego skuteczna profilaktyka zaczyna się nie tylko od zmiany sposobu myślenia, lecz także od interocepcji i troski o ciało.
Zmiana czasu w październiku 2026 r. wpływa na czas pracy. Przejście na czas zimowy to dodatkowa godzina pracy
12 paź 2026

Kiedy w październiku 2026 r. jest zmiana czasu na zimowy? O której godzinie przestawiamy zegarki? To stała zasada, która dotyczy każdego roku. Zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy. Czy za dodatkową godzinę pracy w nocy zmiany czasu pracownik powinien otrzymać dodatek do wynagrodzenia?

REKLAMA

10 października - Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Pracownicy w ogniu ciągłych zmian. Jak wspierać zespoły w tak dynamicznym środowisku pracy?
10 paź 2026

10 października to Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Składnia do rozważań nad współczesnym środowiskiem pracy. Pracownicy funkcjonują dziś w ogniu ciągłych zmian. Co trzeci przeszedł aż 15 dużych modyfikacji w ciągu roku. Jak należy wspierać zespoły przy tak dynamicznych warunkach pracy?
Chore dziecko, drugi rodzic pracuje zdalnie. Czy przysługuje zasiłek opiekuńczy?
09 paź 2026

Czy pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy na chore dziecko, jeżeli drugi rodzic dziecka pracuje zdalnie?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA