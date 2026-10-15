Ochrona przedemerytalna obejmuje również pracowników zatrudnionych na podstawie umów na czas określony

Czy przepisy przewidujące ochronę trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym w rzeczywistości ich chronią, czy raczej wykluczają ich z rynku pracy? To pytanie od lat pozostaje otwarte. Nie ma już natomiast wątpliwości co do tego, że ochrona, o której mowa obejmuje również pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas określony.

Na gruncie obowiązujących przepisów pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje niewięcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Zasada ta wynika z art. 39 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i jak każda regulacja przewidująca dla określonej grupy pracowników szczególną ochronę, budzi w praktyce wątpliwości. Z jednej strony toczą się spory związane z tym, jak prawidłowo ją interpretować, z drugiej wprost mówi się o tym, że choć jej celem jest ochrona pracowników zbliżających się do momentu zakończenia aktywności zawodowej, to ma ona w praktyce również inny skutek – wyklucza z rynku pracy kobiet po 55 roku życia i mężczyzn po 60. Pracodawcy nie chcą ich zatrudniać, bo obawiają się możliwych do wystąpienia w przyszłości trudności związanych z zakończeniem tego rodzaju współpracy.

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Ochrona obejmuje również pracowników zatrudnionych na czas określony

W 2025 roku Sąd Najwyższy podjął w omawianym zakresie uchwałę w składzie 7 sędziów, która jest uznawana za kluczową dla przedmiotowej tematyki (z 30 września 2025 r., sygn. akt III PZP 6/24), bo jasno wskazała, że ochrona przedemerytalna wynikająca z art. 39 Kodeksu pracy obejmuje swoim zakresem również umowy terminowe. Do jej podjęcia doszło w efekcie przekazania przez Sąd Najwyższy Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wspomnianemu składowi zagadnienia prawnego do rozpoznania. Dotyczyło ono tego, czy zakaz wypowiedzenia z art. 39 Kodeksu pracy dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony także wówczas, gdy zawarto ją na okres, który upływa przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego?

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Szerokie rozumienie przepisy to nie to samo, co wykładnia rozszerzająca

Sąd Najwyższy przeprowadził szeroką analizę zarówno obowiązującego w omawianym zakresie stanu prawnego, jak i powstałego na jego tle dorobku orzeczniczego. W uzasadnieniu podjętej uchwały zauważył m.in., że nie sposób zgodzić się z twierdzeniem, jakoby zakaz wypowiedzenia umowy o pracę pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zawartej na okres upływający przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego stanowił przykład zastosowania wobec art. 39 Kodeksu pracy wykładni rozszerzającej. Należy bowiem wyraźnie odróżnić wykładnię rozszerzającą od wykładni literalnej, której rezultatem może być ustalenie szerszego zakresu podmiotowego normy niż w przypadku alternatywnych koncepcji jej rozumienia. Jeżeli szerokie rozumienie przepisu mieści się w granicach językowo poprawnej interpretacji, nie można mówić o wykładni rozszerzającej. W takim wypadku mamy do czynienia jedynie z rezultatem wykładni językowo-logicznej, która nie wychodzi poza literalne znaczenie tekstu prawnego.

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Wolność pracodawcy nie jest ograniczana

Sąd wskazał, że jeżeli pracownikowi brakuje mniej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, a posiadany przez niego staż ubezpieczeniowy (bez względu na jego wymiar), jest wystarczający do uzyskania prawa do emerytury, to jest on osobą, o której mowa wprost w przepisie, niezależnie od tego, że stosunek pracy ma ulec rozwiązaniu przed osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego. Przesłanka odwołująca się do możliwości uzyskania emerytury nie została bowiem obostrzona wymaganiem, by jej realizacja nastąpiła w trakcie trwania chronionego stosunku pracy. Nie ma też żadnych usprawiedliwionych podstaw do przyjęcia, że taki dodatkowy warunek jest zgodny z intencją ustawodawcy. Odmienny wniosek, prowadzący do odmowy udzielenia ochrony stanowiłby przykład wykładni istotnie zawężającej, polegającej na wprowadzeniu do przepisu dodatkowej, niewyrażonej w nim przesłanki, odwołującej się do domniemanego celu regulacji. Co więcej, interes pracodawcy rozumiany jako prawo do swobodnego doboru pracowników, niewyrażony wprost w przepisie, nie może stanowić podstawy do odstąpienia od jego literalnej wykładni na rzecz zawężenia zakresu podmiotowego ochrony. Każdy pracodawca w procesie zatrudniania pracowników dysponuje, a w każdym razie przy dołożeniu minimalnej staranności może (i powinien) dysponować, wiedzą o ich danych osobowych, do których niewątpliwie zalicza się data urodzenia.

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Ograniczenie możliwości zatrudnienia osób, którym ustawodawca udziela ochrony

Zdaniem Sądu Najwyższego w składzie podejmującym omawianą uchwałę, zastosowanie art. 39 Kodeksu pracy warunkują tylko dwie przesłanki – pozostawanie w zatrudnieniu pracownika w wieku przedemerytalnym i posiadanie przez niego okresu zatrudnienia (staż emerytalny) umożliwiającego uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem wieku emerytalnego. Żadne inne wymagania nie wynikają z tego przepisu, a znaczenie omawianego okresu ochronnego nie powinno być oceniane wyłącznie z punktu widzenia nabycia prawa do tego świadczenia. Rzeczywisty i funkcjonalny sens tej regulacji ujawnia się bowiem także w kontekście ustalania wysokości emerytury.

Na zakończenie warto zauważyć, że Sąd Najwyższy wskazał również, że nie jest uprawniony do odstąpienia od zastosowania przepisu bez podstawy w normach hierarchicznie wyższych, nawet jeśli dostrzegłby potrzebę jego nowelizacji z uwagi na racjonalność dostosowania go do zmieniających się realiów społeczno-gospodarczych. Zauważył także, że stosowanie ochrony przewidzianej w art. 39 Kodeksu pracy również wobec pracowników zatrudnionych na podstawie umów zawartych na czas określony, może w praktyce ograniczać możliwości zatrudnienia osób, którym ustawodawca zamierza udzielić ochrony.