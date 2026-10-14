Pracodawca ponosi konsekwencje doboru pracowników. A niewłaściwie organizując pracę, przyczynia się do powstania szkody

Koniec stosunku pracy ma swoje konsekwencje

Zakończenie współpracy stron stosunku pracy nie zawsze odbywa się w dobrej atmosferze i z poszanowaniem interesów obu jego stron. Najczęściej jest to oczywiście pochodną tego, jaka atmosfera towarzyszyła wcześniejszej współpracy i z jakiego powodu dochodzi do jej zakończenia. Trudności w tym okresie często eskalują i bywa, że jedna ze stron ocenia, że generuje po jej stronie stratę. I choć to pracownicy są słabszą stroną stosunku pracy, to jednak często stroną, która ponosi straty w momencie rozwiązania stosunku pracy jest pracodawca. Mowa tu o stratach związanych z przerwaniem realizacji projektów, nieprzekazaniem przez pracowników efektów dotychczasowej pracy i innych tego typu sytuacjami. Spór dotyczący tego rodzaju przypadku był rozpatrywany aż przez Sąd Najwyższy, który wyrokiem z 23 stycznia 2020 r. (sygn. akt II PK 228/18) po rozpoznaniu skargi kasacyjnej pozwanego pracownika uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

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Umowa to pracę to umowa starannego działania

Pozwany był informatykiem, a spór w sprawie sprowadzał się do ustalenia czy w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę był on zobowiązany do przekazania pracodawcy sprawozdania i informacji dotyczących realizowanego przez niego projektu, zgodnie z zapisami wynikającymi z regulaminu pracy obowiązującego w zakładzie. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wydanym wyroku, umowa o pracę jest umową starannego działania, a nie umową rezultatu, co oznacza, że pracownik jest zobowiązany wykonywać ciążące na nim obowiązki szczególnie starannie. Jeśli tak właśnie postępuje, ryzyko rezultatów jego działań co do zasady obciąża pracodawcę. Sąd zwrócił uwagę na to, że nie oznacza to, że pracownik świadczący pracę nie ponosi żadnej odpowiedzialności za efekty swojego postępowania. Ewentualna odpowiedzialność materialna może mieć dwojaki charakter:

1) za szkodę wyrządzoną pracodawcy,

2) za powierzone mienie.

Przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wyczerpująco regulują tę tematykę i trzeba pamiętać, że jest to regulacja odmienna od przewidzianej w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Nie jest możliwy zbieg tych dwóch odpowiedzialności, jednak na ogólnych zasadach przepisy Kodeksu cywilnego mogą znaleźć zastosowanie w odniesieniu do odpowiedzialności materialnej pracowników, ale tylko w zakresie kwestii nieunormowanych w prawie pracy oraz pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

Pracownik jest zobowiązany do lojalnego postępowania

W sprawie analizowanej przez Sąd Najwyższy istotne znaczenie miało też to, że na gruncie obowiązujących przepisów pracownik jest obowiązany do lojalnego postępowania względem swojego pracodawcy. W art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy został zawarty katalog obowiązków pracownika, z którego jasno wynika m.in. obowiązek powstrzymania się pracownika od działań zmierzających do wyrządzenia pracodawcy szkody czy nawet ocenianych jako działania na niekorzyść pracodawcy. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że pracownik powinien rozliczyć się „intelektualnie z pracodawcą”, chociażby częściowo, na tyle ile jest to możliwe przy normalnym toku wykonywania obowiązków pracowniczych. Powinien więc przekazać pracodawcy efekty swej pracy, tak by ów mógł już za pomocą innych osób dokończyć konkretne zadanie. Ta właśnie było w analizowanej sprawie – pracownik rozwiązał umowę o pracę w trakcie realizacji określonego zadania i powinien był niezwłocznie po doręczeniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy podjąć działania zmierzające do przekazania pracodawcy zdobytej wiedzy dotyczącej wykonywanych zadań. Nie budziło wątpliwości to, że podjął tego rodzaju aktywności, jednak sąd zwrócił uwagę na to, że ten obowiązek działania był zawieszony w czasie urlopu wypoczynkowego, udzielnego mu przez pracodawcę oraz w okresie czasowej niezdolności do pracy.

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Braki organizacyjne po stronie pracodawcy przyczyniają się do powstania szkody

W uzasadnieniu jasno wskazano, że od pracownika nie można wymagać, że przewidzi potencjalną przeszkodę w świadczeniu pracy i niejako z góry przygotuje sprawozdania z wykonanych prac, a okresy urlopu czy choroby nie mogą działać na jego niekorzyść w ten sposób, że powodują przesunięcie obowiązków na okres po chorobie (urlopie), który zbiega się z zakończeniem stosunku pracy, czyli na czas po zakończeniu relacji stron. Sąd jasno wskazał, że to od pracodawcy jako strony prowadzącej działalność gospodarczą wymaga się przezorności, zapobiegliwości i profesjonalizmu. Prowadzenie jej wiąże się ze swej istoty z ryzykiem ponoszenia wszystkich związanych z nią konsekwencji. Zdaniem sądu bezczynność i bierność pracownika powodująca brak skuteczności w wykonywaniu powierzonych mu zadań może stanowić uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia, ale nie oznacza przerzucenia na niego ryzyka osiągnięcia efektu działania – ryzyka pracodawcy

Oznacza to, że zaniechanie pracownika, które miało miejsce w przypadku analizowanym przez sąd powinno być rozważane pod kątem istnienia przesłanek odpowiedzialności materialnej w adekwatnej proporcji czasu na podjęcie tych działań i zakresu sporządzenia sprawozdania. To pracodawca organizujący pracę powinien przewidzieć procedury zastępcze na wypadek nieobecności pracownika w pracy, tak by proces tworzenia programu nie był nadmiernie zakłócony. Trzeba więc rozważyć, czy luki w tym zakresie nie prowadziły w rozpatrywanej sprawie do swoistego przyczynienia się pracodawcy do zaistniałej sytuacji.

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