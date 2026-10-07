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Posiłek dla pracownika: kiedy jest obowiązkiem, a kiedy benefitem?

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07 października 2026, 13:54
posiłki dla pracowników kiedy można trzeba zapewnić bhp
posiłki dla pracowników kiedy można trzeba zapewnić bhp
Shutterstock

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Od 1 listopada 2026 r. zaczyna się okres zimowy, w którym część pracodawców musi zapewnić pracownikom posiłki profilaktyczne. Obowiązek dotyczy m.in. osób wykonujących określone prace na otwartej przestrzeni, jeśli ich wydatek energetyczny podczas zmiany przekracza 1500 kcal w przypadku mężczyzn i 1000 kcal w przypadku kobiet. W takich przypadkach pracodawca ma obowiązek zapewnić posiłek profilaktyczny, natomiast poza sytuacjami określonymi w przepisach może dobrowolnie wspierać żywienie pracowników, np. oferując posiłki lub inne świadczenia żywieniowe na własnych zasadach.

Posiłki dla pracowników produkcji i logistyki

W przetwórstwie przemysłowym pracuje ponad 2,5 mln osób, a w transporcie i gospodarce magazynowej kolejne 955 tys. W tych branżach duża część zatrudnionych wykonuje pracę fizyczną lub zmianową. Wiąże się ona z większym wydatkiem energetycznym, dlatego kwestia żywienia pracowników ma szczególne znaczenie właśnie w zakładach produkcyjnych i centrach logistycznych.

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W części przypadków zapewnienie posiłku nie zależy od decyzji pracodawcy. Przepisy BHP zobowiązują go do zapewnienia posiłków profilaktycznych pracownikom wykonującym prace związane z określonym wydatkiem energetycznym lub w szczególnych warunkach. W okresie zimowym, trwającym od 1 listopada do 31 marca, dotyczy to m.in. określonych prac wykonywanych na otwartej przestrzeni. Pracodawca może jednak finansować żywienie również wtedy, gdy taki obowiązek nie wynika z przepisów BHP. Od 1 września 2023 r. może przeznaczyć na posiłki dla pracownika do 450 zł miesięcznie bez konieczności odprowadzania od tej kwoty składek ZUS. Wcześniej limit wynosił 300 zł. Świadczenie może przyjąć formę m.in. posiłków, bonów, kuponów lub kart przeznaczonych na zakup jedzenia. Wydatki te mogą stanowić koszt uzyskania przychodów po stronie pracodawcy, natomiast po stronie pracownika kwota dofinansowania podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Takie świadczenia odpowiadają również na oczekiwania zatrudnionych. Z badania Sodexo i Antal wynika, że 53 proc. badanych uważa, że oferta benefitowa w ich firmie wymaga lepszego dopasowania do codziennych potrzeb. Wśród osób pracujących fizycznie wysoko oceniane są m.in. wsparcie finansowe, transport oraz posiłki w miejscu pracy. – Potrzeby pracowników różnią się w zależności od charakteru wykonywanej pracy. Osoby pracujące fizycznie szczególnie cenią wsparcie finansowe, transport oraz posiłki w miejscu pracy. Pracownicy biurowi zwracają większą uwagę na elastyczność i możliwość pracy zdalnej, natomiast osoby łączące pracę w biurze i w terenie oczekują szerokiego wachlarza udogodnień m.in. dofinansowania wypoczynku po karty sportowe. Odpowiednio dobrany pakiet benefitów pozwala lepiej odpowiadać na zróżnicowane potrzeby poszczególnych grup pracowników – mówi Marcin Grabiwoda, Food Transformation Director w Sodexo Polska.

Co trafia na pracownicze talerze?

Samo zapewnienie dostępu do posiłku nie przesądza jeszcze o tym, z czego pracownicy faktycznie korzystają. Dane Sodexo za 8 miesięcy 2026 r. pokazują, że najczęściej wybierane są dania zawierające wieprzowinę i drób (szynka oraz wątróbka drobiowa). Dania mięsne stanowią 63 proc. wszystkich zamówień, natomiast opcje wegetariańskie 24 proc. a wegańskie 13 proc. Wybory różnią się również w zależności od miejsca i trybu pracy. W zakładach produkcyjnych króluje wieprzowina i zupa grochowa, w centrach logistycznych ryby, a w biurach kotlet schabowy.

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Znaczenie ma także poziom dofinansowania. Tam, gdzie pracodawca finansuje posiłki, odsetek pracowników korzystających z restauracji Sodexo jest wyższy o 12 proc. niż w lokalizacjach, w których takiego wsparcia nie ma. – Żywienie pracowników można rozpatrywać jako element szerszej strategii zarządzania ich doświadczeniem, szczególnie w organizacjach, w których charakter pracy wiąże się z wysiłkiem fizycznym lub pracą zmianową. W tego typu miejscach zapewnienie zatrudnionym posiłków stanowi praktyczne wsparcie w organizacji dnia, a jednocześnie może wzbogacać ofertę świadczeń wdrożonych przez pracodawcę. Z perspektywy pracownika znaczenie mają przede wszystkim praktyczne aspekty takiego rozwiązania ograniczenie kosztów związanych z zakupem posiłków czy oszczędność czasu – podsumowuje Marcin Grabiwoda.

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Źródło: Sodexo

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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Od 1 listopada 2026 r. zaczyna się okres zimowy, w którym część pracodawców musi zapewnić pracownikom posiłki profilaktyczne. Obowiązek dotyczy m.in. osób wykonujących określone prace na otwartej przestrzeni, jeśli ich wydatek energetyczny podczas zmiany przekracza 1500 kcal w przypadku mężczyzn i 1000 kcal w przypadku kobiet. W takich przypadkach pracodawca ma obowiązek zapewnić posiłek profilaktyczny, natomiast poza sytuacjami określonymi w przepisach może dobrowolnie wspierać żywienie pracowników, np. oferując posiłki lub inne świadczenia żywieniowe na własnych zasadach.
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