Praca na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim - o czym warto pamiętać?
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Czas spędzony z dzieckiem w pierwszych miesiącach jego życia jest wyjątkowy i niepowtarzalny. W praktyce jednak zdarzają się sytuacje, w których rodzic chce lub musi podjąć aktywność zawodową. Czy można zatem pogodzić korzystanie z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego z wykonywaniem pracy?
- Praca na macierzyńskim
- Czy podczas urlopu rodzicielskiego można pracować?
- Praca na 1/2 etatu a wydłużenie urlopu
- Ile wynosi zasiłek macierzyński?
- Czy ojciec może wykorzystać więcej niż 9 tygodni?
Praca na macierzyńskim
Co do zasady – tak. W czasie urlopu macierzyńskiego, czyli w pierwszych 20 tygodniach po porodzie, możliwe jest legalne wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia. Aby umowa zlecenia nie została zakwestionowana przez ZUS, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii:
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- Umowa zlecenia powinna mieć rzeczywiście charakter cywilnoprawny. Oznacza to m.in., że zleceniobiorca powinien wykonywać zadania samodzielnie, bez podporządkowania charakterystycznego dla stosunku pracy, a także bez sztywno określonych godzin i miejsca wykonywania pracy.
- Zakres czynności powinien różnić się od obowiązków wykonywanych w ramach umowy o pracę. Umowa zlecenia nie powinna być jedynie formalnym sposobem na wykonywanie tych samych obowiązków, które rodzic realizuje na etacie.
- Sposób wykonywania zlecenia powinien umożliwiać jednoczesną opiekę nad dzieckiem. Istotne jest więc, aby charakter i organizacja pracy nie wykluczały sprawowania osobistej opieki.
Warto również pamiętać, że podjęcie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u tego samego pracodawcy w trakcie urlopu macierzyńskiego nie jest możliwe.
Przed podjęciem pracy warto więc dokładnie przeanalizować zarówno rodzaj umowy, jak i zakres oraz sposób wykonywania powierzonych obowiązków.
Czy podczas urlopu rodzicielskiego można pracować?
Tak – ale obowiązują określone zasady. Pracownik korzystający z urlopu rodzicielskiego może podjąć pracę u pracodawcy, który udzielił mu tego urlopu, w wymiarze nie wyższym niż 1/2 etatu. W takim przypadku urlop rodzicielski ulega proporcjonalnemu wydłużeniu.
Standardowy wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie. Z tego wymiaru 32 tygodnie może wykorzystać matka, natomiast 9 tygodni przysługuje wyłącznie ojcu dziecka. Ta część urlopu jest niezbywalna – ojciec nie może przekazać jej matce. Z urlopu rodzicielskiego rodzice mogą korzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.
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Praca na 1/2 etatu a wydłużenie urlopu
Jeżeli pracownik w trakcie 32 tygodni urlopu rodzicielskiego podejmie pracę na 1/2 etatu, okres urlopu rodzicielskiego wydłuży się proporcjonalnie – w tym przypadku do 64 tygodni. W okresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą pracownik otrzymuje wynagrodzenie za przepracowaną część etatu, natomiast zasiłek macierzyński jest odpowiednio pomniejszany.
Ile wynosi zasiłek macierzyński?
Wysokość zasiłku zależy od tego, z jakiego urlopu rodzic korzysta:
- za okres urlopu macierzyńskiego zasiłek wynosi 100% podstawy wymiaru;
- za okres urlopu rodzicielskiego co do zasady wynosi 70% podstawy wymiaru;
- jeżeli pracownik złoży odpowiedni wniosek w terminie 21 dni od dnia porodu, zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego może wynosić 81,5% podstawy wymiaru.
W przypadku 9 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługujących wyłącznie ojcu dziecka obowiązuje odrębna zasada – za ten okres zasiłek wynosi 70% podstawy wymiaru. Ojciec musi również złożyć w tym celu własny wniosek.
Czy ojciec może wykorzystać więcej niż 9 tygodni?
Tak. 9 tygodni to część urlopu zarezerwowana wyłącznie dla ojca, ale ojciec może wykorzystać również pozostałą część urlopu rodzicielskiego. W takiej sytuacji rodzice mogą dowolnie podzielić między siebie pozostały wymiar urlopu, z uwzględnieniem obowiązujących limitów. Urlop rodzicielski może być wykorzystany maksymalnie w 5 częściach. Jeżeli pracownik łączy urlop rodzicielski z pracą na część etatu, jego wydłużenie jest obliczane proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, odrębnie dla każdego okresu, w którym urlop jest łączony z pracą. Podstawę prawną stanowi m.in. art. 182¹f Kodeksu pracy.
Warto pamiętać, że zasady dotyczące łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą oraz sposób obliczania wydłużenia urlopu mogą być dość skomplikowane. W praktyce kluczowe znaczenie ma dokładny wymiar etatu, długość okresu pracy oraz sposób podziału urlopu między rodziców.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)
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