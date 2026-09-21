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Praca na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim - o czym warto pamiętać?

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21 września 2026, 21:06
Aneta Kaleniuk
Aneta Kaleniuk
Specjalistka ds. kadr i płac
praca na urlopie macierzyńskim rodzicielskim
Praca na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim - o czym warto pamiętać?
Shutterstock

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Czas spędzony z dzieckiem w pierwszych miesiącach jego życia jest wyjątkowy i niepowtarzalny. W praktyce jednak zdarzają się sytuacje, w których rodzic chce lub musi podjąć aktywność zawodową. Czy można zatem pogodzić korzystanie z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego z wykonywaniem pracy?

Praca na macierzyńskim

Co do zasady – tak. W czasie urlopu macierzyńskiego, czyli w pierwszych 20 tygodniach po porodzie, możliwe jest legalne wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia. Aby umowa zlecenia nie została zakwestionowana przez ZUS, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii:

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  1. Umowa zlecenia powinna mieć rzeczywiście charakter cywilnoprawny. Oznacza to m.in., że zleceniobiorca powinien wykonywać zadania samodzielnie, bez podporządkowania charakterystycznego dla stosunku pracy, a także bez sztywno określonych godzin i miejsca wykonywania pracy.
  2. Zakres czynności powinien różnić się od obowiązków wykonywanych w ramach umowy o pracę. Umowa zlecenia nie powinna być jedynie formalnym sposobem na wykonywanie tych samych obowiązków, które rodzic realizuje na etacie.
  3. Sposób wykonywania zlecenia powinien umożliwiać jednoczesną opiekę nad dzieckiem. Istotne jest więc, aby charakter i organizacja pracy nie wykluczały sprawowania osobistej opieki.
Ważne

Warto również pamiętać, że podjęcie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u tego samego pracodawcy w trakcie urlopu macierzyńskiego nie jest możliwe.

Przed podjęciem pracy warto więc dokładnie przeanalizować zarówno rodzaj umowy, jak i zakres oraz sposób wykonywania powierzonych obowiązków.

Czy podczas urlopu rodzicielskiego można pracować?

Tak – ale obowiązują określone zasady. Pracownik korzystający z urlopu rodzicielskiego może podjąć pracę u pracodawcy, który udzielił mu tego urlopu, w wymiarze nie wyższym niż 1/2 etatu. W takim przypadku urlop rodzicielski ulega proporcjonalnemu wydłużeniu.

Standardowy wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie. Z tego wymiaru 32 tygodnie może wykorzystać matka, natomiast 9 tygodni przysługuje wyłącznie ojcu dziecka. Ta część urlopu jest niezbywalna – ojciec nie może przekazać jej matce. Z urlopu rodzicielskiego rodzice mogą korzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.

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Praca na 1/2 etatu a wydłużenie urlopu

Jeżeli pracownik w trakcie 32 tygodni urlopu rodzicielskiego podejmie pracę na 1/2 etatu, okres urlopu rodzicielskiego wydłuży się proporcjonalnie – w tym przypadku do 64 tygodni. W okresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą pracownik otrzymuje wynagrodzenie za przepracowaną część etatu, natomiast zasiłek macierzyński jest odpowiednio pomniejszany.

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Ile wynosi zasiłek macierzyński?

Wysokość zasiłku zależy od tego, z jakiego urlopu rodzic korzysta:

  • za okres urlopu macierzyńskiego zasiłek wynosi 100% podstawy wymiaru;
  • za okres urlopu rodzicielskiego co do zasady wynosi 70% podstawy wymiaru;
  • jeżeli pracownik złoży odpowiedni wniosek w terminie 21 dni od dnia porodu, zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego może wynosić 81,5% podstawy wymiaru.

W przypadku 9 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługujących wyłącznie ojcu dziecka obowiązuje odrębna zasada – za ten okres zasiłek wynosi 70% podstawy wymiaru. Ojciec musi również złożyć w tym celu własny wniosek.

Czy ojciec może wykorzystać więcej niż 9 tygodni?

Tak. 9 tygodni to część urlopu zarezerwowana wyłącznie dla ojca, ale ojciec może wykorzystać również pozostałą część urlopu rodzicielskiego. W takiej sytuacji rodzice mogą dowolnie podzielić między siebie pozostały wymiar urlopu, z uwzględnieniem obowiązujących limitów. Urlop rodzicielski może być wykorzystany maksymalnie w 5 częściach. Jeżeli pracownik łączy urlop rodzicielski z pracą na część etatu, jego wydłużenie jest obliczane proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, odrębnie dla każdego okresu, w którym urlop jest łączony z pracą. Podstawę prawną stanowi m.in. art. 182¹f Kodeksu pracy.

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Warto pamiętać, że zasady dotyczące łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą oraz sposób obliczania wydłużenia urlopu mogą być dość skomplikowane. W praktyce kluczowe znaczenie ma dokładny wymiar etatu, długość okresu pracy oraz sposób podziału urlopu między rodziców.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
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