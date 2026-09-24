REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Zatrudnianie niepełnosprawnych » Nadgodziny a lekki stopień niepełnosprawności. Jakie są przepisy w 2026 roku?
Porada Infor.pl

Nadgodziny a lekki stopień niepełnosprawności. Jakie są przepisy w 2026 roku?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 września 2026, 15:09
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
Czy osoba niepełnosprawna w stopniu lekkim może pracować w nadgodzinach?
Czy osoba niepełnosprawna w stopniu lekkim może pracować w nadgodzinach?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy osoba niepełnosprawna w stopniu lekkim może pracować w nadgodzinach? To pytanie, które często zadają sobie pracownicy i pracodawcy. Podpowiadamy jakie normy obowiązują w 2026 roku.

Kim jest pracownik niepełnosprawny w stopniu lekkim?

Osoba z niepełnosprawnością może zostać zaliczona do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Wyróżniamy tu stopnie: znaczny, umiarkowany i lekki.

REKLAMA

REKLAMA

Pracownik, który ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu lekkim ma istotnie niższe zdolności do wykonywania pracy w porównaniu z osobą z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną. Niemniej jednak ograniczenia te da się kompensować przy pomocy np. przedmiotów ortopedycznych czy środków środki pomocniczych.

Czy osoba niepełnosprawna w stopniu lekkim może pracować w nadgodzinach?

Przepisy z jednej strony dają dodatkowe uprawnienia pracodawcom, zatrudniającym pracowników z niepełnosprawnościami (np. dofinansowania do zatrudnienia), a z drugiej – nakładają ważne obowiązki. Nie można bowiem zapominać, iż kwestie zdrowotne odgrywają ogromną rolę w organizacji pracy takich osób. Z tego powodu aktualne normy co do zasady zabraniają zatrudniania osób niepełnosprawnych w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. W 2026 r. przepisy te się nie zmieniły.

Otóż w godzinach nadliczbowych może być zatrudniona osoba z niepełnosprawnością przy pilnowaniu. Kolejny wyjątek dotyczy sytuacji, gdy na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników (lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą) wyrazi zgodę na wykonywanie przez tego pracownika pracy w godzinach nadliczbowych. Oznacza to, iż pracownik może złożyć pracodawcy wniosek o pracę w nadgodzinach, jeśli chce taką wykonywać i uzyska wymaganą zgodę lekarza. Inicjatywa w tym zakresie należy do pracownika. Pracodawca ponosi zaś koszty wymaganych badań.

REKLAMA

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Autopromocja

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia

Sprawdź

Praca w nadgodzinach osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności

Warto pamiętać, iż czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu lekkim nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (niższe normy obowiązują dla stopnia umiarkowanego i znacznego). Nadgodziny w przypadku osoby niepełnosprawnej w stopniu lekkim będą zatem liczone powyżej 8-godzinnej dobowej normy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podstawa prawna

Art. 15 i 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 44; ost. zm. Dz. U. z 2024 r., poz. 1961).

Powiązane
3 stopnie niepełnosprawności. Jakie przywileje dla pracownika z orzeczeniem? [LISTA 2026]
3 stopnie niepełnosprawności. Jakie przywileje dla pracownika z orzeczeniem? [LISTA 2026]
Lekki stopień niepełnosprawności. Co z orzeczeniem w 2026 i 2027 roku? [LISTA]
Lekki stopień niepełnosprawności. Co z orzeczeniem w 2026 i 2027 roku? [LISTA]
Pracownik z orzeczeniem. Czy pracodawca musi dać wolne na rehabilitację?
Pracownik z orzeczeniem. Czy pracodawca musi dać wolne na rehabilitację?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Jawność wynagrodzeń a oceny pracownicze. Jakie kryteria obronią decyzję o podwyżce? Checklista dla pracodawców
24 wrz 2026

Pierwsza część zmian dotyczących jawności wynagrodzeń obowiązuje od 24 grudnia 2025 r. i dotyczy rekrutacji. Kolejny etap wdrażania unijnej dyrektywy nadal jest w Polsce na etapie projektu. Jeżeli proponowane przepisy wejdą w życie, pracodawcy będą musieli nie tylko uporządkować zasady wynagradzania, ale także udostępniać pracownikom kryteria decydujące o wynagrodzeniu i jego wzroście. Ocena okresowa nie jest obowiązkowa, ale tam, gdzie wynik pracownika wpływa na podwyżkę, może stać się ważnym elementem dokumentowania tej decyzji.
Osoby z niepełnosprawnościami. Jak dostrzec ich potencjał na rynku pracy?
23 wrz 2026

Spora część osób z niepełnosprawnościami wciąż jest nieaktywna zawodowo. Często są to osoby, które nie tylko chcą pracować, ale i rozwijać się w środowisku pracy. Skąd biorą się trudności w zatrudnianiu OzN i jak stworzyć warunki, które pozwolą wykorzystać potencjał takich pracowników?
Znamy najniższą krajową na 2027 r. Ile pracodawca zapłaci za 500 etatów na płacy minimalnej od stycznia? Musi przygotować kilka wariantów zatrudnienia
23 wrz 2026

Znamy najniższą krajową na 2027 r. - będzie to 4950 zł brutto. Warto spojrzeć na tę kwotę od strony pracodawcy zatrudniającego 500 osób na podstawie umów o pracę. Ile pracodawca zapłaci za wszystkie te etaty na płacy minimalnej od stycznia? Kwota jest zatrważająca. Trzeba przygotować kilka wariantów zatrudnienia na 2027 r.
Czy padaczka jest przeciwwskazaniem do pracy? Czy są zawody wykluczające pracowników z epilepsją?
23 wrz 2026

W Polsce z padaczką żyje około 300–400 tysięcy osób, które normalnie mogą pracować. Nie ma listy zawodów wykluczających pracowników z padaczką. Niestety czasami osoby te spotykają się z niezrozumieniem choroby przez współpracowników i pracodawców. Jak stworzyć miejsce pracy przyjazne chorym na epilepsję?

REKLAMA

Szybciej AI zastąpi profesora radiologii niż salową. Sztuczna inteligencja wyprze ekspertów zamiast pracowników fizycznych?
24 wrz 2026

Czy może okazać się, że AI szybciej zastąpi eksperta niż pracownika fizycznego? Łatwiej jej wyprzeć profesora radiologii niż salową. Świat znajduje się dziś w momencie porównywalnym z początkiem internetu lub rewolucji przemysłowej - twierdzi tak prof. dr. hab. Grzegorz Wójcik, Kierownik Katedry Systemów Inteligentnych i Data Science w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.
Benefity dla freelancerów? Firmy będą musiały nauczyć się nowego modelu współpracy
22 wrz 2026

Karta sportowa, prywatna opieka medyczna czy budżet szkoleniowy przez lata były kojarzone przede wszystkim z etatem. Tymczasem wraz z rosnącą rolą freelancerów w organizacjach coraz częściej pojawia się pytanie, czy również niezależni specjaliści powinni mieć dostęp do dodatkowych świadczeń. Nie oznacza to jednak prostego przeniesienia firmowego pakietu benefitów na osoby współpracujące projektowo. Freelancerzy potrzebują innego modelu – takiego, który łączy elastyczność z większą przewidywalnością i bezpieczeństwem współpracy.
Ustawa platformowa to ukryte ponowne zwiększenie uprawnień PIP do stwierdzenia stosunku pracy?
23 wrz 2026

Ustawa platformowa, która miała chronić kurierów i kierowców aplikacji na telefon, w obecnym kształcie może objąć domniemaniem etatu także specjalistów świadczących usługi przez Internet. Useme i Konfederacja Lewiatan ostrzegają: rządowy projekt pomija unijne bezpieczniki, realne koszty dla firm mogą być 3x większe niż założenia, a liczba osób, których dotknie to ponad 700 tys. osób.
Skarga na pracodawcę do PIP: jak napisać i zgłosić? Sprawdź, czy należy się umowa o pracę
22 wrz 2026

Od 8 lipca 2026 r. Państwowa Inspekcja Pracy zyskała większe uprawnienia w przypadku stosowania przez pracodawców innych umów zamiast umowy o pracę, np. zlecenia czy B2B. Pracownicy mogą zgłaszać skargi, jeśli stosunek łączący ich z pracodawcą wypełnia znamiona stosunku pracy, a co może zrobić PIP? Jak napisać skargę do PIP? Są 4 sposoby na zgłoszenie.

REKLAMA

Brakuje odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Luka kompetencyjna spowolni transformację energetyczną Polski
24 wrz 2026

W elektroenergetyce brakuje odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Obecnie prowadzona jest rekordowa liczba inwestycji. Niestety przez lukę kompetencyjną może spowolnić się transformacja energetyczna Polski. Jakich zawodów brakuje? Brak kadr odczuwany jest na każdym etapie inwestycji.
Aż 54% Polaków zmaga się z chorobami przewlekłymi przeszkadzającymi w aktywności zawodowej. Jak to zmienić? 2 postulaty: pilotaż Funduszu na rzecz Inkluzywności w Zatrudnianiu oraz reforma ZFŚS
22 wrz 2026

Aż 54% Polaków zmaga się z chorobami przewlekłymi, które często przeszkadzają w pozostawaniu aktywnym zawodowo. Jak zmienić tę sytuację? Trwają prace Parlamentarnego Zespołu ds. Inkluzywności w Zatrudnianiu. Są 2 postulaty: pilotaż Funduszu na rzecz Inkluzywności w Zatrudnianiu oraz reforma ZFŚS.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA