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Milczenie nie zawsze jest złotem. Wiedza pracownika może wpłynąć na wynik postępowania wyjaśniającego

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07 października 2026, 09:22
Mateusz Jaremczuk
Mateusz Jaremczuk
Menedżer w dziale Advisory, Forensic
postępowanie wyjaśniające rozmowa z pracownikiem milczenie
Milczenie nie zawsze jest złotem. Wiedza pracownika może wpłynąć na wynik postępowania wyjaśniającego
Shutterstock

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To nie jest kolejny tekst o sygnalistach, procedurach zgłoszeniowych ani ochronie prawnej. Chodzi w nim o pracowników, których wiedza pozwala zrozumieć, co naprawdę wydarzyło się w firmie. I o moment, w którym ujawnienie tej wiedzy może pomóc organizacji wrócić na właściwy tor.

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Milczenie nie zawsze jest złotem

W wielu postępowaniach wyjaśniających, w których brałem udział, na papierze wszystko wyglądało poprawnie. Dokumentacja była kompletna, rozliczenia formalnie się zgadzały, a poszczególne decyzje można było uzasadnić. Dopiero rozmowy z pracownikami często pokazywały, co kryje się za tym uporządkowanym obrazem. Według Occupational Fraud 2026: A Report to the Nations opublikowanego przez ACFE czas trwania nadużycia przed jego wykryciem w organizacji wynosi około 12 miesięcy. Powody milczenia bywają różne: lojalność wobec współpracowników, obawa przed przełożonym, przekonanie, że „tak robi się tu od zawsze”. Czasem dochodzi do tego niepewność: czy dobrze rozumiem to, co widzę, i czy naprawdę powinienem się w to angażować?

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Praktyka a teoria

Kiedy rozpoczyna się postępowanie wyjaśniające, dokumenty zaczynają tworzyć własną narrację. Pokazują rezultat działania, ale zwykle nie rejestrują nacisku, ustnego polecenia, próby sprzeciwu ani tego, że formalna decyzja zapadła wcześniej, poza przewidzianym procesem. Innymi słowy, nie pokazują, że praktyka odbiegała od teorii opisanej dokładnie w procedurze. Im większa jest różnica między teorią (procedurą) a praktyką, tym większe jest ryzyko nieprawidłowości. Dokumenty mogą tę różnicę zasygnalizować, ale rzadko potrafią ją wyjaśnić. Do tego potrzebni są ludzie. Trzeba tylko właściwie zapytać i uważnie wysłuchać odpowiedzi.

Strefa (dys)komfortu

Rozmowa wyjaśniająca nie jest dla pracownika sytuacją neutralną. Na co dzień nikt, zwłaszcza ktoś spoza firmy, nie pyta go szczegółowo, jak przebiegają procesy, kto faktycznie podejmuje decyzje i dlaczego dokumenty nie odpowiadają temu, co wydarzyło się w rzeczywistości. W pewnym momencie pracownik uświadamia sobie, że jego wiedza może wpłynąć na wynik postępowania. I wtedy pojawia się proste pytanie: po co mam o tym mówić? Na pierwszy plan wysuwają się możliwe konsekwencje. Utrata zaufania współpracowników czy gniew przełożonego. Etykieta osoby nielojalnej albo takiej, która „stwarza problemy”. Znacznie trudniej dostrzec koszt przeciwny: co się stanie, jeśli ta wiedza nie zostanie ujawniona właśnie teraz? Dowody pozbawione kontekstu mogą stworzyć obraz logiczny i przekonujący, a mimo to niepełny. Można wtedy skierować uwagę na niewłaściwą osobę, uznać pozornie podejrzaną transakcję za nadużycie albo przeoczyć mechanizm ukryty za szeregiem formalnie poprawnych decyzji.

Jedna informacja, która zmieniła kierunek postępowania

W jednym z ostatnich postępowań, które prowadziłem, jeden z pracowników wyższego szczebla, ale z krótkim stażem, zatrzymał się dłużej przy pytaniu o nieetyczne zachowania. Nie odpowiedział od razu. Po chwili powiedział, że jest jedna rzecz, która go niepokoi, ale chciałby o tym porozmawiać poza siedzibą firmy. Nazwijmy go pracownikiem X.

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Prezes biura, w którym odbywały się rozmowy, udostępnił nam pomieszczenie połączone drzwiami z kuchnią dla pracowników. Ściany pomieszczenia były szklane, tak że każdy, kto przechodził korytarzem, widział nas i rozmówców. Motywacja do otwartej rozmowy była więc skutecznie ograniczona. Zwracam także uwagę na krótki staż pracownika X, ponieważ podkreślił on, że w poprzednim miejscu pracy standardy etyczne były wysokie, czego nie mógł powiedzieć o obecnym miejscu pracy.

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Do spotkania z pracownikiem X doszło, zgodnie z jego prośbą, poza siedzibą firmy. Opowiedział o telefonie, który odebrał tydzień wcześniej od osoby zarządzającej innym działem. Podczas tej rozmowy nasz rozmówca został poproszony o usunięcie jednego folderu z firmowego dysku sieciowego. Osoba dzwoniąca tłumaczyła w niejasny sposób, że nie ma dostępu do komputera, a dokumenty w tym folderze mogą tego dnia zostać przez pomyłkę rozliczone przez księgowość, która także miała do niego dostęp, a odkręcanie tego będzie skomplikowane.

Nasz rozmówca zastosował się do prośby i usunął folder bez sprawdzania zawartości, wierząc współpracownikowi. Dzień później prezes firmy poinformował pracowników o rozpoczęciu w firmie postępowania wyjaśniającego. W tym momencie pracownik X zorientował się, że mógł zostać zmanipulowany. Kiedy zapytał osobę, która poprosiła go o usunięcie dokumentów, usłyszał, że były to nieistotne śmieci. Mógł przejść z tym do porządku dziennego i uznać, że tak właśnie było. To na pewno nie zaszkodziłoby jego relacjom ze współpracownikami. Zdecydował się jednak opowiedzieć o swoich wątpliwościach.

Dzięki informacji od pracownika X udało się odzyskać usunięte pliki. Znaleźliśmy tam rozliczenia dotyczące wypłaconych i zaplanowanych płatności. Po analizie nazwisk, dat i kwot przyjęliśmy tezę, że są to łapówki udzielone klientom w zamian za zamówiony przez nich towar. Ten materiał dał podstawę do wykrycia i potwierdzenia szerokiego schematu korupcyjnego opartego m.in. na fikcyjnych usługach i fakturach. Relacja pracownika X nie przesądzała o wyniku audytu śledczego. Była wskazówką, a nie dowodem rozstrzygającym sprawę. Pokazała jednak zespołowi, gdzie szukać i na które elementy dokumentacji spojrzeć ponownie.

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Informacja przekazana na czas

Informacja niewypowiedziana w odpowiednim momencie nie znika. Zwykle wraca później jako większy problem, wyższy koszt albo utracona szansa na ograniczenie skutków. Im dłużej organizacja działa na podstawie niepełnego obrazu, tym więcej decyzji podejmuje na podstawie błędnych założeń. Pojedyncza nieprawidłowość może się powtarzać, obejmować kolejne procesy i wciągać osoby, które wcześniej nie miały z nią nic wspólnego, zwłaszcza gdy pracownicy widzą, że określone praktyki trwają i nie spotykają się z reakcją. Standardy etyczne wyznaczane przez kierownictwo organizacji (określane jako „tone at the top”) mają kluczowy wpływ na poziom tolerancji pracowników dla nieprawidłowości.

Jeżeli pracownicy nie wierzą, że warto mówić, organizacja płaci za tę ciszę wielokrotnie: błędnymi decyzjami, nieskutecznymi działaniami naprawczymi i utratą zaufania. Pozostaje więc niewygodne pytanie: czy firma naprawdę chce poznać przyczyny problemu, czy jedynie wskazać osobę odpowiedzialną i uznać sprawę za zamkniętą? Usunięcie jednego człowieka może zakończyć postępowanie. Nie zawsze zmienia kulturę, która pozwalała określonym praktykom trwać.

Cena ciszy

W postępowaniu wyjaśniającym cisza nie jest neutralna. Pozostawia miejsce na domysły, utrwala decyzje oparte na niepełnych informacjach i pozwala nieprawidłowościom rozwijać się poza zasięgiem dokumentów. Nie oznacza to, że każda osoba, która milczy, świadomie chroni niewłaściwe praktyki. Milczenie może wynikać ze strachu, niepewności, lojalności albo wcześniejszych doświadczeń. Może też być skutkiem kultury, w której formalnie zachęca się do otwartości, ale w codziennym działaniu nagradza przede wszystkim brak sprzeciwu.

Firma, która naprawdę chce poznać prawdę, nie może poprzestać na procedurach i deklaracjach. Musi stworzyć warunki, w których pracownicy uwierzą, że warto mówić. Nie tylko wtedy, gdy problem jest już poważny, lecz także wcześniej, gdy coś dopiero budzi ich wątpliwości. W przywołanej sprawie ustalenia doprowadziły do odwołania wieloletniego prezesa polskiego oddziału międzynarodowej spółki. Historia nie zaczęła się jednak od spektakularnego dowodu. Zaczęła się od chwili ciszy podczas rozmowy i decyzji jednego pracownika, że opowie o tym, co wie.

Co dzieje się, gdy pracownik zgłasza wątpliwość? Jak przełożeni reagują na niewygodne pytania? Czy większą wartością jest lojalność wobec zasad, czy spokój w relacjach? I czy ludzie wierzą, że powiedzenie prawdy może coś naprawić? Odpowiedzi na te pytania mogą powiedzieć o kondycji etycznej organizacji więcej niż najlepiej napisana polityka.

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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