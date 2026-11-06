Ponad 5 milionów osób z niepełnosprawnościami żyje w Polsce, ale wciąż zbyt rzadko dostrzegamy je w przestrzeni publicznej i w miejscu pracy. Tymczasem wiele z nich ma wysokie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i ambicje. Dlaczego więc pracodawcy nadal obawiają się ich zatrudniania? O stereotypach, barierach rekrutacyjnych i potencjale niewykorzystanym przez polski rynek pracy opowiada Helena Szczuka - Kalenský z Fundacji Avalon w programie Gość INFOR.PL.

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„Nie widzę przeszkód”, „dowożę wyniki”, „załatwię to od ręki” – to sformułowania, które niemal codziennie pojawiają się w rozmowach zawodowych. Jednak, kiedy wypowiadają je osoby z niepełnosprawnościami, nabierają zupełnie innego znaczenia. Na tym kontraście opiera się kampania „Widzimy się w pracy”, przygotowana przez Fundację Avalon. Jej celem jest zmiana sposobu postrzegania osób z niepełnosprawnościami oraz pokazanie, że mogą być wartościowymi pracownikami, ekspertami, menedżerami i przedsiębiorcami.

O tym, dlaczego polskie firmy wciąż nie wykorzystują potencjału osób z niepełnosprawnościami, w programie Gość INFOR.PL mówiła Helena Szczuka – Kalenský z Fundacji Avalon.

Ponad 5 milionów osób z niepełnosprawnościami. Dlaczego tak rzadko je widzimy?

Według danych przytoczonych przez przedstawicielkę Fundacji Avalon w Polsce żyje ponad 5 milionów osób z niepełnosprawnościami. Mimo to pozostają one stosunkowo mało widoczne w przestrzeni publicznej, mediach, kulturze i życiu zawodowym.

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Problemem jest nie tylko niewystarczająca dostępność infrastruktury czy usług, ale również sposób, w jaki społeczeństwo postrzega niepełnosprawność.

– Często postrzegamy niepełnosprawność i osoby, które z nią żyją, w kontekście albo ofiary, albo superbohatera – wyjaśnia Helena Szczuka – Kalenský.

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W pierwszym przypadku osoba z niepełnosprawnością przedstawiana jest jako ktoś, komu należy współczuć. W drugim – jako bohater, który każdego dnia musi pokonywać nadzwyczajne trudności. Tymczasem oba obrazy pomijają zwyczajne życie, codzienne obowiązki, kompetencje i aspiracje zawodowe.

Fundacja Avalon chce zmienić tę perspektywę. Niepełnosprawność jest jedną z wielu cech człowieka, obok jego wykształcenia, doświadczenia, charakteru czy umiejętności.

„Nie widzę przeszkód”. Prawdziwe historie pracowników z niepełnosprawnościami

Kampania „Widzimy się w pracy” wykorzystuje popularne zwroty z języka biznesowego, nadając im nowe znaczenie poprzez historie konkretnych osób.

Jednym z bohaterów jest Robert, który stopniowo tracił wzrok, aż stał się osobą całkowicie niewidomą. Utrata wzroku uniemożliwiła mu kontynuowanie dotychczasowej kariery zawodowej. Zamiast jednak całkowicie wycofać się z rynku pracy, zdecydował się zbudować swoją zawodową przyszłość od nowa.

Założył fundację oraz salon fizjoterapii i masażu. Dziś nie tylko sam pracuje, ale również zatrudnia innych.

Hasło „Dowożę wyniki” wypowiada Marta, ekspertka w dziedzinie logistyki i transportu, pracująca w administracji publicznej i poruszająca się na wózku elektrycznym.

W kampanii pojawia się również Piotr, głuchy fotograf komunikujący się w polskim języku migowym i za pomocą języka pisanego, oraz specjalistka HR, która zajmuje się między innymi zatrudnianiem i włączaniem osób z niepełnosprawnościami do zespołów.

Bohaterowie kampanii nie są aktorami odgrywającymi wymyślone role. To osoby, które rzeczywiście wykonują swoje zawody i mierzą się z codziennymi wyzwaniami.

Fundacja chce w ten sposób pokazać, że pracownik z niepełnosprawnością, podobnie jak każdy inny, może mieć określone kompetencje, ambicje, mocne strony i słabości.

Dlaczego pracodawcy boją się zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami?

Jednym z najważniejszych problemów jest brak wiedzy i doświadczenia po stronie pracodawców.

Helena Szczuka – Kalenský przywołuje wyniki badania „Pracodawca na TAK” z 2021 roku, przeprowadzonego przez Fundację TAKpełnosprawni.

Obawy i doświadczenia pracodawców – dane przytoczone w rozmowie

64% nie miało wcześniejszego doświadczenia we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami

56% obawiało się niższej efektywności pracy

44% wskazywało na ograniczoną wiedzę o korzyściach z zatrudniania

Z danych wynika, że jedną z istotnych barier zatrudnienia nie musi być sama niepełnosprawność kandydata, lecz wyobrażenia pracodawcy dotyczące jego możliwości zawodowych.

Przedsiębiorcy obawiają się również kosztów związanych z dostosowaniem stanowiska pracy, wyposażeniem biura czy zapewnieniem odpowiednich narzędzi.

Takie obawy mogą być szczególnie istotne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie dysponują rozbudowanymi działami HR ani doświadczeniem w tworzeniu dostępnego środowiska pracy.

Duże międzynarodowe korporacje często posiadają już odpowiednie procedury. Nie oznacza to jednak, że automatycznie zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami.

– Proceduralnie możemy być na to gotowi, ale ostatecznie rozbija się o człowieka – podkreśla przedstawicielka Fundacji Avalon.

Decydujące znaczenie może mieć bowiem postawa rekrutera, menedżera czy osoby odpowiedzialnej za zatrudnienie.

Dostępna rekrutacja. Bariery pojawiają się już na etapie ogłoszenia

Problemy związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami nie zaczynają się dopiero po podpisaniu umowy o pracę.

Pierwszą barierą może być już samo ogłoszenie rekrutacyjne.

Czy kandydat niewidomy może bez przeszkód zapoznać się z ofertą? Czy formularz rekrutacyjny jest dostępny cyfrowo? Czy rozmowa kwalifikacyjna uwzględnia potrzeby osoby głuchej? Czy kandydat poruszający się na wózku może dostać się do miejsca spotkania?

Są to kwestie, które pracodawcy powinni rozważyć jeszcze przed rozpoczęciem rekrutacji.

Kolejnym etapem jest odpowiednie przygotowanie zespołu. Nie chodzi wyłącznie o zmiany infrastrukturalne, lecz także o komunikację, wzajemne zrozumienie i przełamywanie stereotypów.

Jak zauważa Helena Szczuka - Kalenský, jednym z pytań często zadawanych przedstawicielom fundacji jest to, jak rozmawiać z osobą z niepełnosprawnością.

Odpowiedź jest znacznie prostsza niż mogłoby się wydawać: naturalnie, tak jak z każdym innym człowiekiem.

Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością nie musi oznaczać wysokich kosztów

Obawy związane z finansowaniem dostosowania stanowiska pracy mogą powodować, że przedsiębiorcy rezygnują z zatrudnienia wykwalifikowanych kandydatów.

Tymczasem istnieją mechanizmy wsparcia, w tym dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Pracodawcy mogą, po spełnieniu odpowiednich warunków, ubiegać się o środki na dostosowanie stanowiska pracy czy wyposażenie pracownika w odpowiednie narzędzia.

Dodatkowo rozwój technologii, w tym rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję, zwiększa możliwości wykonywania pracy przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Programy odczytujące zawartość ekranu, narzędzia przekształcające mowę na tekst czy rozwiązania wspierające komunikację mogą ograniczać bariery, które jeszcze niedawno wydawały się trudne do pokonania.

Jak podkreśla przedstawicielka Fundacji Avalon, osoby z niepełnosprawnościami często bardzo dobrze znają technologie wspomagające i potrafią wskazać rozwiązania odpowiednie do swoich potrzeb.

Dlatego zamiast zakładać, że dostosowanie stanowiska będzie trudne lub kosztowne, warto zacząć od rozmowy z potencjalnym pracownikiem.

Starzejące się społeczeństwo zmusi firmy do zmiany podejścia

Problem dostępności miejsc pracy będzie nabierał znaczenia wraz ze starzeniem się polskiego społeczeństwa.

Niepełnosprawność nie zawsze jest cechą towarzyszącą człowiekowi od urodzenia. Może pojawić się w wyniku wypadku, choroby lub zmian związanych z wiekiem.

Oznacza to, że pracodawcy powinni przygotowywać się nie tylko do zatrudniania nowych osób z niepełnosprawnościami, lecz także do wspierania dotychczasowych pracowników, których możliwości zdrowotne ulegają zmianie.

Przykładem jest historia jednej z bohaterek kampanii, która po udarze wróciła do aktywności zawodowej.

Jak zaznacza Helena Szczuka - Kalenský, powrót do pracy nie musi oznaczać wykonywania dokładnie tych samych obowiązków co wcześniej. Kluczowe znaczenie ma indywidualne dopasowanie zadań do możliwości pracownika oraz potrzeb pracodawcy.

Takie podejście może pozwolić firmie zachować doświadczonego specjalistę, zamiast tracić jego kompetencje.

Krótszy czas pracy i dodatkowy urlop. Jak przygotować zespół?

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami wiąże się również z koniecznością znajomości przepisów prawa pracy.

Przykładowo pracownik z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności co do zasady pracuje nie dłużej niż siedem godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Przepisy przewidują również określone uprawnienia dotyczące dodatkowego urlopu i zwolnień od pracy.

Dla pracodawcy ważne jest nie tylko przestrzeganie tych regulacji, ale również odpowiednie wyjaśnienie ich pozostałym członkom zespołu.

Brak wiedzy może bowiem prowadzić do nieporozumień i przekonania, że pracownik z niepełnosprawnością jest traktowany w sposób uprzywilejowany.

Przedstawicielka Fundacji Avalon zwraca uwagę, że samo zatrudnienie takiej osoby nie wystarcza. Równie ważne jest zapewnienie jej możliwości rozwoju zawodowego, zdobywania nowych kompetencji i awansowania na przejrzystych zasadach.

„Firma pełna potencjału”. Poradnik dla pracodawców

Aby ułatwić przedsiębiorcom otwieranie miejsc pracy na osoby z niepełnosprawnościami, Fundacja Avalon przygotowała poradnik „Firma pełna potencjału”.

Publikacja zawiera praktyczne wskazówki dotyczące między innymi przygotowywania dostępnych ogłoszeń rekrutacyjnych, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, dostosowywania stanowisk pracy oraz budowania zespołów uwzględniających różnorodne potrzeby pracowników.

Opisuje również zasady zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, dostępne formy wsparcia finansowego oraz problem tzw. pułapki rentowej, która może utrudniać podejmowanie pracy lub zwiększanie aktywności zawodowej.

W poradniku znalazły się także listy kontrolne i informacje o instytucjach, do których można zwrócić się po pomoc.

Fundacja podkreśla, że przedsiębiorcy nie muszą samodzielnie poszukiwać rozwiązań wszystkich problemów. Mogą korzystać z wiedzy organizacji zajmujących się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami.

„Widzimy się w pracy”. Kampania ma zmienić sposób myślenia o zatrudnieniu

Elementem kampanii Fundacji Avalon jest również wystawa fotograficzna prezentująca historie jej bohaterów oraz fakty i mity dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Ekspozycja odwiedza warszawskie budynki biurowe i przestrzenie skupiające pracowników wielu firm. Była już prezentowana między innymi w Fabryce Norblina i budynku Studio A, a w czasie rozmowy znajdowała się w Atlas Tower.

Fundacja zapowiedziała również webinar dla pracodawców, zaplanowany na 17 listopada 2026 roku, poświęcony aktywizacji zawodowej i praktycznym aspektom zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Informacje o działaniach kampanii można znaleźć na stronie Fundacji Avalon.

Najważniejsze przesłanie kampanii nie sprowadza się jednak do zachęcania firm, by zatrudniały osoby z niepełnosprawnościami wyłącznie w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Chodzi o zmianę perspektywy: dostrzeżenie w nich przede wszystkim pracowników, specjalistów i ludzi posiadających konkretne kompetencje.

Bo niezależnie od stopnia sprawności wszyscy mierzymy się z terminami, obowiązkami, oczekiwaniami przełożonych i koniecznością osiągania wyników.

A to, czy ktoś potrafi „dowieźć wynik”, nie powinno być oceniane wyłącznie przez pryzmat jego niepełnosprawności.