Benefity są przyjemne i przereklamowane. Jak tworzyć najlepsze miejsca pracy? Wyjaśnia krakowski pracodawca roku [Wywiad]

Najlepszy pracodawca w Krakowie tłumaczy, że benefity są przyjemne i przereklamowane, a firma to nie maszyna do zarabiania pieniędzy, lecz miejsce, w którym spędzamy ogromną część życia. Pracodawca ma więc realny i duży wpływ na jakość życia pracowników. Należy traktować to bardzo poważnie.

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Pracodawca roku w Krakowie

Emilia Panufnik, redaktor portalu infor.pl: W październiku 2026 r. Axence otrzymało tytuł „Krakowski Pracodawca Roku 2025”. Jakie znaczenie ma takie wyróżnienie dla firmy?

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Grzegorz Oleksy, CEO Axence: Oczywiście bardzo nas to cieszy, ale dla mnie osobiście ta nagroda ma znaczenie inne niż typowe wyróżnienie biznesowe. Zbudowałem firmę, która odnosi sukcesy, rozwija się i tworzy coraz lepsze produkty. Jestem z tego dumny. Natomiast równie ważne, a czasem nawet ważniejsze, jest dla mnie to, jakim miejscem do życia i pracy stało się Axence.

Nigdy nie motywowały mnie pieniądze. Jestem kreatorem. Moją pasją jest tworzenie nowych rzeczy, urzeczywistnianie wizji, które rodzą się w mojej głowie i sercu. Sam proces tworzenia daje mi ogromną radość, czasem wręcz głęboki zachwyt.

I zawsze było tak, że pojawiali się ludzie, którzy chcieli do mnie dołączać, żebyśmy mogli razem te wizje realizować. Nie jest to przypadek. Człowiek ma głęboką potrzebę uczestniczenia w czymś, co ma sens, co jest większe od niego samego. I właśnie takie miejsce staram się tworzyć.

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Chcę, żeby ludzie nie tylko dobrze zarabiali, ale też rozwijali się, nawiązywali wartościowe relacje, czuli się dobrze i mogli być sobą. Żeby uczestnictwo w Axence było ważnym, dobrym rozdziałem ich życia. Jeżeli takie miejsce dostrzegają i doceniają również ludzie spoza naszej organizacji, to jest dla mnie powód do szczególnej satysfakcji.

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Fundamentem szacunek do człowieka i autentyczność

Jakimi wartościami kierujecie się w codziennej pracy? Jak ważne są dla Pana otwarta komunikacja i zaufanie?

Fundamentem jest dla mnie szacunek do człowieka, ale nie rozumiany jako zestaw zasad dobrego wychowania. Chodzi o rzeczywiste traktowanie drugiej osoby jako kogoś ważnego, kto ma własną godność, potrzeby, ambicje i prawo do własnego zdania. Bardzo cenię szczerość, otwartość i odpowiedzialność. Nie znoszę korporacyjnych gierek, polityki wewnętrznej ani udawania. Wolę usłyszeć i powiedzieć trudną prawdę niż wygodne kłamstwo.

Ogromnie ważna jest dla mnie autentyczność. W wielu organizacjach ludzie muszą nosić maski. Ukrywać swoje emocje, pilnować każdego słowa, udawać, że wszystko jest w porządku. Tworzy się środowisko, w którym człowiek nie może być w pełni sobą. Ja chcę czegoś dokładnie odwrotnego. Chcę, żeby ludzie mogli otwarcie mówić, co myślą, wyrażać swoje emocje, nie zgadzać się ze mną czy z kimkolwiek innym. Żeby nie musieli udawać kogoś, kim nie są.

Jedyną nieprzekraczalną granicą jest agresja. Emocje są naturalną częścią człowieka i mają prawo się pojawiać, również te trudne. Natomiast agresja wobec drugiej osoby nie jest u nas akceptowana. Kiedy się pojawia, reagujemy szybko i stanowczo.

Jednocześnie uważam, że zaufanie nie polega na tym, że wszyscy się ze sobą zgadzają. Przeciwnie - prawdziwe zaufanie oznacza, że możemy się różnić, czasem nawet ostro dyskutować, a mimo to pozostajemy po tej samej stronie. Chcę, aby wygrywały najlepsze pomysły i argumenty, a nie stanowiska czy hierarchia. Ważne jest również to, że wysokie wymagania i życzliwość wobec człowieka nie są przeciwieństwami. Można dążyć do doskonałości, a jednocześnie troszczyć się o drugą osobę, doceniać ją i pomagać jej w rozwoju. Budowanie takiej kultury to proces, który nigdy się nie kończy i wymaga ciągłej pracy, także ode mnie.

Benefity są przyjemne i przereklamowane

Dobre miejsce pracy to Pana zdaniem coś więcej niż benefity i inicjatywy HR. Gdzie leży więc klucz do sukcesu?

Benefity są przyjemne. I przereklamowane. Nawet najlepszy pakiet benefitów nie sprawi, że człowiek będzie szczęśliwy w miejscu, w którym nie jest szanowany, nie ma wpływu na swoją pracę albo codziennie musi udawać kogoś, kim nie jest.

Całe życie interesuję się człowiekiem. To właściwie moja największa życiowa pasja. Przez lata studiowałem psychologię, ludzką naturę, mechanizmy naszych zachowań, emocje i relacje. Chciałem coraz lepiej rozumieć, dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, i co pozwala nam w pełni rozwinąć własny potencjał. Dzisiaj czuję głęboką satysfakcję, gdy mogę pomagać w tym innym ludziom. Często dostrzegam w człowieku możliwości, których on sam jeszcze nie widzi. I sprawia mi ogromną radość, kiedy mogę pomóc mu je odkryć i zrealizować. Co istotne, nie chodzi mi wyłącznie o rozwój zawodowy. Chcę, żeby ludzie rozwijali się jako ludzie - stawali się bardziej samodzielni, świadomi, odważni, dojrzali, pewni własnej wartości.

Firma dla mnie to nie maszyna do zarabiania pieniędzy. To miejsce, w którym spędzamy ogromną część swojego życia. Oznacza to realny i duży wpływ na jakość tego życia. I traktuję to bardzo poważnie.

Nie mówię „pracownik” a „współtwórca”

Zwraca Pan uwagę na zaangażowanie zespołu i traktowanie firmy jak własnej. Jak zbudować takie poczucie przynależności oraz odpowiedzialności?

Zacznę od czegoś, co być może jest nietypowe: ja nigdy nie używam słowa „pracownik”. Nie istnieje ono w moim słowniku. Dla mnie ludzie, z którymi tworzę Axence, są współtwórcami. To nie jest zabieg językowy. Za tym stoi cała moja filozofia.

Nie można oczekiwać, że człowiek będzie myślał jak właściciel, jeżeli każda ważniejsza decyzja zapada nad jego głową, jego pomysły nie mają znaczenia, a za każdy błąd spotyka go krytyka. Jeżeli chcemy odpowiedzialności, musimy dawać ludziom sprawczość. A sprawczość oznacza również pełne prawo do podejmowania decyzji, eksperymentowania i uczenia się na błędach.

Jest jednak coś jeszcze ważniejszego. Ludzie chcą uczestniczyć w czymś, co ma głęboki sens. Chcą czuć, że są częścią czegoś większego i że mają rzeczywisty wpływ na to, co wspólnie powstaje. Ja mam swoje wizje, swoje pomysły i ogromną pasję do ich realizowania. Ale nie chcę ich realizować sam. Zapraszam innych do wspólnego tworzenia. I widzę, jak wiele radości i zaangażowania może to w nich budzić.

Bardzo cieszy mnie moment, w którym ktoś przestaje potrzebować mojego prowadzenia. Zaczyna samodzielnie myśleć, proponować rozwiązania, podejmować inicjatywę. A czasem tworzy coś, na co sam bym nie wpadł. Wtedy mam poczucie, że osiągnęliśmy coś naprawdę wartościowego.

Najlepszy przykład? Moja prawa ręka – Paulina Palich. Dołączyła do mnie 18 lat temu, początkowo jako pomoc w administracji. Przez ten czas przeszła niezwykłą drogę, rozwijając się zarówno zawodowo, jak i jako człowiek. Dziś jest dyrektorem operacyjnym Axence. Łączy doskonałe kompetencje i intelekt ze znakomitą intuicją. Patrząc na jej drogę, widzę właśnie to, o czym mówię: jak wiele człowiek może osiągnąć, kiedy ma przestrzeń do rozwoju, podejmuje wyzwania i odkrywa własne możliwości. Nie da się kupić zaangażowania. Można natomiast stworzyć takie środowisko, w którym pojawia się ono naturalnie.

Ludzi zapraszam do wspólnego tworzenia

Jakiego rodzaju przywództwo sprawdza się w Państwa firmie?

Powiem coś, co być może zabrzmi zaskakująco: ja nigdy nie czułem, że zarządzam ludźmi. I szczerze mówiąc, nawet nie potrafię tego robić. Jestem kreatorem, nie menedżerem. Uwielbiam tworzyć nowe rzeczy, wymyślać rozwiązania, projektować produkty, eksperymentować, przekraczać ograniczenia. A ludzi zapraszam do tego, żebyśmy tworzyli razem.

No dobrze, ale skoro ja nie potrafię zarządzać, to kto sprawia, że cała ta organizacja tak dobrze funkcjonuje? Właśnie Paulina. To ona buduje Axence razem ze mną i sprawia, że wszystko działa, kiedy ja mogę zajmować się tym, co kocham najbardziej - tworzeniem. Paulina odpowiada za obszary związane z ludźmi i to ona przekłada wartości, o których opowiadam, na codzienną rzeczywistość firmy. Robi to w duchu tych samych zasad, a jej styl zarządzania opiera się na bardzo wysokim autorytecie, a nie nazwie stanowiska. Ta nagroda to bezpośrednie potwierdzenie jej wpływu na Axence.

Myślę, że połączenie wszystkiego o czym mówię powodowało, że zawsze znajdowali się ludzie, którzy chcieli do mnie dołączać. Nie dlatego, że obiecywałem im łatwą drogę. Wręcz przeciwnie - często proponuję drogę bardzo ambitną, pełną wyzwań. Stawiam niezwykle wysokie wymagania. Zdarza się, że ludzie narzekają, kiedy próbują im sprostać. I ja to rozumiem, bo droga do mistrzostwa nie zawsze jest łatwa ani przyjemna.

Ale później przychodzi moment, kiedy osiągają rzeczy, które wcześniej wydawały im się poza zasięgiem. Patrzą na efekty własnej pracy i są z siebie naprawdę dumni. To moment nagrody dla nas wszystkich. Nie chodzi o to, żeby ludzie realizowali moje ambicje. Chodzi o to, żeby realizując wspólnie ambitne cele, odkrywali również własną wielkość i możliwości.

Powiem też coś nieco bardziej typowego – w przywództwie bardzo ważna jest dla mnie jeszcze jedna rzecz: siła połączona z życzliwością. Dobry lider powinien być silny, ale nie powinien potrzebować słabości innych, żeby tę siłę odczuwać. Dla mnie jednym z najważniejszych mierników skuteczności przywództwa jest to, czy ludzie wokół lidera stają się coraz silniejsi, bardziej samodzielni i bardziej świadomi własnej wartości.

Współpraca

Jak dbają Państwo o współpracę pomiędzy różnymi zespołami?

Axence tworzy oprogramowanie, więc współpraca między zespołami jest warunkiem powstawania dobrych produktów. Programiści, projektanci, handlowcy, marketing, wsparcie techniczne - każdy patrzy na naszą działalność z trochę innej perspektywy. I każda z tych perspektyw jest potrzebna.

Zależy mi, żeby ludzie rozumieli nie tylko własne zadania, lecz także szerszy sens tego, co robimy. Żeby wiedzieli, dla kogo tworzymy nasze rozwiązania, jakie problemy rozwiązują i jaki wpływ ich praca ma na pozostałe zespoły. Staram się ciągle, aby było jasne, że wszyscy jesteśmy współtwórcami tego samego dzieła.

Oczywiście przy wspólnym tworzeniu pojawiają się też konflikty. Mamy różne osobowości, doświadczenia i punkty widzenia. Konflikt nie jest czymś złym. Ważne jest to, jak sobie z nim radzimy. Kiedy pojawia się trudna sytuacja, nie staję automatycznie po niczyjej stronie. Staram się być mediatorem - zrozumieć perspektywy uczestników i pomóc im dojść do porozumienia. Zależy mi, żeby to oni sami potrafili rozwiązać problem, zamiast oczekiwać, że ktoś rozstrzygnie go za nich. Taki sposób działania zawsze starałem się zaszczepić wszystkim.

Nie oznacza to jednak unikania trudnych ocen. Jeżeli widzę, że ktoś swoim zachowaniem przyczynia się do konfliktu, potrafię mu to otwarcie powiedzieć. Rozwój człowieka to nie tylko wspieranie i chwalenie, ale również pomaganie mu w dostrzeganiu własnej odpowiedzialności.

Wraz ze wzrostem firmy pojawia się też naturalne ryzyko budowania silosów. Same procedury nie wystarczą, żeby temu zapobiegać. Potrzebne są przede wszystkim dobre relacje, wzajemny szacunek i poczucie wspólnego celu.

Zdobywanie nowych kompetencji

Branża IT jest niezwykle wymagająca i dynamiczna. Jak firma radzi sobie z potrzebą zdobywania coraz nowszych kompetencji przez specjalistów? Czy rozwój zawodowy jest wspierany przez Axence?

Dla mnie rozwój jest naturalną, nieodłączną częścią życia. Nigdy nie zastanawiałem się nad tym, czy powinienem się rozwijać. Po prostu nie potrafię inaczej. Odkąd pamiętam, jestem człowiekiem, który nieustannie zadaje pytania, poszukuje, próbuje zrozumieć otaczający go świat. Już jako mały chłopiec doprowadzałem moje ciocie do szaleństwa, zasypując je milionem pytań o wszystko. I szczerze mówiąc, niewiele się od tamtej pory zmieniło.

Ta ciekawość świata, chęć poznawania nowych rzeczy, odkrywania kolejnych możliwości jest dla mnie czymś zupełnie naturalnym. Jednym z największych źródeł radości w życiu. I oczywiście staram się zarażać tym podejściem wszystkich wokół mnie.

W Axence stale podnosimy poprzeczkę. Podejmujemy coraz ambitniejsze wyzwania, szukamy lepszych rozwiązań, eksperymentujemy. Czasem oznacza to konieczność porzucenia czegoś, co jeszcze niedawno uważaliśmy za właściwe. Nie przywiązuję się do rozwiązań tylko dlatego, że kiedyś sami je stworzyliśmy. Czasem budzi to początkowo opór. I wymaga zdobywania nowych kompetencji. Największy postęp dokonuje się jednak wtedy, gdy człowiek mierzy się z zadaniem, którego jeszcze nie potrafi wykonać.

A co, jeśli sama zachęta do rozwoju nie wystarcza? Wtedy po prostu otwarcie wskazuję obszary, nad którymi warto popracować, stawiam konkretne wymagania i później weryfikuję postępy. Nie widzę powodu, żeby udawać, że wszystko jest świetnie, jeśli wiem, że kogoś stać na znacznie więcej. I ludzie to akceptują, choć czasem po drodze trochę ponarzekają. Bo z doświadczenia wiedzą, że za tymi wymaganiami stoi coś wartościowego.

Przychodzi bowiem moment, kiedy osiągają rzeczy, które wcześniej wydawały im się niemożliwe. Kiedy patrzą na swoje dokonania i widzą, jak bardzo urośli. Pojawia się wtedy autentyczna duma i poczucie własnej sprawczości.

Dobry specjalista powinien dobrze zarabiać, ale ..

Obecnie na rynku pracy jest duża konkurencja o specjalistów IT. Czym wyróżnić swoją ofertę pracy, by została wybrana przez najlepszych? Z pewnością zarobki nadal mają kluczowe znaczenie.

Oczywiście wynagrodzenie jest ważne. Dobry specjalista powinien dobrze zarabiać i nie ma sensu udawać, że jest inaczej, ale pieniądze mają istotne ograniczenie: mogą skłonić człowieka do przyjęcia oferty, natomiast same nie sprawią, że będzie przez lata zaangażowany i szczęśliwy.

Myślę, że najlepsi ludzie chcą czegoś znacznie więcej. Chcą mieć wpływ na rzeczywistość, tworzyć wartościowe rzeczy, pracować z kompetentnymi ludźmi i czuć dumę z tego, co robią. Pragną również uczestniczyć w ambitnych przedsięwzięciach, których realizacja daje nie tylko korzyści materialne, ale też autentyczną radość i poczucie spełnienia. I właśnie to staramy się oferować.

Axence jest już firmą o znaczącej skali, ale nadal zachowujemy dużą przestrzeń na kreatywność i inicjatywę. Nie jesteśmy anonimową korporacją, w której świetny pomysł musi przejść przez kilkanaście poziomów akceptacji.

Coraz większe znaczenie ma też jakość relacji. Ludzie chcą być traktowani podmiotowo, pracować w dobrej atmosferze i nie tracić energii na wewnętrzną politykę. A tego nie da się po prostu kupić. Taką kulturę buduje się latami.

W Axence mamy wiele osób, które są ze mną już ponad dziesięć lat. Nie jedną czy dwie, ale naprawdę sporo. Myślę, że to wiele mówi o miejscu, które razem zbudowaliśmy. I chyba jest bardziej przekonujące niż najpiękniejsze hasło rekrutacyjne. Najlepszą ofertą dla ambitnego człowieka jest możliwość uczestniczenia w czymś wartościowym i stawania się dzięki temu coraz lepszą wersją samego siebie.

Największe wyzwania dla pracodawcy

Jakie są dziś największe wyzwania w zarządzaniu personelem?

Największe wyzwanie? Rozwijanie w ludziach samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności krytycznego myślenia. Wiele osób jest przyzwyczajonych do tradycyjnego modelu, w którym przełożony mówi, co trzeba zrobić, a reszta wykonuje polecenia. Potrzebujemy ludzi, którzy potrafią dostrzegać problemy, proponować rozwiązania, podejmować decyzje i brać za nie odpowiedzialność.

Drugim wyzwaniem jest rozwój liderów. Dobry specjalista niekoniecznie staje się automatycznie dobrym liderem. Kompetencje techniczne to jedno, a rozumienie człowieka, umiejętność komunikacji, budowania zaufania i inspirowania innych to zupełnie inna historia.

Bardzo zależy mi na tym, żeby nasi liderzy nie ograniczali się do pilnowania realizacji zadań. Żeby umieli dostrzegać możliwości ludzi i tworzyć warunki, w których mogą osiągać coraz większą samodzielność i mistrzostwo.

Lider musi również umieć pracować z emocjami - swoimi i innych ludzi. Nie tłumić ich ani nie udawać, że nie istnieją, ale rozumieć je, prowadzić trudne rozmowy i pomagać rozwiązywać konflikty. A kiedy trzeba, również jasno wskazywać odpowiedzialność za niewłaściwe zachowania. Nie jest to proste. Wymaga nie tylko wiedzy, ale również dojrzałości emocjonalnej i głębokiej pracy nad sobą.

A trzecim wyzwaniem jest zachowanie kultury organizacyjnej podczas wzrostu firmy. Przy kilkunastu osobach wiele rzeczy dzieje się naturalnie. Kiedy organizacja staje się znacznie większa, nie można już opierać wszystkiego na osobistych relacjach z założycielem. Trzeba sprawić, żeby nasze wartości stały się naturalnym sposobem funkcjonowania całej organizacji.

Na czym w obszarze budowania kultury organizacyjnej planują się Państwo skupić w najbliższych latach?

Przede wszystkim chcę, żeby Axence nadal było miejscem, w którym ludzie mogą się rozwijać, dobrze czuć i tworzyć razem rzeczy, z których są dumni. Ale przed nami kolejny etap. Rozwijamy produkty, zwiększamy skalę działalności i stawiamy sobie coraz ambitniejsze cele. To oznacza również konieczność rozwoju naszej organizacji.

Chciałbym, żebyśmy mieli coraz więcej liderów, którzy potrafią samodzielnie podejmować dobre decyzje, brać odpowiedzialność, inspirować innych i pomagać im osiągać mistrzostwo.

Ważne Moim marzeniem jest organizacja pełna samodzielnych, twórczych i dojrzałych ludzi, którzy potrafią razem osiągać rzeczy niezwykłe.

I jest jeszcze jedna rzecz, dla mnie bardzo osobista. Całe życie fascynowało mnie tworzenie. Nowych pomysłów, produktów, rozwiązań, rzeczy, których wcześniej nie było. Ta pasja nadal jest we mnie niezwykle silna. Ale coraz więcej satysfakcji przynosi mi również coś innego: obserwowanie, jak ludzie wokół mnie rozkwitają. Jak nabierają pewności siebie, odkrywają własne możliwości, dojrzewają, osiągają rzeczy, o których wcześniej nawet nie marzyli. To daje mi poczucie naprawdę głębokiego sensu.

Z wiekiem coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że największa satysfakcja w życiu nie płynie z tego, ile zgromadzimy pieniędzy czy jak dużą firmę zbudujemy, ale z tego, co dobrego stworzymy i jaki pozytywny wpływ wywrzemy na życie innych ludzi. Chciałbym, żeby właśnie taka filozofia pozostała fundamentem Axence niezależnie od tego, jak bardzo urośniemy.

Życzę Panu wielu sukcesów właśnie na tym polu i bardzo dziękuję za rozmowę.