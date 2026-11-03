W PPK uczestniczy obecnie 4,57 mln Polaków. W 6 lat można uzyskać od 13,7 tys. zł do 24,2 tys. zł oszczędności

W PPK uczestniczy obecnie 4,57 mln Polaków. W samym październiku 2026 r. dołączyło 53 tys. osób. Dlaczego aktywa PPK rosną tak szybko, a w 6 lat można uzyskać od 13,7 tys. zł do 24,2 tys. zł oszczędności?

4,57 mln Polaków oszczędza w PPK

Ponad 60 mld zł w PPK - kapitał na przyszłość Polaków i rozwój gospodarki. Polacy zgromadzili w PPK już ponad 60 mld zł, a w programie uczestniczy obecnie 4,57 mln osób. Rekordowa wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty w Pracowniczych Planach to efekt rosnącej popularności programu, lecz także wyników polskiego rynku kapitałowego.

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Wartość aktywów w PPK

Od początku funkcjonowania programu wartość aktywów zgromadzonych w PPK rosła systematycznie z roku na rok. W ciągu ostatnich trzech lat wartość aktywów netto wzrosła prawie trzykrotnie. Dla porównania na koniec października 2023 r. wynosiła 19,3 mld zł, a dziś już 60,3 mld zł. Przybywa też uczestników programu. W samym październiku 2026 r. do programu dołączyło 53 tys. nowych uczestników, a w ciągu ostatniego roku prawie pół miliona.

Na wzrost wartości oszczędności uczestników, obok kolejnych wpłat pracowników i pracodawców oraz dopłat państwa, istotnie wpływają wyniki inwestycyjne funduszy. Fundusze zdefiniowanej daty inwestują bowiem część zgromadzonych środków w instrumenty udziałowe, w tym akcje. Osiągnięcie 60 mld zł przypada na okres wyjątkowo dobrej koniunktury na warszawskiej giełdzie. W ciągu ostatnich trzech lat WIG wzrósł o 136 proc., WIG20 o 112,5 proc, a mWIG40 o 112,3 procent1. Skala zmian widoczna jest również w wartości i aktywności całego rynku. Obroty na Rynku Głównym GPW wzrosły z 22,86 mld zł we wrześniu 2023 r. do 61,49 mld zł we wrześniu 2026 r., czyli o 169 proc. Kapitalizacja rynku również zwiększyła się ponad dwukrotnie2.

- Przekroczenie 60 mld zł aktywów PPK to sukces uczestników programu, ale także polskiego rynku kapitałowego. Ostatnie lata były dla warszawskiej giełdy bardzo dobre i uczestnicy PPK korzystają z efektów tej koniunktury. To pokazuje, jak ważne dla długoterminowego oszczędzania są silny krajowy rynek kapitałowy, stabilne otoczenie gospodarcze i zaufanie inwestorów. Ta zależność działa w obie strony: giełda pomaga pomnażać oszczędności Polaków, a PPK dostarczają na rynek długoterminowego krajowego kapitału, który może finansować rozwój polskich przedsiębiorstw. Chcemy wzmacniać oba te filary – mówi Mikołaj Raczyński, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

PPK to oszczędności uczestników + dopłaty pracodawcy i państwa

Jedną z najważniejszych przewag PPK jest to, że oszczędności uczestników zasilają również wpłaty pracodawców oraz dopłaty państwa. Każda złotówka wpłacona przez uczestnika jest uzupełniana dodatkowymi środkami pochodzącymi z innych źródeł. Dzięki temu oszczędności uczestników mogą rosnąć szybciej niż w przypadku samodzielnego odkładania środków

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6 lat w PPK to od 13,7 tys. zł do 24,2 tys. zł oszczędności

Korzyści z oszczędzania w programie pokazują najnowsze wyliczenia PFR Portal PPK. Na koniec września 2026 r. na rachunku hipotetycznego uczestnika oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r. na koniec września 2026 r. znajdowało się — zależnie od grupy funduszy zdefiniowanej daty od 13,7 tys. zł do 24,2 tys. zł więcej niż sam wpłacił do programu. Wartość rachunku była zatem o 140–247 proc. wyższa od sumy jego własnych wpłat.

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Wyliczenia dotyczą przykładowego uczestnika zarabiającego 5300 zł brutto miesięcznie do końca 2023 r. i 7000 zł brutto od początku 2024 r., przy wpłacie pracownika w wysokości 2 proc. i pracodawcy w wysokości 1,5 proc. wynagrodzenia. Indywidualne wyniki zależą m.in. od okresu oszczędzania, wysokości wpłat i wyników wybranego funduszu.

Polski Fundusz Rozwoju S.A. jest spółką prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa. PFR inwestuje odpowiedzialnie, mobilizując kapitał i wiedzę, aby realizować ambicje gospodarcze Polaków i umacniać odporność gospodarki. Do kierunków działań strategicznych PFR należą: transformacja energetyczna, międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, innowacyjność oraz autonomia technologiczna kraju, długoterminowe bezpieczeństwo finansowe Polaków oraz odporność gospodarcza i obronna. Do końca 2025 roku Grupa Kapitałowa PFR zainwestowała – bezpośrednio i pośrednio: 24 mld zł, a 5 mld zł alokowała w fundusze VC i PE jako największy inwestor instytucjonalny w regionie. PFR S.A. stworzył i utrzymuje system Ewidencji PPK, czyli rejestr wszystkich uczestników PPK, instytucji finansowych i podmiotów zatrudniających. System jest zintegrowany z instytucjami finansowymi obsługującymi PPK, tak aby agregować informacje z całego rynku.

PFR Portal PPK to spółka z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, odpowiedzialna za szerzenie wiedzy o Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz wspieranie pracodawców i pracowników w zakresie funkcjonowania programu PPK. Poprzez działania edukacyjne, szkolenia i materiały informacyjne pomaga uczestnikom rynku pracy lepiej poznać zasady długoterminowego oszczędzania w ramach PPK.