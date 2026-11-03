Polacy nie liczą na emeryturę. Jakie formy zabezpieczenia na starość stosuje się najczęściej?

Niemal 80% pracujących Polaków nie liczy na emeryturę, z której da się żyć. Z drugiej strony co czwarta osoba nie odkłada na emeryturę, ponieważ nie ma z czego. Jakie formy zabezpieczenia na starość stosuje się najczęściej? Faktycznie wśród pobierających emeryturę 38% mówi, że świadczenie im wystarcza. Oto ciekawe wyniki badania dotyczącego polskich emerytur.

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Polacy nie liczą na emeryturę

Wśród osób, które są jeszcze przed emeryturą, 52 proc. spodziewa się, że świadczenie nie wystarczy im na życie, a 26 proc. nie liczy na to, że w ogóle je dostanie. Wśród osób już pobierających emeryturę 38 proc. mówi, że wystarcza. Zabezpieczenia poza ZUS nie ma 23 proc. badanych - nie dlatego, że nie chcą, tylko dlatego, że nie mają z czego.

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Osoby przed emeryturą i emeryci

Badanie rozdziela osoby już pobierające emeryturę od tych, które są przed nią. To rozróżnienie jest konieczne, bo pierwsi raportują stan faktyczny, a drudzy oczekiwania. Na emeryturze jest 31 proc. badanych, przed emeryturą 59 proc., a 10 proc. nie potrafi określić swojej sytuacji.

emerytura nie wystarczy na życie europion Emerytura nie wystarczy na życie Źródło zewnętrzne

Wykres 1. Ocena i oczekiwania wobec emerytury. Baza: wszyscy badani, którzy odpowiedzieli na pytanie.

Pracujący Polacy nie liczą na emeryturę wystarczającą na życie

W grupie przed emeryturą 52 proc. spodziewa się, że świadczenie nie wystarczy, a 26 proc. deklaruje, że w ogóle nie liczy na jego otrzymanie. Że emerytura wystarczy, sądzi 22 proc. Łącznie 78 proc. osób jeszcze pracujących nie zakłada, że z przyszłej emerytury da się żyć. Odpowiedź „nie liczę na to, że w ogóle ją dostanę” była w kwestionariuszu wydzielona osobno - bez tego rozdzielenia wszystkie obawy zlałyby się w jedną kategorię i nie dałoby się odróżnić oczekiwania niskiego świadczenia od braku wiary w system.

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przed emeryturą europion Przed emeryturą Źródło zewnętrzne

Wykres 2. Oczekiwania wobec przyszłej emerytury. Baza: osoby jeszcze przed emeryturą, n=853.

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Najwięcej obaw zgłaszają osoby w wieku 50–59 lat czyli w wieku najbliższym emerytury: 63 proc. z nich spodziewa się, że świadczenie nie wystarczy, wobec 51 proc. w grupie 40–49 lat. W przekroju wykształcenia najbardziej pesymistyczne są osoby z maturą bez wyższego wykształcenia — 59 proc. wobec 50 proc. wśród osób z dyplomem. Ta druga różnica jest istotna statystycznie.

38% emerytów wystarcza na życie

Wśród osób już pobierających świadczenie rozkład wygląda inaczej niż oczekiwania pracujących. Że emerytura wystarcza na życie, mówi 38 proc., że nie wystarcza - 33 proc., a że ledwo wystarcza - 29 proc. Różnica między oczekiwaniami a doświadczeniem jest najciekawszym wynikiem tego badania. Wśród pracujących pozytywnych odpowiedzi jest 22 proc., wśród emerytów 38 proc. Badanie mierzy deklaracje obu grup w tym samym momencie i nie pozwala rozstrzygnąć, czy wynika to z zawyżonych obaw, czy z innej sytuacji obu pokoleń.

emeryci a wysokość emerytury europion emeryci a wysokość emerytury Źródło zewnętrzne

Wykres 3. Ocena własnej emerytury. Baza: osoby już na emeryturze, n=216. Baza tego bloku to 216 osób, dlatego różnice wewnątrz grupy emerytów należy traktować jako rząd wielkości, a nie dokładny pomiar.

Co czwarty Polak nie odkłada na emeryturę

Na pytanie o zabezpieczenie na starość poza ZUS badani mogli wskazać maksymalnie dwie odpowiedzi. Najczęściej wskazywane jest zwykłe odkładanie pieniędzy - 25 proc.:

Odkładam pieniądze (konto, lokata, gotówka) - 25 proc.

Nic nie robię, bo nie mam z czego - 23 proc.

Oszczędzam w IKE, IKZE lub PPK - 17 proc.

Zamierzam pracować po wieku emerytalnym - 14 proc.

Mam mieszkanie lub działkę na sprzedaż lub wynajem - 13 proc.

Inwestuję (fundusze, akcje, obligacje, nieruchomości) - 8 proc.

Liczę na pomoc dzieci lub rodziny - 5 proc.

Nic nie robię, choć mógłbym - 5 proc.

Trudno powiedzieć - 11 proc.

Druga pod względem liczby wskazań odpowiedź to brak jakiegokolwiek zabezpieczenia z powodu braku środków. Odpowiedzi „nic nie robię, bo nie mam z czego” i „nic nie robię, choć mógłbym” były w kwestionariuszu rozdzielone. Pierwszą wskazuje 23 proc., drugą 5 proc.

zabezpieczenie na emeryturę europion Zabezpieczenie na emeryturę Źródło zewnętrzne

Wykres 4. Formy zabezpieczenia na starość poza ZUS. Baza: wszyscy badani, którzy odpowiedzieli na pytanie.

Wykształcenie dzieli najmocniej

Brak środków na odkładanie deklaruje 27 proc. osób bez matury i 17 proc. osób z dyplomem. W drugą stronę rozkłada się korzystanie z IKE, IKZE lub PPK: 26 proc. wśród osób z wyższym wykształceniem wobec 12 proc. wśród osób bez matury. Zamiar pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego deklaruje 20 proc. osób z dyplomem i 7 proc. osób bez matury. Wszystkie trzy różnice są istotne statystycznie.

W przekroju miejsca zamieszkania brak środków na odkładanie wskazuje 29 proc. mieszkańców małych miast i 14 proc. mieszkańców miast średnich. Z produktów emerytalnych korzysta 21 proc. mężczyzn i 12 proc. kobiet. Obie różnice są istotne statystycznie.

Podsumowanie

- Najmocniejsza liczba w tym badaniu to nie jest żaden procent dotyczący ZUS. To dwadzieścia trzy procent badanych, którzy mówią, że nie odkładają na starość, bo nie mają z czego. To druga najczęściej wskazywana odpowiedź w całym pytaniu o zabezpieczenie. Druga rzecz to różnica między oczekiwaniami a doświadczeniem. Wśród pracujących dwadzieścia dwa procent sądzi, że emerytura wystarczy. Wśród osób, które już ją pobierają, mówi tak trzydzieści osiem procent. Trzecia obserwacja dotyczy wykształcenia. Produkty emerytalne, IKE, IKZE i PPK, wskazuje dwadzieścia sześć procent osób z dyplomem i dwanaście procent osób bez matury. Ten sam podział widać w deklaracjach o pracy po wieku emerytalnym. - Abel Bojar, Research Director

Badanie zrealizowane przez Europion Polska (Opinio Institute Kft.) w listopadzie 2026, CAWI, panel mobilny i web, na reprezentatywnej próbie 1 185 dorosłych mieszkańców Polski (16+). Dane ważone metodą IPF do struktury GUS NSP 2021 według płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości i makroregionu. Podstawa procentowania: respondenci, którzy odpowiedzieli na dane pytanie. Wartości zaokrąglone do liczb całkowitych. Bazy zawężone: osoby przed emeryturą n=853, osoby już na emeryturze n=216 — podane przy odpowiednich wykresach. W pytaniu o zabezpieczenie na starość suma wskazań przekracza 100 proc., ponieważ badani mogli wybrać do dwóch odpowiedzi. Różnice między grupami przetestowano na poziomie istotności 0,05. Badanie mierzy deklaracje i oczekiwania badanych, nie prognozuje wysokości przyszłych świadczeń.