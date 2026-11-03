Mobbing i nowa definicja od listopada 2026 r. Przykłady wszystkich trzech form mobbingu w pracy

Już od 5 listopada 2026 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca mobbingu i dyskryminacji. Zmienia się definicja mobbingu, a na pracodawców zostają nałożone konkretne obowiązki. Czym aktualnie jest mobbing? Podajemy przykłady trzech form mobbingu.

Nowa definicja mobbingu

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami mobbing to uporczywe nękanie pracownika (art. 943 § 2 Kodeksu pracy). Uporczywość nękania polega na tym, że jest ono powtarzalne, nawracające lub stałe. Nowe przepisy wykluczają z pojęcia mobbingu zachowania incydentalne, nawet jesli naruszają dobra osobiste pracownika. Co więcej, ustawodawca doprecyzowuje pojęcie mobbingu poprzez podanie przykładowego katalogu jego przejawów. Przejawami mobbingu są – występujące samodzielnie lub łącznie – w szczególności

REKLAMA

REKLAMA

upokarzanie, uwłaczanie, zastraszanie, zaniżanie oceny przydatności zawodowej pracownika, nieuzasadniona krytyka, poniżanie lub ośmieszanie pracownika, utrudnianie funkcjonowania w środowisku pracy w zakresie możliwości osiągania efektów pracy, wykonywania zadań służbowych, wykorzystywania posiadanych kompetencji, komunikacji ze współpracownikami lub dostępu do koniecznych informacji, izolowanie pracownika lub eliminowanie go z zespołu

– gdy przyjmują postać uporczywego nękania.

Na wymienione zachowania mogą składać się fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy. Mobbing to także nakazanie podejmowania takich zachowań albo zachęcanie do nich. Nie ważny przy tym jest cel tego typu działań. Jeśli dochodzi do uporczywego nękania, mamy do czynienia z mobbingiem. Niepożądane zachowania mogą pochodzić w szczególności od pracodawcy, przełożonego, osoby zajmującej równorzędne stanowisko, podwładnego, innego pracownika oraz osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy – zarówno od pojedynczej osoby, jak i grupy osób.

Nie uznaje się jednak za mobbing uzasadnionych i wyrażonych we właściwej formie zachowań wobec pracownika, w szczególności rozliczania z powierzonej pracy lub jej krytyki. Ponadto, do oceny, czy doszło do mobbingu, bierze się pod uwagę zindywidualizowany charakter sprawy, okoliczności konkretnego przypadku zarówno co do rodzaju zachowań wobec pracownika, jak i jego sytuacji.

REKLAMA

Autorka publikacji "Mobbing i dyskryminacja. Jak się bronić przed roszczeniami?" Ewa Łukasik zwraca uwagę na elementy, które zostały usunięte z dotychczasowej definicji mobbingu. Są to: wymóg długotrwałości, wymóg wystąpienia konkretnego skutku oraz wymóg intencjonalności sprawcy mobbingu. -Nowa definicja mobbingu nie zawiera już wymogu długotrwałości i skutku. Mobbing został sprowadzony do uporczywego nękania pracownika, ocenianego nie tylko subiektywnie, ale w modelu „racjonalnej ofiary”, z uwzględnieniem obiektywnych okoliczności sprawy. W nowej definicji mobbingu „długotrwałość” została zastąpiona „uporczywością”, rozumianą jako zachowanie powtarzalne, nawracające lub stałe, bez sztywnego wskazania minimum czasowego. Zachowania incydentalne nadal nie będą mobbingiem, nawet jeśli naruszają dobra osobiste (takie zachowania mogą powodować odrębne roszczenia). Skutek psychiczny czy zdrowotny przestaje być warunkiem koniecznym, aby uznać, że pracownik doznał mobbingu, choć nadal wpływa na wysokość ewentualnego odszkodowania. Pracodawca odpowiada za skutki mobbingu także wówczas, gdy jego sprawca działał nieumyślnie, tzn. jego intencją nie było stosowanie mobbingu. - wyjaśnia ekspertka.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zobacz także: Mobbing i dyskryminacja. Jak się bronić przed roszczeniami

3 formy mobbingu - przykłady

Formy zachowań mobbingowych o charakterze fizycznym to m.in.:

grożenie użyciem przemocy fizycznej, agresywne gesty lub rzucanie przedmiotami w obecności pracownika,

stosowanie przemocy fizycznej,

celowe powierzanie prac niebezpiecznych, niedostosowanych do stanu zdrowia lub z naruszeniem przepisów bhp,

naruszenie przestrzeni: popychanie, blokowanie drogi, dotykanie w sposób niechciany lub inne formy naruszania nietykalności cielesnej.

Przykładem przejawów werbalnych mobbingu mogą być:

ciągła i nieuzasadniona krytyka wykonywanej pracy, kompetencji lub decyzji,

używanie wulgaryzmów, podnoszenie głosu i wrzaski na pracownika,

ustne lub pisemne groźby i pogróżki,

ośmieszanie, wyśmiewanie poglądów, wyglądu lub życia prywatnego na forum zespołu,

stosowanie złośliwych aluzji, ironii, sarkazmu i zawoalowanych gróźb,

rozpowszechnianie plotek i nieprawdziwych informacji na temat danej osoby,

nadawanie obraźliwych pseudonimów i przezwisk.

Natomiast wśród przejawów pozawerbalnych mobbingu można wymienić przykładowo:

wykonywanie poniżających lub wulgarnych gestów w stronę pracownika,

demonstrowanie lekceważenia – np. przewracanie oczami, głębokie wzdychanie, odwracanie się plecami podczas rozmowy,

celowe pomijanie w pozdrowieniach, unikanie kontaktu wzrokowego lub demonstracyjne milczenie,

izolowanie od zespołu – np. wyznaczenie odizolowanego od reszty zespołu stanowiska pracy, niedopuszczanie do głosu na naradach, stałe przerywanie wypowiedzi, ignorowanie obecności,

ograniczanie dostępu do informacji,

ograniczanie dostępu do pomieszczeń służbowych, niepozwalanie na przebywanie we wspólnym pomieszczeniu,

pomijanie w zgromadzeniach związanych z pracą (spotkaniach integracyjnych, zebraniach itp.),

zabranianie innym pracownikom kontaktu z ofiarą,

odbieranie pracy (np. niedawanie żadnego zajęcia lub przydzielanie prac bezsensownych lub bezużytecznych bądź znacznie poniżej umiejętności pracownika) lub umniejszanie efektów pracy,

przydzielanie zadań przerastających możliwości i kompetencje ofiary, w celu jej zdyskredytowania,

uporczywe przesyłanie poleceń, telefony, e-maile w porze nocnej, w dni wolne, w czasie urlopu.

Czy nadmiar obowiązków może być mobbingiem?

Analizując powyższe przykłady, należy twierdząco odpowiedzieć na przedstawione pytanie. Nie potrzeba czynów fizycznych, krzyków czy przezwisk, aby mobbingować pracownika. Nawet obarczanie pracownika nadmiarem obowiązków, często w liczbie, która jest niemożliwa do wykonania, to również mobbing, ale w formie pozawerbalnej.

Nowelizacja Kodeksu pracy z 5 listopada 2026 r.

Ustawa z dnia 19 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dziennik Ustaw z 2026, poz. 1046) wchodzi w życie dnia 5 listopada 2026 r. Nowe brzmienie art. 943: § 1. Pracodawca jest obowiązany systematycznie przeciwdziałać mobbingowi w szczególności przez działania prewencyjne, wykrywanie mobbingu oraz właściwe reagowanie na mobbing, a także przez działania naprawcze i wsparcie osób dotkniętych mobbingiem.

§ 2. Mobbing oznacza zachowania polegające na uporczywym nękaniu pracownika.

§ 3. Uporczywość nękania polega na tym, że jest ono powtarzalne, nawracające lub stałe. Mobbingiem nie są zachowania incydentalne, choćby stanowiły naruszenie dóbr osobistych pracownika.

§ 4. Przejawami mobbingu są – występujące samodzielnie lub łącznie – w szczególności:

upokarzanie, uwłaczanie, zastraszanie, zaniżanie oceny przydatności zawodowej pracownika, nieuzasadniona krytyka, poniżanie lub ośmieszanie pracownika, utrudnianie funkcjonowania w środowisku pracy w zakresie możliwości osiągania efektów pracy, wykonywania zadań służbowych, wykorzystania posiadanych kompetencji, komunikacji ze współpracownikami lub dostępu do koniecznych informacji, izolowanie pracownika lub eliminowanie go z zespołu

– gdy przyjmują postać uporczywego nękania.

§ 5. Na zachowania, o których mowa w § 2 i 4, mogą składać się fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy.

§ 6. Za mobbing uważa się także nakazanie podejmowania wobec pracownika zachowań, o których mowa w § 2 i 4, lub zachęcanie do nich.

§ 7. Za mobbing uważa się także zachowania wobec pracownika, o których mowa w § 2, 4 i 6, choćby ich celem nie było uporczywe nękanie.

§ 8. Za mobbing uważa się zachowania wymienione w § 2, 4, 6 i 7, które pochodzą w szczególności od pracodawcy, przełożonego, osoby zajmującej równorzędne stanowisko, podwładnego, innego pracownika oraz osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy – zarówno od pojedynczej osoby, jak i grupy osób.

§ 9. Za mobbing nie mogą być uznane uzasadnione i wyrażone we właściwej formie zachowania wobec pracownika, w szczególności rozliczanie z powierzonej pracy lub jej krytyka.

§ 10. Ocena, czy doszło do mobbingu, ma charakter zindywidualizowany i uwzględnia okoliczności konkretnego przypadku zarówno co do rodzaju zachowań wobec pracownika, jak i jego sytuacji.

§ 11. Pracownik, który doznał mobbingu, ma prawo dochodzić od pracodawcy zadośćuczynienia w wysokości nieniższej niż sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, lub dochodzić odszkodowania od pracodawcy.

§ 12. Pracodawca, który wypłacił pracownikowi zadośćuczynienie lub odszkodowanie z tytułu mobbingu, ma prawo dochodzić od osoby, od której pochodziły zachowania stanowiące mobbing, wyrównania poniesionej szkody w wysokości odpowiadającej stopniowi winy tej osoby i pracodawcy w powstaniu szkody.

Po tym artykule dodaje się następny:

Art. 943a. § 1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 10 pracowników ustala reguły, procedury oraz częstotliwość działań w obszarach przeciwdziałania naruszaniu godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, przeciwdziałania naruszaniu zasady równego traktowania w zatrudnieniu, przeciwdziałania dyskryminacji oraz przeciwdziałania mobbingowi w regulaminie, jeżeli te reguły, procedury oraz częstotliwość działań nie są określone w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy.

§ 2. Pracodawca uzgadnia treść regulaminu, o którym mowa w § 1, z zakładową organizacją związkową, a w przypadku gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa – z tymi organizacjami.

§ 3. Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści regulaminu ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść regulaminu z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 25[3] ust. 1 lub 2 ustawy o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5 % pracowników zatrudnionych u pracodawcy.

§ 4. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia projektu regulaminu przez pracodawcę nie dojdzie do uzgodnienia zgodnie z § 2 albo 3, pracodawca ustala treść regulaminu, uwzględniając ustalenia podjęte z zakładowymi organizacjami związkowymi w toku uzgadniania treści regulaminu.

§ 5. Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, pracodawca uzgadnia treść regulaminu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio.

§ 6. Do regulaminu, o którym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio art. 104[3].”;

7) w art. 104[1] w § 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) reguły, procedury oraz częstotliwość działań w obszarach przeciwdziałania:

naruszaniu godności oraz innych dóbr osobistych pracowników, naruszaniu zasady równego traktowania w zatrudnieniu oraz dyskryminacji w zatrudnieniu, mobbingowi

– chyba że u pracodawcy wydany został regulamin, o którym mowa w art. 94[3a].”.