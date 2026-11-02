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Badania profilaktyczne pracownika w aktach osobowych

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02 listopada 2026, 15:02
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Badania profilaktyczne pracownika w aktach osobowych
Badania profilaktyczne pracownika w aktach osobowych
Shutterstock

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Akta osobowe są częścią dokumentacji pracowniczej. To potężny zbiór dokumentów odnoszących się przebiegu zatrudnienia konkretnej osoby. Jak prawidłowo rozmieszczać w nim te dotyczące profilaktycznych badań lekarskich?

Obowiązek prowadzenia akt osobowych

Akta osobowe pracodawca prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika. Do 2019 r. pracodawcy byli zobowiązani do prowadzenia ich w formie papierowej. Mogli równolegle prowadzić także akta w wersji elektronicznej, ale nie było to równoznaczne z możliwością zrezygnowania z wersji papierowej. Obecnie mogą w tym zakresie dokonać wyboru. Od 21 marca 2023 r. akta osobowe pracownika składają się z 5 części: A, B, C, D i E. Niezależnie od tego, w jakiem formie pracodawca decyduje się je prowadzić:
1) dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach należy przechowywać w porządku chronologicznym oraz numerować,
2) każda z części akt musi zawierać wykaz znajdujących się w niej oświadczeń lub dokumentów.

Część A akt osobowych jest związana z ubieganiem się o zatrudnienie. Należy w niej zamieszczać oświadczenia lub dokumenty dotyczące danych osobowych zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, a także skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie. Część B akt osobowych jest związana z nawiązaniem stosunku pracy i przebiegiem zatrudnienia. To zazwyczaj ich najobszerniejsza część akt. Część C jest związana z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy. W części D pracodawca zamieszcza odpis zawiadomienia o ukaraniu oraz inne dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które przewidują zatarcie kary po upływie określonego czasu, a w części E dokumenty związane z kontrolą trzeźwości pracownika lub kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu. W praktyce pracodawcy często mają wątpliwości jak prawidłowo postępować z dokumentami związanymi z badaniami profilaktycznymi pracowników.

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Dokumenty dotyczące badań w części A akt osobowych

Od 2019 r. dokumenty dotyczące badań profilaktycznych mogą znaleźć się zarówno w części A, jak i B akt osobowych pracownika, a w niektórych przypadkach także w części C. Skąd więc wiadomo, które dokumenty, w którym miejscu należy umieścić? Zostało to wprost wskazane w przepisach.
Skierowań na badania lekarskie i orzeczeń lekarskich dotyczących wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, które należy przechowywać w części A akt osobowych dotyczy § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, który odwołuje się do art. 229 § 1 pkt 1, § 11 i § 12 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Powołane regulacje dotyczą:
1) badań wstępnych wykonywanych przy przyjmowaniu do pracy,
2) badań lekarskich osób:
• przyjmowanych ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;
• przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych;
3) badań lekarskich osób pozostających jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Dokumenty dotyczące badań w częściach B i C akt osobowych

Skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie, które zgodnie z § 3 pkt lit. r rozporządzenia dokumentacyjnego należy przechowywać w części B akt osobowych dotyczą:
1) wstępnych badań lekarskich (art. 229 § 1 pkt 2 k.p.),
2) okresowych i kontrolnych badań lekarskich (art. 229 § 2 i 5 k.p.).

Powołane regulacje dotyczą:
1) wstępnych badań lekarskich pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy i innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe;
2) okresowych badań pracowników oraz badań kontrolnych w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą;
3) okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających.

Dokumenty związane z badaniami lekarski mogą znaleźć się także w części C akt osobowych. Taką możliwość przewiduje § 3 pkt 3 lit. g rozporządzenia dokumentacyjnego. Odwołuje się on do art. 229 § 5 pkt 2 k.p., czyli okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających – pracodawca jest obowiązany zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie także po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami.

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Podstawa prawna

rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 474)

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Źródło: INFOR
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