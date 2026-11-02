Badania profilaktyczne pracownika w aktach osobowych

Obowiązek prowadzenia akt osobowych

Akta osobowe pracodawca prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika. Do 2019 r. pracodawcy byli zobowiązani do prowadzenia ich w formie papierowej. Mogli równolegle prowadzić także akta w wersji elektronicznej, ale nie było to równoznaczne z możliwością zrezygnowania z wersji papierowej. Obecnie mogą w tym zakresie dokonać wyboru. Od 21 marca 2023 r. akta osobowe pracownika składają się z 5 części: A, B, C, D i E. Niezależnie od tego, w jakiem formie pracodawca decyduje się je prowadzić:

1) dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach należy przechowywać w porządku chronologicznym oraz numerować,

2) każda z części akt musi zawierać wykaz znajdujących się w niej oświadczeń lub dokumentów.



Część A akt osobowych jest związana z ubieganiem się o zatrudnienie. Należy w niej zamieszczać oświadczenia lub dokumenty dotyczące danych osobowych zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, a także skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie. Część B akt osobowych jest związana z nawiązaniem stosunku pracy i przebiegiem zatrudnienia. To zazwyczaj ich najobszerniejsza część akt. Część C jest związana z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy. W części D pracodawca zamieszcza odpis zawiadomienia o ukaraniu oraz inne dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które przewidują zatarcie kary po upływie określonego czasu, a w części E dokumenty związane z kontrolą trzeźwości pracownika lub kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu. W praktyce pracodawcy często mają wątpliwości jak prawidłowo postępować z dokumentami związanymi z badaniami profilaktycznymi pracowników.

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Dokumenty dotyczące badań w części A akt osobowych

Od 2019 r. dokumenty dotyczące badań profilaktycznych mogą znaleźć się zarówno w części A, jak i B akt osobowych pracownika, a w niektórych przypadkach także w części C. Skąd więc wiadomo, które dokumenty, w którym miejscu należy umieścić? Zostało to wprost wskazane w przepisach.

Skierowań na badania lekarskie i orzeczeń lekarskich dotyczących wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, które należy przechowywać w części A akt osobowych dotyczy § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, który odwołuje się do art. 229 § 1 pkt 1, § 11 i § 12 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Powołane regulacje dotyczą:

1) badań wstępnych wykonywanych przy przyjmowaniu do pracy,

2) badań lekarskich osób:

• przyjmowanych ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;

• przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych;

3) badań lekarskich osób pozostających jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Dokumenty dotyczące badań w częściach B i C akt osobowych

Skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie, które zgodnie z § 3 pkt lit. r rozporządzenia dokumentacyjnego należy przechowywać w części B akt osobowych dotyczą:

1) wstępnych badań lekarskich (art. 229 § 1 pkt 2 k.p.),

2) okresowych i kontrolnych badań lekarskich (art. 229 § 2 i 5 k.p.).



Powołane regulacje dotyczą:

1) wstępnych badań lekarskich pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy i innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe;

2) okresowych badań pracowników oraz badań kontrolnych w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą;

3) okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających.



Dokumenty związane z badaniami lekarski mogą znaleźć się także w części C akt osobowych. Taką możliwość przewiduje § 3 pkt 3 lit. g rozporządzenia dokumentacyjnego. Odwołuje się on do art. 229 § 5 pkt 2 k.p., czyli okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających – pracodawca jest obowiązany zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie także po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami.

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