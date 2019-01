Nowy płatnik od 26 stycznia!

25 stycznia 2019 r. przestaje obowiązywać stara wersja programu Płatnik (10.01.001), tym samym zostaje ona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zablokowana do użytku.

Od 26 stycznia funkcjonować będzie tylko nowa wersja 10.02.002, którą płatnicy składek lub firmy prowadzące ich księgowość muszą samodzielnie pobrać. Konieczność samodzielnego pobrania nowej wersji oprogramowania wynika ze znacznej ilości wprowadzonych w nim zmian, w tym szerszego zakresu przekazywanych do ZUS danych. Ma to związek z wejściem w życie przepisów o skróceniu przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej z 50 do 10 lat.

Samodzielne pobieranie nowego oprogramowania rozłoży w czasie ruch klientów na serwerach ZUS, co wpłynie na sprawny przebieg całej operacji.

Po pobraniu nowej wersji programu Płatnik kolejne zmiany nastąpią w ramach autoaktualizacji.