Kadry > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Wiadomości > Najważniejsze trendy w rekrutacji w 2019 roku

Najważniejsze trendy w rekrutacji w 2019 roku

Rynek pracownika z jakim mamy do czynienia w Polsce w ostatnich latach skłania firmy do znaczącego zwiększenia swojej aktywności w obszarze budowania wizerunku dobrego pracodawcy. Jednym z kluczowych wniosków z badania prowadzonego przez firmę eRecruiter w 2017 jest, fakt że przeszło 1/3 kandydatów jeśli doświadczy czegoś negatywnego w procesie rekrutacji już nigdy więcej nie zaaplikuje do danej firmy, a podobna pula ankietowanych chętnie podzieli się tymi doświadczeniami ze znajomymi.