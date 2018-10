Szkolenia ZUS dla asystentów medycznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna w tym tygodniu szkolenia dla asystentów medycznych - poinformował w środę rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz. Od poniedziałku asystenci będą mogli wystawiać e-zwolnienie w imieniu lekarza.

"ZUS rozpoczyna szkolenia dla osób, które będą pełnić funkcję asystentów medycznych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z najbliższą placówką ZUS lub z koordynatorem e-ZLA dostępnym w każdym oddziale ZUS" - zaznaczył Andrusiewicz.

Zwrócił uwagę, że asystentem medycznym, którego lekarz będzie mógł upoważnić do wystawiania e-zwolnień w swoim imieniu, może zostać osoba, która wykonuje zawód medyczny lub choćby czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. "Osoba ta musi posiadać zarejestrowane konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i być wpisana do Rejestru Asystentów Medycznych (RAM), dostępnym pod adresem www.ram.rejestymedyczne.csioz.gov.pl. Swój profil na platformie ZUS musi mieć również lekarz, w którego imieniu e-ZLA będzie wystawiał asystent" - wyjaśniał.

Zgodnie z ustawą lekarz będzie mógł upoważnić do wystawiania zwolnienia lekarskiego – w jego imieniu i na podstawie dokumentacji medycznej – pracownika wykonującego zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Chodzi m.in. o pielęgniarki, ratowników medycznych czy sekretarki medyczne. Upoważnienie będzie można wydać na nie dłużej niż 12 miesięcy. Po tym czasie kolejnych upoważnień będzie można udzielać na okresy także nie dłuższe niż 12 miesięcy. Rozwiązanie to będzie dotyczyło około 186 tys. lekarzy i lekarzy dentystów.

Jak podkreślił rzecznik Zakładu, upoważnianie asystenta do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich będzie odbywać się w RAM. "Następnie informacja ta będzie przekazywana do ZUS. Na jej podstawie asystent uzyska dostęp do odpowiednich funkcji na PUE ZUS, dzięki którym wystawi e-ZLA. Co ważne - asystent medyczny upoważniony do wystawiania e-ZLA, będzie wykonywał w imieniu lekarza jedynie techniczne czynności. O samym zwolnieniu i jego szczegółach nadal będzie decydował wyłącznie lekarz" - mówił.

Przypomniał, że od 1 grudnia 2018 r. obowiązującą formą zwolnienia lekarskiego będzie zwolnienie elektroniczne.

Andrusiewicz zwrócił uwagę, że od początku 2016 r. lekarze wystawili 6,7 mln e-zwolnień. "We wrześniu niemal 45 proc. zaświadczeń lekarskich zostało wydanych właśnie w formie elektronicznej. Prym wiodą województwa zachodnio-pomorskie (59 proc.) i podlaskie (58 proc.). Blisko 1 mln e-ZLA lekarze wystawili za pośrednictwem aplikacji gabinetowych, które posiadają funkcjonalność e-zwolnień i korzystają z interfejsu udostępnionego przez ZUS. Zakład od grudnia ubiegłego roku udostępnia również lekarzom certyfikat z ZUS czyli darmowy podpis elektroniczny, którym szybko i bezproblemowo można podpisywać e-zwolnienia" - mówił.

Poinformował, że ZUS przeprowadził ponad 31,5 tys. szkoleń dla lekarzy i placówek medycznych z zasad wystawiania e-zwolnień. "W trakcie wizyt w przychodniach i szpitalach pracownicy ZUS wspólnie z lekarzami przechodzą krok po kroku proces wystawienia e-ZLA. Pracownicy ZUS pomagają też w zarejestrowaniu konta na Platformie Usług Elektronicznych i pobraniu certyfikatu z ZUS" - wyjaśniał rzecznik Zakładu.