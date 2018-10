Ustawa e-akta ograniczy obowiązki pracodawców od 1 stycznia 2019 r.

Skrócenie obowiązku przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat, możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej czy domyślne przekazywanie pensji na konto pracownika – przewiduje ustawa e-acta, która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

"E–akta to korzyści nie tylko dla pracodawców, ale także dla pracowników. Pracodawcy zaoszczędzą i będą mieli mniej obowiązków, a pracownicy - większe bezpieczeństwo - przekonywała podczas czwartkowej konferencji prasowej minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

reklama reklama

Ustawa dotycząca elektronizacji i krótszego okresu przechowywania akt pracowniczych (tzw. e-acta) to część pakietu #100ZmianDlaFirm.

"Przewiduje skrócenie czasu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat i w ramach realizacji programu od papierowej do cyfrowej Polski brak konieczności przechowywania ich w wersji papierowej na rzecz wersji cyfrowej" - wyjaśniła Emilewicz.

Szefowa MPiT mówiąc o korzyściach tego rozwiązania wskazała m.in. na brak konieczności poszukiwania dokumentów u byłych pracodawców. "Dokumenty pracownicze będą w dyspozycji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" - wskazała. Chodzi, jak powiedziała, o dokumentację niezbędną do ustalenia wysokości świadczeń emerytalnych czy rentowych. Zaznaczyła, że pracownik będzie miał również możliwość uzyskania kopi tych dokumentów w każdym momencie.

Jak powiedziała Emilewicz skrócenie czasu przechowywania akt oraz ich cyfryzacja oznacza oszczędność ok. 130 mln zł rocznie. "Dla pracodawcy, który zatrudnia ok. 500 pracowników to redukcja kosztów o ok. 200 tys. zł rocznie" - mówiła.

Obecny na czwartkowej konferencji wiceszef MPiT Mariusz Haładyj zaznaczył, że obowiązek przechowywania akt pracowniczych przez 50 lat był wskazywany przez przedsiębiorców jako "jeden z największych absurdów biurokratycznych polskiego prawa". "Teraz to państwo przejmie na siebie obowiązek przechowywania danych" - podkreślił.

Ustawa ma wprowadzić też jako zasadę wypłatę pensji na konto pracownika. Jak mówił w czwartek wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki, żeby dostać wypłatę w gotówce, pracownik będzie musiał złożyć stosowne oświadczenie. Dziś jest odwrotnie - domyślną formą jest wypłata wynagrodzenia w gotówce.

autor: Magdalena Jarco

Polecamy książkę: Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami + zmiany w Kodeksie pracy w 2018 r.