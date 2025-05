Nie tylko jeden dzień wolny, ale 3 dni wolnego dla członków komisji wyborczej – kiedy można liczyć na tyle dni bez pracy? Czy zwolnienie z pracy członka komisji wyborczej przewiduje zachowanie prawa do wynagrodzenia?

Praca w komisji wyborczej 2025 a dni wolne od pracy

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja 2025 r. w niedzielę. Zwykle jest to dzień wolny od pracy. Czy zatem członkowie komisji wyborczych skorzystają z innego dnia wolnego? Zgodnie z art. 154 § 4 Kodeksu wyborczego członkowi obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań przysługuje:

zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Co to w praktyce oznacza? W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że zwolnienie od pracy dotyczy tylko tych dni, kiedy członek komisji wyborczej wykonuje zadania wynikające ze swojej funkcji (np. głodowanie, liczenie głosów). Nie wykorzysta więc wolnego na dowolne dni. Ile maksymalnie można mieć wolnego w związku z pełnieniem funkcji członka komisji wyborczej?

3 dni wolne w maju dla członka komisji wyborczej - wybory prezydenckie

Jeżeli niedziela jest dniem pracy zgodnie z harmonogramem czasu pracy pracowników, którzy dodatkowo zgłosili się do pełnienia funkcji członków komisji wyborczej, wówczas korzystają w dniu głosowania z dnia wolnego. Należy im się drugi dzień wolny na dzień liczenia głosów. Jeśli więc liczenie głosów trwało po północy to poniedziałek również będzie dniem wolnym. Trzeci dzień wolny będzie przysługiwał jako dzień następujący po dniu liczenia głosów. Podsumowując, w podanym przykładzie pracownik skorzysta z 3 dni wolnego wynikających z art. 154 § 4 pkt 1 Kodeksu wyborczego.

Natomiast pracownicy, dla których niedziela jest dniem wolnym od pracy wynikającym z zasady prawa pracy przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy to nie wykorzysta oczywiście dnia wolnego 18 maja 2025 r. Natomiast w razie wydłużenia się liczenia głosów na poniedziałek (chociażby kilka minut po północy), będzie to dzień wolny od pracy, a także wtorek jako dzień następujący po dniu liczenia głosów). Podsumowując, w podanym przykładzie pracownik wykorzysta 2 dni wolnego, które gwarantuje art. 154 § 4 pkt 1 Kodeksu wyborczego.

Dodatkowe 5 dni wolnego od pracy dla członka komisji wyborczej 2025

Natomiast w jednym i drugim przypadku pracownicy zasiadający w komisjach wyborczych mają prawo do dodatkowego zwolnienia od pracy w wymiarze do 5 dni, np. przed wyborami, gdy muszą uczestniczyć w spotkaniach czy szkoleniach związanych z pełnieniem funkcji członka komisji wyborczej. Trzeba jednak podkreślić, że w tym przypadku nie zachowuje się prawa do wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy. Ogólnie można więc skorzystać aż z 8 dni wolnych od pracy, ale dokładna liczba uzależniona jest od konkretnego przypadku.

Przykład Pani Iwona jako członek komisji wyborczej przeprowadzała głosowanie w niedzielę. Liczenie głosów udało się zakończyć tego samego dnia. Niedziela jest dla niej dniem wolnym od pracy w miejscu zatrudnienia, dlatego skorzysta tylko z jednego dnia wolnego - poniedziałku, ponieważ jest to dzień następujący po dniu głosowania i liczenia głosów.

Jak skorzystać z dni wolnych dla członka komisji wyborczej?

Co zrobić, aby móc skorzystać z dni wolnych dla członka komisji wyborczej? Należy uprzedzić o tym pracodawcę co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem nieobecności w pracy. Wymagana jest forma pisemna. Wymienia się przyczynę oraz przewidywany okres nieobecności w pracy. Już po wyborach, ale nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy, dostarcza się pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy z tytułu wykonywania zadań komisji. Zaświadczenie zawiera pieczęć obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej, podpis przewodniczącego komisji (w przypadku zaświadczenia wydawanego przewodniczącemu wymaga się podpisu jego zastępcy) oraz 3 następujące informacje:

imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład danej komisji; wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy; przyczynę i czas nieobecności w pracy.

Sporządza się je w dwóch egzemplarzach – jeden dla zainteresowanego członka komisji, a drugi pozostawia się w dokumentacji komisji.