Strona główna » Kadry » Urlopy » Wypoczynkowy » Plan urlopów 2026 do druku [WZÓR]

Plan urlopów 2026 do druku [WZÓR]

14 stycznia 2026, 18:18
Emilia Panufnik
plan urlopów 2026
Plan urlopów 2026 do druku tabela
Emilia Panufnik
Infor.pl

Plan urlopów na 2026 rok – do kiedy powinien zostać sporządzony? Czy pracodawca ma obowiązek tworzenia planu urlopów wynikający z Kodeksu pracy? Pobierz wzór planu urlopów na 2026 rok.

Plan urlopów w Kodeksie pracy - czy jest obowiązkowy?

Czy plan urlopów jest obowiązkowy? W świetle art. 163 § 1 Kodeksu pracy urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, ale bierze przy tym pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Pracodawca powinien więc uwzględnić pracownicze wnioski o urlop, chyba że ich akceptacja naruszałaby prawidłową organizację pracy. W planie urlopów nie zawiera się urlopu na żądanie czyli 4 dni urlopowych w roku.

Zgodnie z prawem pracy sporządzanie planu urlopów przez pracodawcę nie jest obowiązkowe. Jeśli w danym zakładzie pracy działa organizacja związkowa, pracodawca musi zgłosić się do niej o zgodę na nietworzenie planu urlopów. W przypadku braku związku zawodowego pracodawca może samodzielnie podjąć tę decyzję. Wówczas termin urlopu ustala się po porozumieniu z pracownikiem.

Gdy pracodawca tworzy plan urlopów, jego obowiązkiem jest podanie go do wiadomości wszystkich pracowników. Przepisy prawa pracy nie wskazują na sposób, w jaki należy to zrobić. Można np. umieścić plan urlopów w miejscu ogólnodostępnym w firmie albo wysłać wiadomości na służbową skrzynkę. 

Do kiedy należy przygotować plan urlopów na 2026 rok?

Termin przygotowania planu urlopów będzie zależał od tego, na jaki okres jest on przewidziany. W praktyce spotykane są najczęściej roczne plany urlopów, ale funkcjonują również półroczne, kwartalne czy miesięczne. Ustawodawca nie przewidział konkretnego terminu, do kiedy plan urlopów musi być gotowy. Wydaje się jednak, że należy stworzyć go przed rozpoczęciem się czasu, którego dotyczy. W przypadku rocznego planu urlopów na 2026 rok właściwe byłoby przygotowanie go do dnia 31 grudnia 2025 roku. Natomiast w praktyce często roczny plan urlopów sporządzany jest dopiero w styczniu roku kalendarzowego, którego dotyczy.

Kodeks pracy 2026

Plan urlopów do druku – wzór pdf

Pobierz planu urlopów na 2026 rok:

plan urlopów 2026 wzór do druku

plan urlopów 2026 wzór do druku

Infor.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. z dnia 31 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023, poz. 1465)

Źródło: INFOR
Kadry
Już za 6 dni mija termin składania rocznych deklaracji PFRON – o czym warto pamiętać?
14 sty 2026

Początek roku kalendarzowego to dla pracodawców okres intensywnych rozliczeń z PFRON. Rok 2026 przynosi nie tylko konieczność podsumowania roku ubiegłego, ale także nowe terminy w ramach programów celowych oraz istotne zmiany w przepisach dotyczących ulg.
Weryfikacja urlopów - o czym warto pamiętać w styczniu? 10 obowiązków [Kadry i płace]
14 sty 2026

Weryfikacja urlopów na początku roku to jeden z najważniejszych procesów kadrowych, który pozwala na uniknięcie spiętrzenia nieobecności w okresie letnim oraz minimalizuje ryzyko prawne związane z zaległymi urlopami. Jest istotne dla planowania i zachowania ciągłości wykonywanych zadań, uwzględnia sezonowość prac i dostosowuje potrzeby pracowników do możliwości personalnych firmy. O czym warto pamiętać w styczniu 2026 r.? Oto 10 obowiązków działu kadr i płac.
Rewolucja w składkach dla rad nadzorczych – o czym musi pamiętać płatnik w 2026 roku?
14 sty 2026

Na czym polega rewolucja w składkach dla rad nadzorczych? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynagrodzenia członków rad nadzorczych stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, co bezpośrednio determinuje obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Pracy (FP) oraz Fundusz Solidarnościowy (FS). O czym musi pamiętać płatnik w 2026 roku?
Składka wypadkowa 2026-2027. Za kogo ZUS sam wyliczy wysokość?
14 sty 2026

Składka wypadkowa 2026-2027: zasadą jest, że składka na ubezpieczenie wypadkowe wyliczana jest na okres od kwietnia do końca marca następnego roku. Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą wysłać do 2 lutego 2026 r. druk ZUS IWA. Za kogo ZUS sam wyliczy wysokość składki od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r.?

Ważny komunikat ZUS dla emerytów i rencistów od 1 stycznia 2026 r. [ustawa w mocy]
14 sty 2026

Ważny komunikat ZUS dla emerytów i rencistów od 1 stycznia 2026 r. ZUS pisze: "Wysokość Twojej emerytury lub renty rodzinnej ponownie ustalimy najpóźniej 31 marca 2026 r., ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2026 r.". Zatem od 1 stycznia 2026 r. ZUS z urzędu ponownie wyliczy świadczenia pewnej grupie seniorów. Celem jest wyrównanie świadczeń, które – przez specyficzny sposób waloryzacji – mogły być niższe niż emerytury ustalone w innych miesiącach roku. Większość uprawnionych nie będzie musiała składać żadnych wniosków
Seniorom nie dali w 2025, to może w 2026 dadzą 800 plus za wychowanie pokolenia Polek i Polaków?
13 sty 2026

Nie dali w 2025 r. to może dadzą w 2026 r.? W ostatnim roku w Polsce pojawił się gorący temat: czy seniorzy, którzy wychowali dzieci, mają prawo do specjalnego dodatku emerytalnego? Apelują o to tysiące osób, a ich zdaniem państwo powinno docenić ich wieloletni trud i wkład w rozwój kraju. Czy propozycja "800 plus dla seniorów" stanie się rzeczywistością w 2026 r., a jeśli nie, to jakie alternatywne formy wsparcia są w stanie zaspokoić ich potrzeby? Czy Prezydent Karol Nawrocki, który zapowiadał poprawę sytuacji seniorów i wzrost emerytur, wyjdzie naprzeciw tym oczekiwaniom i przedłoży własną propozycję? Na odpowiedź czekają miliony Polaków.
Pracownicy 50+ nie przejdą na emeryturę w wieku emerytalnym: nie stać nas na taki luksus
13 sty 2026

Pracownicy 50+ nie przejdą na emeryturę w wieku emerytalnym. Mówią, że nie stać ich na taki luksus. Średnia emerytura w Polsce wynosi 3544,37 zł. Pół miliona emerytów musi wyżyć za minimalne świadczenie w wysokości 1878,91 zł. Co więcej, wiele osób ma przelewy niższe niż ta kwota.
Wypadek przy pracy oraz wypadek w drodze do lub z pracy – o czym warto pamiętać przed końcem stycznia 2026?
13 sty 2026

Jak co roku, styczeń to miesiąc pełny wyzwań dla pracowników działów kadrowo-płacowych. Wysyłając coroczną deklarację ZUS IWA, warto przypomnieć jak ważna jest prawidłowa kwalifikacja wypadków przy pracy oraz w drodze do lub z pracy.

Nie dają seniorom, a każą płacić - także w 2026 r. 465 zł miesięcznie od emerytów w OZZ
14 sty 2026

Od listopada 2025 roku seniorzy pobierający polską emeryturę muszą płacić 15 zł dziennie za pobyt w OZZ. Nowe przepisy będą obowiązywać również w styczniu i lutym 2026 r., miesięcznie jest to nawet koszt rzędu 465 zł - w zależności od liczby dni w miesiącu. Skąd i dlaczego tak rygorystyczne przepisy?
Masowy problem ze stażem pracy po zmianach 2026. Pracodawcy ignorują ważne dokumenty z ZUS - czy mają rację?
14 sty 2026

Od stycznia 2026 roku obowiązują nowe zasady liczenia stażu pracy, co wywołało oblężenie systemu PUE ZUS (eZUS). Pracownicy masowo pobierają historię ubezpieczenia, by zyskać wyższy wymiar urlopu czy dodatki stażowe. Ale pracodawcy nagminnie kwestionują te wydruki, żądając pieczątki i podpisu. ZUS reaguje stanowczym komunikatem: te dokumenty są ważne bez żadnego podpisu!
