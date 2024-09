Zaległy urlop Ci pracownicy muszą wykorzystać do 30 września 2024 r. Czy pracodawca naprawdę może zmusić do urlopu? Czy pracodawca może przesunąć urlop pracownikowi? Co w przypadku, gdy pracownik jest w okresie wypowiedzenia?

Każdemu pracownikowi przysługuje zgodnie z Kodeksem pracy prawo do corocznego, nieprzerwanego płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownicy nie mogą zrzec się prawa do swojego urlopu.

REKLAMA

Autopromocja

Zaległy urlop Ci pracownicy muszą wykorzystać do 30 września 2024 r. Czy pracodawca naprawdę może zmusić do urlopu?

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Jednakże często plany się zmieniają i pracownicy nie wykorzystują w całości przysługującego im urlopu w danym roku. Taki urlop przechodzi na kolejny rok. Warto pamiętać, że urlop niewykorzystany w terminie ustalonym zgodnie z planami urlopowymi, które przechodzą na kolejny rok, należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. W takich przypadkach pracodawca może zobowiązać pracownika do wskazania terminu, w którym pracownik wykorzysta zaległy urlop.

Przesuniecie terminu urlopu przez pracownika lub przez pracodawcę

Zarówno pracownik jak i pracodawca może wpłynąć na termin urlopu pracownika. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. W przypadku pracodawców, przesunięcie terminu urlopu jest dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Ponadto, w przypadku, gdy pracownik nie może rozpocząć urlopu w uzgodnionym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, jak np. choroba, odosobnienie w związku z chorobą zakaźną, odbywanie ćwiczeń wojskowych czy urlop macierzyński, pracodawca obowiązany jest przesunąć urlop na późniejszy termin. Pracodawca jest obowiązany udzielić w późniejszym terminie części urlopu niewykorzystanego przez pracownika: z powodu choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywania ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy, pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie albo pełnienia służby w aktywnej rezerwie, przez czas do 3 miesięcy, lub urlopem macierzyńskim.

Urlop a wypowiedzenie umowy

Pracownik będący w okresie wypowiedzenia jest obowiązany do wykorzystania przysługującego mu urlopu. Wymiar udzielonego urlopu w takim przypadku – z wyłączeniem urlopu zaległego – nie może przekraczać wymiaru wynikającego z proporcjonalnego wymiaru urlopu. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego oraz u kolejnego pracodawcy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca roku kalendarzowego lub proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym. W przypadku, gdy pracownik nie wykorzysta części lub całości urlopu z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy - przysługuje mu ekwiwalent. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego w przypadku, gdy strony ustalą, że pracownik wykorzysta ten urlop w czasie trwania kolejnej umowy u tego samego pracodawcy bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.